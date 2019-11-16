Армия и оружие

OAnewsOAnewsРосатом рассекретил приказ о создании первой советской крылатой ракеты

Сотрудники Росатома решили рассекретить советский указ о разработке первой крылатой ракеты. Как известно, ей стала П-5, являющаяся предшественницей более современного «Калибра». Причина публикации связана с 75-летием российской атомной отрасли.
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Рассекречены детали создания первой крылатой ракеты СССР

Lenta.ru00:31

Рассекречен приказ о создании первой отечественной крылатой ракеты

Газета.Ruвчера в 23:06

«Росатом» рассекретил приказ о создании первой крылатой ракеты

РБКвчера в 23:00

«Росатом» рассекретил важный документ по советской ракетной программе

URA.Ruвчера в 22:20

Росатом обнародовал данные о создании в СССР ракеты-предшественника «Калибров»

ТК Звездавчера в 20:23

Рассекречен приказ о советской предшественнице «Калибров»

Взгляд.рувчера в 20:20

«Росатом» рассекретил приказ о создании первой крылатой ракеты

РИА Новостивчера в 19:48
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Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
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На Кубани похоронили убитую доцентом аспирантку Анастасию Ещенко

На Кубани состоялось прощание с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент Олег Соколов.
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В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале

Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
РИА Новости 07:30
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Американские военные испытали российский танк Т-80

Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
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Самарин выиграл этап «Гран-при» в Москве. Россияне заняли весь подиум

Россиянин Александр Самарин выиграл произвольную программу и этап «Гран-при» в Москве.
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В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников

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Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей

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Советница Вучича рассказала о состоянии президента

Состояние здоровья президента Сербии Александра Вучича стабильно, сообщила его советница по СМИ Сузана Васильевич.
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Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости вчера в 13:44
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«Ъ»: Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Российская сторона может освободить задержанные в Керченском проливе украинские корабли и вернуть их на родину.
Газета.Ru вчера в 17:48
Общество

Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии

Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
РИА Новости 04:40
Футбол

Стал известен ориентировочный состав сборной России на матч с Бельгией

В распоряжение matchtv.ru попал состав сборной России, который Станислав Черчесов выпустит на матч отборочного этапа Евро-2020 против команды Бельгии.
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Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»

Газета.Ru вчера в 23:28
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Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»

Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
РИА Новости 01:51
Политика

Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
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Общество

В Париже в ходе столкновений разбили остановку и подожгли баррикаду

РИА Новости 07:20
Общество

«Ъ» узнал о слежке за Полом Уиланом с 2007 года

Американец Пол Уилан, арестованный в России по обвинению в шпионаже, привлек внимание ФСБ еще в 2007 году, когда он впервые приехал в страну и начал искать контакты бывших и действующих сотрудников спецслужб, сообщается в субботу на сайте газеты "Коммерсантъ".
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Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском 02:48
Общество

Франция пригласила российских экспертов восстанавливать Нотр-Дам

Российских специалистов официально пригласили во Францию для восстановления пострадавшего в результате пожара собора Парижской Богоматери, заявила журналистам посол республики в РФ Сильви Берманн в ходе визита в Ханты-Мансийск (ХМАО-Югра), передает ТАСС в субботу, 16 ноября.
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Происшествия

Генштаб ВСУ назвал возможную причину взрывов на арсенале в Балаклее

В Генштабе Вооружённых сил Украины рассказали о возможной причине взрывов на военном складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области, в результате которых погибли двое сапёров.
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На улицы Гонконга вышли солдаты Китая

Lenta.ru 06:52
Общество

Мединский признал некомпетентность Фонда кино

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
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Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассекретил свою новую избранницу.
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Общество

В России упал спрос на сигареты

За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Коммерсантъ 03:56
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru вчера в 04:02
Музыка

Аксюта назвал бредом слухи об участии Бузовой в Евровидении

Музыкальный директор Первого канала Юрий Аксюта прокомментировал слухи о том, что популярная певица Ольга Бузова представит Россию на песенном конкурсе Евровидение в следующем году.
News.ru 07:09
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Американский пограничник подстрелил россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник выстрелил в россиянина из огнестрельного оружия на границе с Мексикой.
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ДНР заявила об обстреле Петровского украинскими силовиками

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Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Вести.Хайтек 14 ноября в 00:14
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