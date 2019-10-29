Общество
РБК«Росатом» раскрыл данные о роли немецких ученых в ядерном проекте СССР
«Росатом» опубликовал новую порцию засекреченных документов, связанных с началом развития ядерной индустрии СССР. Госкорпорация показала анкеты немецких специалистов, которые сначала занимались разработкой атомного оружия при Адольфе Гитлере, а затем помогали создать атомную бомбу советским ученым.
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с чего всё началось
Госкорпорация «Росатом» на своем сайте опубликовала ранее засекреченные факсимиле архивных документов, связанных со становлением и развитием ядерной индустрии СССР, в частности с атомным проектом СССР.Коммерсантъ01:52
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Росатом рассекретил документы о немецких ученых. Они помогли СССР создать атомную бомбу
Телеканал 360°вчера в 22:21
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Автоматически обработано 7068 источников, обновлено в 07:44, Вашингтон
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