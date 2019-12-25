Экономика

РБКРБК«Росатом» рассказал об условиях сделки с покупателем «Трансконтейнера»

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«Росатом» приобрел 30% группы «Дело» Сергея Шишкарева, оценивая ее без учета победы компании на аукционе по продаже контрольного пакета «Трансконтейнера». Об этом рассказал журналистам гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев, передает корреспондент РБК.
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«Росатом» рассказал об условиях сделки с покупателем «Трансконтейнера»

РБК02:00

«Росатом» рассказал об условиях покупки 30% группы «Дело»

Коммерсантъ04:06

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