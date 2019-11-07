Технологии

Газета.RuГазета.RuРосатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей. Из них 13,3 млрд - бюджетные средства и 10,4 млрд рублей - внебюджетные, часть из которых принадлежат самому Росатому.
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с чего всё началось

«Росатом» заявил о планах создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Госкорпорация «Росатом» начала разрабатывать отечественный квантовый компьютер, сообщил «Ведомостям» представитель «Росатома». Проект рассчитан на срок до 2024 г. и предполагает финансирование 24 млрд руб.
Ведомостивчера в 16:01

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Создание российского квантового компьютера оценили в 24 млрд руб

Коммерсантъвчера в 16:00

«Росатом» заявил о планах создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Ведомостивчера в 16:01

«Росатом» запустил проект по созданию квантового компьютера за ₽24 млрд

РБК03:44

Росатом планирует создать отечественный квантовый компьютер

Московский Комсомолецвчера в 17:14

В России решили создать квантовый компьютер за 24 миллиарда рублей

URA.Ruвчера в 20:07

В России решили создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Forbesвчера в 16:03

В Росатоме сообщили о планах создать квантовый компьютер

RT на русском06:20
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 09:54, Ашберн
Политика

Захарова раскритиковала неискренность представителя Deutsche Welle

На неискренность пресс-секретаря медиахолдинга Deutsche Welle (DW) Кристофа Юмпельта указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 07:37
Политика

В Кремле не обсуждали идею о ремонте ветхого жилья за счет владельцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждали идею о ремонте ветхого жилья за счет граждан.
РЕН ТВ 07:40
Происшествия

Начальника пожарной части в Хакасии обвинили в поджоге домов

Начальника пожарной части в селе Балыкса в Хакасии обвиняют в поджоге частных домов и построек, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
Газета.Ru 07:18
Общество

В Минобороны назвали вбросом версию об угрозах «опустить» Шамсутдинова

Пресс-служба Минобороны объявила «абсолютной ложью» публикации издания Baza и его Telegram-канала о том, что расстрелявший сослуживцев в Забайкалье рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свои действия угрозой изнасилования.
Ридус вчера в 11:45
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Кино

Джеймс Дин «снимется» в кино спустя 65 лет после смерти

Голливудский актер Джеймс Дин, умерший 65 лет назад, появится в фильме «В поисках Джека».
Известия 06:10
Политика

Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Газета.Ru 07:49
Шоу-бизнес

Валерия Гай Германика стала мамой в третий раз

Валерия Гай Германика стала многодетной мамой: ее третий малыш появился на свет накануне.
7Дней.ру 03:00
Происшествия

Боевики, напавшие на погранзаставу в Таджикистане, планировали теракты

Вести.Ru вчера в 02:59
Общество

В Москве прошло шествие в честь 102-й годовщины Октябрьской революции

Демонстрация коммунистов, посвященная 102-й годовщине Октябрьской революции, прошла по центру Москвы от Страстного бульвара по Петровке до Площади Революции.
ТАСС 09:02
Экономика

Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП России в 2019 году

По оценкам организации, уровень безработицы в России в 2019 году составит 5,1%, а в 2020 году — 4,9%. Эти цифры выше весенней оценки.
РЕН ТВ 06:20
Происшествия

Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии

Телефон сына экс-чиновника отключен. При этом, по словам адвоката Владислава Мусияки, Мазо не задержали, а доставили на допрос.
Известия 08:34
Происшествия

Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

Lenta.ru вчера в 08:35
Политика

Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Политика

Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске

Встреча Путина и Токаева состоится после XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.
REGNUM 00:24
Технологии

«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера

«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК 09:44
Здоровье

Первые симптомы рака печени назвали врачи

Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru 05 ноября в 11:54
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Экономика

Сбербанк намерен закрыть сделку с Mail.ru Group до 2020 года

Сбербанк планирует закрыть сделку с Mail.ru Group по созданию совместного предприятия до 2020 года, заявил 7 ноября первый зампредседателя кредитного учреждения Лев Хасис.
REGNUM 07:19
Культура

Отец Децла оценил новый документальный фильм о сыне

Режиссер нового документального фильма «С закрытыми окнами» о музыканте Кирилле Толмацком (Децл), скончавшемся в феврале 2019 года, Роман Супер сделал «хорошую работу».
РБК 05:24
Транспорт

Оператор назвал дату начала продаж билетов на поезда в Крым

Ведомости 09:44
Общество

Россия может передать Франции останки соратника Наполеона

Летом под Смоленком нашли останки соратника Наполеона генерала Гюдена. Тесты ДНК подтвердили их подлинность.
Российская газета 08:22
Происшествия

Передавший штурвал лайнера «ИрАэро» девушке пилот отстранён от полётов

RT на русском 09:04
Культура

В эфире Первого канала – премьера сериала Сергея Гинзбурга «Отчим»

Сегодня на Первом канале состоится премьера семейной саги «Отчим» История перенесет зрителей в послевоенный поселок, где его жители, как одна большая семья, выживают в самые непростые для страны годы, верят в лучшее, ищут счастья и учатся заново любить жизнь.
Tricolor TV Magazine 03 ноября в 23:45
Футбол

Льорис перенес операцию на локте

Матч ТВ 07:43
Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Политика

Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов

Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
Газета.Ru 09:20
Происшествия

В Москве мужчина заплатил за такси 41 тысячу рублей

Водитель такси в Москве взял с иностранца за поездку в пределах Москвы 41 тыс. рублей.
RT на русском 04:38
Спорт

Колобков опроверг манипуляции с базой данных московской лаборатории

Антон Новодережкин / ТАСС Министр спорта России Павел Колобков заявил, что никаких изменений в базу данных московской лаборатории не вносилось.
РЕН ТВ 03:50
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