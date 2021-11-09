Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за десять месяцев превысила 1 трлн рублей

По данным Сбербанка, кредиты населению по состоянию на 1 ноября выросли до 10,292 трлн руб. с 8,474 трлн руб. на начало года.