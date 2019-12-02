Экономика
РБК«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
В «Росатоме» и группе «Дело» от комментариев отказались. Меньше недели прошло с того момента, как Шишкарев значительно масштабировал свой бизнес — 27 ноября в ходе аукциона он приобрел 50% плюс две акции компании «Трансконтейнер», крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора в России.
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Космос
Обратная сторона Маска. Учёные разоблачили проекты «железного человека»
Илон Маск постоянно повторяет, что хочет понимать, ради чего встаёт по утрам с постели, зачем начинается новый день, что интересного его ждёт.
Происшествия
На пожаре в Петербурге работает химико-радиометрическая лаборатория
На месте пожара в ангаре в Санкт-Петербурге работают передвижная химико-радиометрическая лаборатория, дежурные службы комитета по природопользованию и Роспотребнадзора.
Шоу-бизнес
Глюкоза показала поклонникам фигуру в открытом купальнике
Известная российская певица Глюкоза отдыхает на Бали, откуда порадовала поклонников фотографией в открытом купальнике.
Политика
Зеленский пообещал бороться за жителей Донбасса
Киев будет бороться за "сбившихся с пути" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил президент Украины Владимир Зеленский немецкому изданию Spiegel.
Политика
США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере $2,4 млрд
США заявили о намерении ввести в отношении французских товаров пошлины в размере $2,4 млрд, передает ТАСС со ссылкой на заявление аппарата представителя США на торговых переговорах.
Общество
Трансграничный маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка не принимает заказы
Трансграничный маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly прекратил принимать новые заказы от пользователей.
Происшествия
Расформирована воинская часть, в которой солдат расстрелял сослуживцев
Воинскую часть № 54110, в которой срочник из Тюмени Рамиль Шамсутдинов расстрелял 10 человек, расформировали.
Наука
Развитие рака может спровоцировать вакцинация
Исследование FDA ведомства показало, что некоторые вакцины могут содержать в себе вирусы онкогенной природы, которые после прививки могут не проявляться годами, но также могут внезапно «проснуться» и спровоцировать развитие опасного заболевания.
Происшествия
Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге
Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Общество
Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»
По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.
Политика
МИД Греции ответил на «военную риторику» Эрдогана по Кипру
"Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики", — отмечается в заявлении.
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
Энергетика
«Золотому веку» сланцевой нефти в США предрекли конец, пишет Bloomberg
Министры Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) считают, что "золотой век" добычи сланцевой нефти в США закончился.
Экономика
Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля
Экономика
Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан
Нацбанк Таджикистана (НБТ) заверил, что денежные переводы из России не будут остановлены, так как таджикский регулятор уже начал работу с системой «Юнистрим» и подписал соглашение с Western Union, а договор с Contact должен быть подписан в ближайшее время.
Технологии
Работающую PlayStation 5 показали на фото
В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.
Политика
В Киеве не увидели «прорывных идей» в коммюнике «нормандской встречи»
Проект итогового документа по результатам запланированной на 9 декабря во Франции встречи лидеров стран «нормандского формата» не содержит «прорывных идей», заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире канала ICTV.
Футбол
«Тренер передает нам дух победы»
В середине осени своего поста лишился главный тренер Дмитрий Хохлов, а его место занял наставник молодежного состава Кирилл Новиков.
Футбол
ЦСКА — Арсенал (Тула) 0:1
В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет против Краснодара, а Арсенал на своем поле встретится с Локомотивом.
Экономика
Эксперты ВШЭ оценили влияние инвестиций из ФНБ на рост экономики
Инвестиции в 300 млрд рублей во внутренние проекты ускорят рост ВВП на 0,19 процентного пункта в год, утверждают эксперты ВШЭ.
Кино
«Ford против Ferrari»: не о гонках и автомобилях, а о людях и корпорациях
«Ford против Ferrari» — это кино в первую очередь про взаимоотношения людей и корпораций, которые в картине показаны достаточно многопланово.
Авто
Tesla хочет сделать свою мультимедийную систему еще более увлекательной
Стремясь догнать Tesla, многие другие автопроизводители работают над тем, чтобы сделать свои мультимедийные системы более разнообразными и интересными в использовании, сообщает стратег по контенту из Edmunds Уилл Кауфман.
Музыка
Pussycat Dolls объявили о воссоединении
Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Политика
Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге
Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), передает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНР.
Культура
Гусман ответил Светлакову по поводу вырезанной из КВН шутки о нем
Политика
Генпрокурор Абхазии отправлен в отставку
Депутаты парламента Абхазии рассмотрели представление президента Рауля Хаджимбы об отставке Зураба Ачбы с поста генпрокурора и заместителя Ачбы Эшсоу Какалии.