Машиностроители "Атоммаша" (входит в госкорпорацию "Росатом") пригласили рок-музыканта Сергея Шнурова, чтобы познакомиться со сварщиками. Об этом работники рассказали на странице предприятия в Facebook.

Общество Россиян ждут двухдневные рабочие недели Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.

Политика В Латвии оценили данные об отказе Турции от плана защиты Прибалтики Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в интервью агентству LETA прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об отказе Турции от принятия плана по обеспечению защиты Польши и стран Прибалтики «в случае нападения России».

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Политика Пристайко осудил Apple за признание Крыма российским Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал устранение компанией Apple неточностей на картах и в приложении "Погода" связанных с территориальной принадлежностью полуострова Крым.