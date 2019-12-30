Экономика
Компания«Росатом» раскрыл условия сделки с покупателем «Трансконтейнера»
Оценку группы «Дело» «Росатом» начал в феврале, сказал Лихачев. В том же месяце стало известно о планах на приватизацию «Трансконтейнера». По словам Шишкарева, его компания договорилась об условиях вхождения «Росатома» в середине октября.
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Политика
Посол США в Польше высказалась о причинах Второй мировой войны
Посол Соединённых Штатов в Польше Джорджетт Мосбахер высказалась на тему причин Второй мировой войны.
Общество
Умер создатель Ту-160 Валентин Близнюк
Валентин Блюзнюк работал авиаконструктором, был сотрудником ОКБ Туполева, руководителем работ по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.
Политика
Брифинг в кабмине Украины по газу отменен
Ранее в понедельник кабинет министров разрешил "Нафтогазу" подписать с "Газпромом" договор о предоставлении услуги по организации транспортировке газа территорией страны на 2020-2024 годы, а также соглашение об урегулировании существующих газовых споров и основных условиях дальнейших взаимоотношений по организации транзита газа с "Газпромом".
Здоровье
Диетолог рассказала о способах ускорения обмена веществ и похудения
Российский врач-диетолог Марина Ваулина согласилась с мнением британских коллег, которые утверждают, что соблюдение водного баланса в организме человека значительно может улучшить работу пищеварительного тракта, а также ускорить процесс метаболизма.
Армия и оружие
В состав Черноморского флота включен корабль «Ингушетия»
В состав Черноморского флота (ЧФ) включен малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия», пишет ТАСС.
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге
Сотрудники федеральной службы безопасности задержали двух россиян по подозрению в подготовке терактов на территории Петербурга в новогодние праздники.
Хоккей
Аскаров сыграет против Германии в матче МЧМ-2020 31 декабря
Молодежная сборная России сыграет с Германией 31 декабря.
Общество
Эксперт объяснил возможные причины задержки подписания газового контракта с Украиной
О какой-либо "окончательной точке" в разрешении газового спора говорить явно рано, пояснил Юшков.
Армия и оружие
В ОАК анонсировали новые вооружения для истребителя Су-57
Для истребителя пятого поколения Су-57 разрабатываются новые типы вооружений.
Авто
Suzuki запустила продажи нового кроссовера Suzuki XL7
Компания Suzuki выводит на рынок новый кроссовер Suzuki XL7.
Политика
Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти
В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти.
Космос
«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах
Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
Происшествия
В Ингушетии завели дело после перестрелки, в которой погиб человек
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту перестрелки в Сунженском районе, в результате которой один человек погиб, а еще шестеро получили ранения, сообщает региональное СУ СК.
Наука
Из отходов производства алюминия эффективно извлекли железо
Нерастворимый остаток более чем на половину состоит из оксидов железа, а также алюминия, титана и скандия.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тулой выросло до восьми
До восьми человек увеличилось количество пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Тульской области, сообщает «РИА Новости» 30 декабря со ссылкой на заявление пресс-службы регионального МВД.
Политика
Allseas заявила об отсутствии планов вернуться к «Северному потоку-2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять прокладку газопровода «Северный поток-2», заявили в компании, передает ТАСС.
Футбол
Вайгль перейдет из «Боруссии» Д в «Бенфику» за 20 млн евро
По информации источника, немецкий хавбек перейдет в «Бенфику». Сумма трансфера составит 20 млн евро.
Здоровье
Названы болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь
Столичный гастроэнтеролог рассказал о заболеваниях, при которых совсем нельзя пить спиртное — информирует «АиФ».
Политика
В Крыму на границе задержали двух украинцев с криминальным прошлым
Крымские пограничники на границе полуострова с соседним государством задержали двух граждан Украины с криминальным прошлым, которые пытались попасть в Россию минуя пункты пропуска.
Экономика
Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Экономика
«Спортмастер» купил европейского конкурента
Ltd, которая представляет собой головную компания ретейлера «Спортмастер» со штаб-квартирой в Сингапуре, приобрела датскую компанию Sport Nordic Holding ApS.
Экономика
В России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Политика
Освобожденные беркутовцы рассказали, как их убивали на Майдане
Расстрел сотрудников «Беркута» во время протестов на Майдане в 2014 году начался рано утром.