Общество

Газета.RuГазета.Ru«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика

Машиностроители "Атоммаша" (входит в госкорпорацию "Росатом") пригласили рок-музыканта Сергея Шнурова, чтобы познакомиться со сварщиками. Об этом работники рассказали на странице предприятия в Facebook.
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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