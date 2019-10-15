Энергетика
News.ruРосатом расширит направления сотрудничества с ОАЭ
Росатом и Корпорация по атомной энергии ОАЭ уже долгие годы успешно взаимодействуют в области ядерного топливного цикла. Мы рассматриваем ОАЭ как важного партнёра и готовы расширять направления сотрудничества, — цитирует пресс-служба Росатома генерального директора корпорации Алексея Лихачёва.
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РФ и ОАЭ заключили ряд соглашений в ходе визита в страну президента РФ
Будущее России. Национальные проектывчера в 07:51
Благотворный визит: Россия и ОАЭ заключили ряд соглашений во время визита Путина
Ореанда-Новостивчера в 09:03
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Заключенный колонии в Соликамске покончил с собой
Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, совершил суицид.
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Минобороны показало карту расстановки сил в Сирии
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В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
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Общество
Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
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Как супермодель Белла Хадид оказалась самой красивой женщиной в мире
Самой красивой женщиной в мире назвали супермодель Беллу Хадид - компьютерная программа определила, что черты ее лица соответствуют "золотому сечению" на 94,35%.
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Безобразие в эфире длилось 15 минут. Уже даже названа причина ЧП: человеческий фактор, были неверно подключены кабели к оборудованию.
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Зеленский назвал условие имплементации «формулы Штайнмайера»
« Формула Штайнмайера» будет имплементирована в новый закон о статусе Донбасса, если мы встретимся в нормандском формате, если четыре стороны договорятся, как мы регулируем дальше, — заявил Зеленский на брифинге по итогам его встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.
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Песков оценил исполнение гимна России в Эр-Рияде
В Кремле с пониманием относятся к исполнению гимна Российской Федерации с ошибками во время государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
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14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
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Киев требует распустить ДНР и ЛНР
Звучит еще ряд требований, которые, как подчеркивает Олифер, обязательны для исполнения. В их числе – контроль над границей.
Капитал страны 02:00
Политика
Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан на коне
Глава КНДР Ким Чен Ын поднялся на гору Пэктусан, которая является самой высокой на Корейском полуострове и считается у местных жителей священной, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:44
Политика
В Кремле не обсуждают создание «зеленой» партии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о создании "зеленой" партии на повестке дня Кремля не стоит.
Газета.Ru 06:48
Происшествия
В Екатеринбурге пропала 19-летняя студентка медицинского университета
В Екатеринбурге разыскивается 19-летняя студентка Уральского государственного медицинского университета.
REGNUM 06:38
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Названо условие для остановки турецкого вторжения в Сирию
15 октября США ввели первые санкции против Турции из-за военной операции в Сирии.
Lenta.ru 06:58
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Зои Кравиц сыграет женщину-кошку в «Бэтмене»
Добавим, в предыдущих фильмах о Бэтмене роль женщин-кошек исполнили актрисы Мишель Пфайфер и Энн Хэтэтуей.
Inc-news.ru вчера в 09:14
Происшествия
Более 120 человек пострадали в результате беспорядков в Каталонии
В результате акций протеста, продолжающихся в Каталонии несколько дней, пострадали не менее 125 человек, сообщило издание El Pais со ссылкой на местные власти.
Коммерсантъ 03:57
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Израиль тайно ударил по Сирии на фоне операции Турции
Израильская авиация воспользовалась эскалацией конфликта в Сирии, чтобы скрытно нанести удары по территории страны.
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Лера Кудрявцева показала снимок годовалой улыбающейся дочери Марии
В микроблоге Instagram Лера Кудрявцева показала снимок своей годовалой улыбающейся дочери Марии.
Дни24 вчера в 12:56
Общество
Снова вместе: Дженнифер Энистон собрала «Друзей» для фото в Instagram
На первой фотографии в Instagram Дженнифер Энистон предстала со всеми коллегами по сериалу «Друзья» — Кортни Кокс, Мэттом ЛеБланом, Лизой Кудроу, Мэттью Перри и Дэвидом Швиммером.
Кубань 24 02:58
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Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2019 году в России было предотвращено 39 терактов.
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Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
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В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь
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Согласно результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство слышавших о Грете Тунберг россиян считают, что шведская экоактивистка слабо понимает последствия своих действий и находится под влиянием других людей.
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Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды
Автор публикации Эндрю Эванс обратил внимание на пост, в котором указывается, что борщ — одно из самых известных и популярных блюд русской кухни.
Life.ru вчера в 09:38
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Россияне стали менять автомобили из-за улучшения благосостояния
Еще 16% меняют авто при переходе на новую работу, а пополнение в семье становится поводом для покупки большего транспортного средства только в 13% случаев.
32CARS.ru вчера в 14:07
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Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11