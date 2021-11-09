Правозащитники утверждают, что заключенные издевались над другими людьми при кураторстве начальника отдела «М» регионального управления ФСБ Дамира Ямбаева, заместителя начальника отдела собственной безопасности УФСИН по Саратовской области Юрия Вдовина и других высокопоставленных чиновников ФСИН.
Взаимодействие частиц пыли между собой в пылевых бурях на Марсе может привести к появлению электрических полей, достаточно сильных для возникновения разрядов, порождающих так называемые шумановские резонансы – стоячие электромагнитные волны.
Следите за развитием событий в трансляции: "Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС — трансляция" "У причины миграционного кризиса есть фамилия, имя и отчество — Лукашенко Александр Григорьевич", — заявил эксперт.