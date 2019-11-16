Армия и оружие
РИА НовостиРосатом рассекретил приказ о создании первой крылатой ракеты
Госкорпорация "Росатом" обнародовала приказ, ранее носивший высшую степень секретности и касавшийся создания в СССР первой отечественной крылатой ракеты П-5, ставшей предтечей нынешних "Калибров".
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Росатом обнародовал данные о создании в СССР ракеты-предшественника «Калибров»
ТК Звездавчера в 20:23
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