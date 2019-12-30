Экономика

КомпанияКомпания«Росатом» раскрыл условия сделки с покупателем «Трансконтейнера»

Оценку группы «Дело» «Росатом» начал в феврале, сказал Лихачев. В том же месяце стало известно о планах на приватизацию «Трансконтейнера». По словам Шишкарева, его компания договорилась об условиях вхождения «Росатома» в середине октября.
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«Росатом» рассказал об условиях сделки с покупателем «Трансконтейнера»

РБК02:00

«Росатом» рассказал об условиях покупки 30% группы «Дело»

Коммерсантъ04:06

«Росатом» раскрыл условия сделки с покупателем «Трансконтейнера»

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Лихачёв: «Росатом» приобрёл треть группы «Дело» без учёта пакета «Трансконтейнера»

ГлобалМСК.ру15:03
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О какой-либо "окончательной точке" в разрешении газового спора говорить явно рано, пояснил Юшков.
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Для истребителя пятого поколения Су-57 разрабатываются новые типы вооружений.
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Сергей Николаевич Шишкарёв
Российский бизнесмен
Бизнесмен, политик, общественный деятель, основатель и президент Группы компаний «Дело», президент Федерации гандбола России. Доктор юридических наук.
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Лихачев Алексей Евгеньевич
Российский государственный деятель, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с 2016 года.
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