Общество
Газета.Ru«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика
Машиностроители "Атоммаша" (входит в госкорпорацию "Росатом") пригласили рок-музыканта Сергея Шнурова, чтобы познакомиться со сварщиками. Об этом работники рассказали на странице предприятия в Facebook.
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Министр просвещения Васильева поспорила с Сергеем Шнуровым о «сварщиках, которые станут Илоном Маском»
Комсомольская правдавчера в 12:19
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