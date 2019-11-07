Госкорпорация «Росатом» начала разрабатывать отечественный квантовый компьютер, сообщил «Ведомостям» представитель «Росатома». Проект рассчитан на срок до 2024 г. и предполагает финансирование 24 млрд руб.

с чего всё началось

Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей. Из них 13,3 млрд - бюджетные средства и 10,4 млрд рублей - внебюджетные, часть из которых принадлежат самому Росатому.

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