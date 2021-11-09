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«Росатом» продаст свои урановые активы в США за $130 млн

Uranium One, входящая в госкорпорацию «Росатом», договорилась о продаже своих активов в США американской корпорации Uranium Energy Corp (UEC).
Ведомости
Компания получит $112 млн деньгами и еще $19 млн в виде облигационных займов.
РБК
«Продажа проводится в рамках стратегии Uranium One по оптимизации портфеля уранодобывающих активов, направленной на увеличение экономической эффективности», — говорится в сообщении «Росатома».
Ведомости
Американская компания выкупит 12 урановых рудников в Вайоминге, включая Willow Creek.
Коммерсантъ

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