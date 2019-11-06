Технологии

Народные новостиНародные новости«Росатом» создаст квантовый компьютер за 24 миллиарда рублей

Госкорпорация "Росатом" заявила о проекте по созданию отечественного квантового компьютера и библиотеки квантовых алгоритмов.
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с чего всё началось

«Росатом» заявил о планах создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Госкорпорация «Росатом» начала разрабатывать отечественный квантовый компьютер, сообщил «Ведомостям» представитель «Росатома». Проект рассчитан на срок до 2024 г. и предполагает финансирование 24 млрд руб.
Ведомостивчера в 16:01

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Создание российского квантового компьютера оценили в 24 млрд руб

Коммерсантъвчера в 16:00

«Росатом» заявил о планах создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Ведомостивчера в 16:01

«Росатом» запустил проект по созданию квантового компьютера за ₽24 млрд

РБК03:44

Росатом планирует создать отечественный квантовый компьютер

Московский Комсомолецвчера в 17:14

СМИ: Росатом создаст квантовый суперкомпьютер

ТК Звездавчера в 19:42

В России решили создать квантовый компьютер за 24 миллиарда рублей

URA.Ruвчера в 20:07

В России решили создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Forbesвчера в 16:03
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Происшествия

Облившему себя и пристава бензином россиянину сократили часть долга

Lenta.ru 04:57
Общество

Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан

Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Происшествия

Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Культура

Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин

Peterburg2.ru вчера в 04:42
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения в России

В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости 02:13
Армия и оружие

Российско-турецкий патруль забросали камнями в Сирии

Военное дело вчера в 01:18
Кино

У Пингвина в новом «Бэтмене» может оказаться лицо Колина Фаррелла

Пингвина в новой версии «Бэтмена» может сыграть Колин Фаррелл, пишет Variety. На роль дворецкого претендует Энди Серкис.
REGNUM вчера в 15:56
Происшествия

В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей

В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости в источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 05:10
Общество

Главным редактором телеканала «Дождь» станет Тихон Дзядко

Накануне "Дождь" сообщил, что Александра Перепелова до конца 2019 года покинет должность главного редактора канала.
ТАСС 04:22
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Происшествия

В Якутии завели дело после того, как девушке дали «порулить» самолетом

Российская газета 04:15
Политика

Захарова рассказала о задокументированной встрече с представителями DW

Встреча руководителя пресс-центра МИД России с представителем московского офиса издания Deutsche Welle, о которой говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, задокументирована.
Известия вчера в 09:30
Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Общество

Британский словарь определил словосочетание года

Толковый словарь английского языка Коллинза назвал выражение climate strike ("климатическая забастовка") главным словосочетанием 2019 года.
Москва 24 02:33
Политика

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 07:42
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Газета.Ru вчера в 12:41
Футбол

Руководство «Наполи» применит санкции к футболистам и Анчелотти

Руководство "Наполи" применит санкции в отношении футболистов команды и главного тренера Карло Анчелотти за их поведение после матча группового этапа Лиги чемпионов с австрийским "Зальцбургом", сообщается в заявлении на официальном сайте итальянского клуба.
РИА Новости вчера в 09:39
Политика

Порошенко обвинил в обмане ополченцев ЛНР

Бывший президент Украины Пётр Порошенко в соцсетях обвинил ополченцев ЛНР в том, что они остались на позициях после развода войск в районе станицы Луганская.
Свободная Пресса 01:31
Происшествия

Начальника пожарной части в Хакасии обвиняют в поджогах домов

В Хакасии начальника пожарной части в селе Балыкса Аскизского района обвиняют в поджоге шести жилых домов.
REGNUM 05:02
Футбол

Мане: «Слова Гвардиолы позволят привлечь внимание рефери»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане в преддверии матча с «Манчестер Сити» прокомментировал высказывание наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы.
Soccer.ru 00:39
Шоу-бизнес

Кристина Асмус из-за травли отказывается сниматься в постельных сценах

Актриса рассказала, что отказывается сниматься в постельных сценах после непрекращающейся травли, связанной с премьером фильма «Текст».
Актуальные Новости 03:51
Политика

Вышинский передал ОБСЕ списки задержанных Киевом журналистов

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский передал представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру списки с задержанными украинскими журналистами и СМИ, которым на Украине отказывают в аккредитации.
Газета.Ru вчера в 04:50
Политика

Глава ФСБ заявил об активных попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ

Западные страны начали активно вмешиваться во внутреннюю ситуацию в странах СНГ, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, передает «РИА Новости».
РБК 03:56
Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru вчера в 07:26
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

Lenta.ru вчера в 02:50
Происшествия

СК возбудил дело после массового отравления детей в поезде

Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей, которые ехали на поезде из санатория в Минеральных Водах в Москву.
RT на русском 03:57
Авто

Шпионские фото нового Kia Sorento появились в Сети

В Сети появилась очередная порция шпионских фотографий кроссовера Kia Sorento новой генерации, выведенного на финальные тестовые испытания.
Letnews.ru 03:08
Авто

Седан Volkswagen Polo получил новую дешевую спецверсию Polo Select

Компания Volkswagen представила для рынка России седан Volkswagen Polo в новом варианте исполнения Select.
Ugpressa.ru 05 ноября в 23:01
Авто

Удлиненный Volkswagen Tiguan Allspace получил ОТТС в России

В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства для удлиненной версии кроссовера Volkswagen Tiguan Allspace.
Letnews.ru 04:48
Технологии

Составлен рейтинг востребованных профессий в будущем

Появился рейтинг профессий будущего, спрос на которые может появиться в ближайший десяток лет.
Известия Мордовии вчера в 18:27
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