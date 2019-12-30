Экономика

КомпанияКомпания«Росатом» раскрыл условия сделки с покупателем «Трансконтейнера»

Оценку группы «Дело» «Росатом» начал в феврале, сказал Лихачев. В том же месяце стало известно о планах на приватизацию «Трансконтейнера». По словам Шишкарева, его компания договорилась об условиях вхождения «Росатома» в середине октября.
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«Росатом» рассказал об условиях сделки с покупателем «Трансконтейнера»

РБК02:00

«Росатом» рассказал об условиях покупки 30% группы «Дело»

Коммерсантъ04:06

«Росатом» раскрыл условия сделки с покупателем «Трансконтейнера»

Компания03:18
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Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
RT на русском 28 декабря в 17:02
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Газпром и Нафтогаз сорвали сроки подписания мирового соглашения

Сроки заключения российским "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" мирового соглашения, необходимого для подписания нового контракта о транзите газа, оказались сорваны, передает РБК.
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В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Газета.Ru 06:54
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Suzuki запустила продажи нового кроссовера Suzuki XL7

Компания Suzuki выводит на рынок новый кроссовер Suzuki XL7.
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Жители Колымы уже получают повышенную пенсию

Жители Магаданской области пенсии за первую половину января получат в повышенном размере досрочно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM вчера в 18:54
Политика

В Минске сообщили, что Помпео планирует посетить Белоруссию 4 января

Госсекретарь США Майкл Помпео планирует посетить Белоруссию с рабочим визитом 4 января 2020 года.
ТАСС 06:52
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 28 декабря в 14:46
Происшествия

В Свердловской области женщина-бармен напала с ножом на посетителя

Интерфакс 03:43
Общество

Бразильский журналист удивился русской кухне

Журналист бразильского издания Folha de Sao Paolo удивился некоторым вариантам приготовления блюд в России.
РИА Новости 05:14
Происшествия

Власти Казахстана рассматривают три версии крушения самолета в Алматы

Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что следствие рассматривает три причины крушения самолета Fokker 100, разбившегося в Алматы 27 декабря.
Коммерсантъ вчера в 23:51
Происшествия

Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Lenta.ru 03:26
Политика

Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 05:34
Общество

Портал Госуслуги открыл персональные данные более 28 тыс. человек

В интернете в открытом доступе оказались персональные данные пользователей сайта Госуслуг одного из регионов страны, об этом 29 декабря сообщает «Коммераснтъ».
REGNUM вчера в 08:50
Политика

Немцы отвели Путину и Меркель ведущие роли в 2020 году

Известия вчера в 10:16
Армия и оружие

14 военных погибли в Афганистане при атаке талибов

РЕН ТВ 02:54
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Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru вчера в 16:20
Общество

Вильфанд предупредил об «анеморумбометрической пиле» в Москве

Ранее метеоролог предупреждал, что в столицу после Нового года снова придет оттепель.
Вечерняя Москва 07:02
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о готовящейся против армии информационной атаке

Иностранные государства готовят информационную кампанию по дискредитации руководства Вооруженных сил России, заявил в интервью газете "Красная звезда" первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.
РИА Новости 27 декабря в 16:18
Шоу-бизнес

Кристину Асмус госпитализировали на скорой

Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу.
Московский Комсомолец вчера в 11:40
Автоспорт

Квят стал лидером по количеству обгонов в сезоне-2019

Sport24.ru 07:45
Общество

В Астрахани разгорелся спор из-за установки памятника Ивану Грозному

В организации выражает крайнюю обеспокоенность перспективой создания культурно-исторического центра, посвященного присоединению Астраханского ханства к России и установке памятника Грозном, который остается зловещим символом геноцида, бесправия, деспотии, политики конфессиональной нетерпимости и насилия.
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Кино

Второй сезон «Мандалорца» стартует осенью

Первый сезон фантастического сериала «Мандалорец» подошёл к концу.
Игромания.ру 27 декабря в 15:43
Политика

В Донбассе более 20 пленных отказались от обмена

Свыше 20 человек отказываются от участия в обмене лицами, удерживаемыми Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР).
Национальная служба новостей вчера в 07:31
Происшествия

«КамАЗ» насмерть сбил ребенка на «зебре» в Подмосковье

Lenta.ru 07:44
Политика

Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
РБК вчера в 14:39
Общество

Дизайнеры опровергли новость о разрешении пассажирам РЖД верхних полок сидеть на нижних

Студия Артемия Лебедева представила новый дизайн электронных билетов РЖД на поезда дальнего следования, в которых не подтвердилась информация о разрешении пассажирам с верхних полок сидеть на нижних местах, сообщается на сайте студии.
Газета.Ru 07:58
Происшествия

Фигурант дела Шамсутдинова признал вину, заявил адвокат

Фигурант уголовного дела о неуставных отношениях в воинской части Забайкальского края, где срочник Рамиль Шамсутдинов убил восемь сослуживцев, признал вину, сообщил в понедельник адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.
РИА Новости 07:05
Происшествия

В Калужской области спасатель погиб, вытаскивая из воды рыбаков

Сотрудник пожарно-спасательной службы Калужской области погиб при спасении провалившихся под лед рыбаков, также утонули два рыбака, сообщила РИА Новости в понедельник представитель ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:14
Экономика

Индия может стать третьей экономикой мира в 2034 году

Индия может стать четвертой по величине экономикой мира в 2026 году и третьей экономикой - в 2034 году, но при условии, что будет успешна в проведении соответствующих реформ.
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Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Коммерсантъ 07:44
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Сергей Николаевич Шишкарёв
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Бизнесмен, политик, общественный деятель, основатель и президент Группы компаний «Дело», президент Федерации гандбола России. Доктор юридических наук.
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Лихачев Алексей Евгеньевич
Российский государственный деятель, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с 2016 года.
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