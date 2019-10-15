Энергетика

News.ruNews.ruРосатом расширит направления сотрудничества с ОАЭ

Росатом и Корпорация по атомной энергии ОАЭ уже долгие годы успешно взаимодействуют в области ядерного топливного цикла. Мы рассматриваем ОАЭ как важного партнёра и готовы расширять направления сотрудничества, — цитирует пресс-служба Росатома генерального директора корпорации Алексея Лихачёва.
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Росатом намерен расширять направления сотрудничества с ОАЭ

ТАСС05:59

РФ и ОАЭ заключили ряд соглашений в ходе визита в страну президента РФ

Будущее России. Национальные проектывчера в 07:51

«Лукойл» и «Газпром нефть» заключили соглашения с ОАЭ

Вестник Кавказавчера в 08:45

Российские нефтяные компании заключили соглашения с ОАЭ

Взгляд.рувчера в 08:03

Благотворный визит: Россия и ОАЭ заключили ряд соглашений во время визита Путина

Ореанда-Новостивчера в 09:03

РФ и ОАЭ подписали меморандум по энергетическому сотрудничеству

Интерфакс - Россиявчера в 07:41

«Росатом» и корпорация по атомной энергии ОАЭ договорились о сотрудничестве

РИА Новостивчера в 07:48
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
Происшествия

Заключенный колонии в Соликамске покончил с собой

Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, совершил суицид.
Известия 02:46
Армия и оружие

Минобороны показало карту расстановки сил в Сирии

Журналистская правда вчера в 11:45
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия вчера в 22:40
Общество

Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр

Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru 05:52
Армия и оружие

Эрдоган рассказал об альтернативах американским F-35

ГЛАС.RU 04:33
Общество

Как супермодель Белла Хадид оказалась самой красивой женщиной в мире

Самой красивой женщиной в мире назвали супермодель Беллу Хадид - компьютерная программа определила, что черты ее лица соответствуют "золотому сечению" на 94,35%.
Газета.Ru 06:39
Общество

Россиянам показали порно вместо передачи на НТВ

Безобразие в эфире длилось 15 минут. Уже даже названа причина ЧП: человеческий фактор, были неверно подключены кабели к оборудованию.
ToDay News Ufa вчера в 14:40
Политика

Зеленский назвал условие имплементации «формулы Штайнмайера»

« Формула Штайнмайера» будет имплементирована в новый закон о статусе Донбасса, если мы встретимся в нормандском формате, если четыре стороны договорятся, как мы регулируем дальше, — заявил Зеленский на брифинге по итогам его встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.
News.ru 06:54
Политика

Песков оценил исполнение гимна России в Эр-Рияде

В Кремле с пониманием относятся к исполнению гимна Российской Федерации с ошибками во время государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
REGNUM 06:40
Происшествия

Адвокат сообщил о побеге жившего в тульской колонии «кота-курьера»

РБК 07:06
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Политика

Киев требует распустить ДНР и ЛНР

Звучит еще ряд требований, которые, как подчеркивает Олифер, обязательны для исполнения. В их числе – контроль над границей.
Капитал страны 02:00
Политика

Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан на коне

Глава КНДР Ким Чен Ын поднялся на гору Пэктусан, которая является самой высокой на Корейском полуострове и считается у местных жителей священной, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:44
Политика

В Кремле не обсуждают создание «зеленой» партии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о создании "зеленой" партии на повестке дня Кремля не стоит.
Газета.Ru 06:48
Происшествия

В Екатеринбурге пропала 19-летняя студентка медицинского университета

В Екатеринбурге разыскивается 19-летняя студентка Уральского государственного медицинского университета.
REGNUM 06:38
Армия и оружие

Названо условие для остановки турецкого вторжения в Сирию

15 октября США ввели первые санкции против Турции из-за военной операции в Сирии.
Lenta.ru 06:58
Кино

Зои Кравиц сыграет женщину-кошку в «Бэтмене»

Добавим, в предыдущих фильмах о Бэтмене роль женщин-кошек исполнили актрисы Мишель Пфайфер и Энн Хэтэтуей.
Inc-news.ru вчера в 09:14
Происшествия

Более 120 человек пострадали в результате беспорядков в Каталонии

В результате акций протеста, продолжающихся в Каталонии несколько дней, пострадали не менее 125 человек, сообщило издание El Pais со ссылкой на местные власти.
Коммерсантъ 03:57
Армия и оружие

Израиль тайно ударил по Сирии на фоне операции Турции

Израильская авиация воспользовалась эскалацией конфликта в Сирии, чтобы скрытно нанести удары по территории страны.
Lenta.ru 06:32
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала снимок годовалой улыбающейся дочери Марии

В микроблоге Instagram Лера Кудрявцева показала снимок своей годовалой улыбающейся дочери Марии.
Дни24 вчера в 12:56
Происшествия

В Москве задержана учительница коррекционной школы, избивавшая детей

Вести.Ru 04:58
Футбол

Роналду заработал за рекламу в инстаграме в два раза больше Месси

Газета.Ru 05:23
Общество

Снова вместе: Дженнифер Энистон собрала «Друзей» для фото в Instagram

На первой фотографии в Instagram Дженнифер Энистон предстала со всеми коллегами по сериалу «Друзья» — Кортни Кокс, Мэттом ЛеБланом, Лизой Кудроу, Мэттью Перри и Дэвидом Швиммером.
Кубань 24 02:58
Политика

Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2019 году в России было предотвращено 39 терактов.
Известия 04:43
Шоу-бизнес

Наташа Королева обратилась к Зеленскому

Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия 14 октября в 19:47
Происшествия

В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь

РИА Новости вчера в 12:28
Общество

ВЦИОМ: большинство россиян не знают о Грете Тунберг

Согласно результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство слышавших о Грете Тунберг россиян считают, что шведская экоактивистка слабо понимает последствия своих действий и находится под влиянием других людей.
Инфорос 04:47
Политика

Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды

Автор публикации Эндрю Эванс обратил внимание на пост, в котором указывается, что борщ — одно из самых известных и популярных блюд русской кухни.
Life.ru вчера в 09:38
Авто

Россияне стали менять автомобили из-за улучшения благосостояния

Еще 16% меняют авто при переходе на новую работу, а пополнение в семье становится поводом для покупки большего транспортного средства только в 13% случаев.
32CARS.ru вчера в 14:07
Общество

Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре

Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
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