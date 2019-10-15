Росатом и Корпорация по атомной энергии ОАЭ уже долгие годы успешно взаимодействуют в области ядерного топливного цикла. Мы рассматриваем ОАЭ как важного партнёра и готовы расширять направления сотрудничества, — цитирует пресс-служба Росатома генерального директора корпорации Алексея Лихачёва.

Происшествия Заключенный колонии в Соликамске покончил с собой Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, совершил суицид.

Общество Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.

Общество Как супермодель Белла Хадид оказалась самой красивой женщиной в мире Самой красивой женщиной в мире назвали супермодель Беллу Хадид - компьютерная программа определила, что черты ее лица соответствуют "золотому сечению" на 94,35%.

Общество Россиянам показали порно вместо передачи на НТВ Безобразие в эфире длилось 15 минут. Уже даже названа причина ЧП: человеческий фактор, были неверно подключены кабели к оборудованию.

Политика Зеленский назвал условие имплементации «формулы Штайнмайера» « Формула Штайнмайера» будет имплементирована в новый закон о статусе Донбасса, если мы встретимся в нормандском формате, если четыре стороны договорятся, как мы регулируем дальше, — заявил Зеленский на брифинге по итогам его встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

Политика Песков оценил исполнение гимна России в Эр-Рияде В Кремле с пониманием относятся к исполнению гимна Российской Федерации с ошибками во время государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Политика Киев требует распустить ДНР и ЛНР Звучит еще ряд требований, которые, как подчеркивает Олифер, обязательны для исполнения. В их числе – контроль над границей.

Политика Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан на коне Глава КНДР Ким Чен Ын поднялся на гору Пэктусан, которая является самой высокой на Корейском полуострове и считается у местных жителей священной, передает ТАСС.

Политика В Кремле не обсуждают создание «зеленой» партии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о создании "зеленой" партии на повестке дня Кремля не стоит.

Армия и оружие Названо условие для остановки турецкого вторжения в Сирию 15 октября США ввели первые санкции против Турции из-за военной операции в Сирии.

Кино Зои Кравиц сыграет женщину-кошку в «Бэтмене» Добавим, в предыдущих фильмах о Бэтмене роль женщин-кошек исполнили актрисы Мишель Пфайфер и Энн Хэтэтуей.

Происшествия Более 120 человек пострадали в результате беспорядков в Каталонии В результате акций протеста, продолжающихся в Каталонии несколько дней, пострадали не менее 125 человек, сообщило издание El Pais со ссылкой на местные власти.

Армия и оружие Израиль тайно ударил по Сирии на фоне операции Турции Израильская авиация воспользовалась эскалацией конфликта в Сирии, чтобы скрытно нанести удары по территории страны.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева показала снимок годовалой улыбающейся дочери Марии В микроблоге Instagram Лера Кудрявцева показала снимок своей годовалой улыбающейся дочери Марии.

Общество Снова вместе: Дженнифер Энистон собрала «Друзей» для фото в Instagram На первой фотографии в Instagram Дженнифер Энистон предстала со всеми коллегами по сериалу «Друзья» — Кортни Кокс, Мэттом ЛеБланом, Лизой Кудроу, Мэттью Перри и Дэвидом Швиммером.

Политика Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2019 году в России было предотвращено 39 терактов.

Шоу-бизнес Наташа Королева обратилась к Зеленскому Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.

Общество ВЦИОМ: большинство россиян не знают о Грете Тунберг Согласно результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство слышавших о Грете Тунберг россиян считают, что шведская экоактивистка слабо понимает последствия своих действий и находится под влиянием других людей.

Политика Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды Автор публикации Эндрю Эванс обратил внимание на пост, в котором указывается, что борщ — одно из самых известных и популярных блюд русской кухни.

Авто Россияне стали менять автомобили из-за улучшения благосостояния Еще 16% меняют авто при переходе на новую работу, а пополнение в семье становится поводом для покупки большего транспортного средства только в 13% случаев.