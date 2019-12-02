Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Шишкарева

Госкорпорация «Росатом» станет совладельцем группы бизнесмена Сергея Шишкарева «Дело», недавно участвовавшей в торгах по «Трансконтейнеру». Сделка будет организована в формате допэмиссии «УК Дело», в результате которой госкорпорация получит 30% в ее капитале.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Как рассказывает один из источников РБК, основными направлениями сотрудничества "Росатома" и группы "Дело" станет развитие международных мультимодальных и транзитных перевозок на маршруте Азия — Европа — Азия, в том числе через Северный морской путь.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

«Росатом» подтвердил покупку доли в группе «Дело» Шишкарева

РБК05:38

«Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Шишкарева

Коммерсантъвчера в 20:28

РБК узал о планах «Росатома» стать совладельцем группы «Дело»

Ведомостивчера в 16:52

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Интерфакс01:02

Росатом приобретает неконтрольную долю в головной компании группы «Дело»

ТАСС04:59

«Росатом» купит неконтрольную долю в УК «Дело» Шишкарева

Rambler News Service05:52

«Росатом» обзаводится контейнерами

Будущее России. Национальные проекты02:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
Происшествия

Школьники устроили порнотрансляцию в торговом центре Брянска

Брянские подростки запустили трансляцию порнографического видеоролика в фуд-корте торгово-развлекательном центре, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 02:52
Политика

Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24

В Кремле считают, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди.
Lenta.ru 06:16
Общество

Дарья Глушакова объяснила рекордный иск экс-супруга

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков намерен взыскать со своей бывшей жены Дарьи 204 млн рублей, поскольку считает, что она виновата в том, что «Спартак» расторг с ним контракт.
Рамблер вчера в 11:51
Экономика

Стали известны темпы роста зарплат белорусских бюджетников в 2020 году

По мнению министра, слова которого цитирует БЕЛТА, на целевое соотношение зарплат в регионах республики не дал выйти ускоренный рост оплаты труда в экономике.
Российская газета вчера в 06:30
Шоу-бизнес

Михаил Терехин рассказал, как пользовался Ксенией Бородиной

Бывший участник «Дом-2» Михаил Терехин, который ранее состоял в отношениях с Ксенией Бородиной, признался, что использовал свою любовницу в корыстных целях.
Вечерний курьер вчера в 09:49
Спорт

WADA назвало виновного в подмене данных Московской лаборатории

Начало разбирательств WADA и РУСАДА берет свое начало еще в сентябре прошлого года, когда международное агентство вернуло статус соответствия российской организации при обязательстве предоставить доступ к данным Московской лаборатории.
Газета.Ru 05:18
Здоровье

В Тамбовской области растет число заболевших ОРВИ

За неделю, с 25 ноября по 2 декабря, в больницы региона обратилось 5416 человек с проявлениями ОРВИ. Большинство обратившихся - дети.
Тамбовский курьер 05:23
Экономика

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Коммерсантъ 03:00
Происшествия

В Воронежской области перевернулся автобус с пассажирами

На трассе М-4 "Дон" в Богучарском районе Воронежской области перевернулся междугородний автобус с пассажирами.
Российская газета 06:10
Происшествия

В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

RT на русском 05:12
Происшествия

СК объявил о завершении расследования дела сестер Хачатурян

Газета.Ru 03:51
Армия и оружие

В ЛНР зафиксировали ведение огня ВСУ по своим позициям

Московский Комсомолец 02:41
Происшествия

Петрозаводского маньяка приговорили к пожизненному заключению

Верховный суд Карелии признал 30-летнего жителя Петрозаводска Антона Ипатова виновным в двух убийствах, угрозе убийством и двух эпизодах причинения тяжких телесных повреждений.
Интерфакс 06:18
Общество

ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Общество

Госдума приняла законы об электронных трудовых книжках

Пакет законов о начале использования электронных трудовых книжек в РФ с января 2020 года Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
REGNUM 05:19
Происшествия

Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова этапировали в колонию

РЕН ТВ 04:46
Кино

В сети появился новый кадр со съемок второго «Аватара»

Работа над вторым "Аватаром" Джеймса Кэмерона в разгаре, но теперь команда фильма уходит на новогодние каникулы.
Накануне.Ru вчера в 01:36
Происшествия

СКР завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о крушении SSJ100 «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево», сообщил ТАСС адвокат Павел Герасимов.
Ведомости 00:50
Армия и оружие

Трамп заявил, что США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят

США взяли под контроль месторождения сирийской нефти, чтобы победить террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят.
ТАСС 06:00
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Известия вчера в 07:21
Политика

Косачев: СФ ждет извинений от парламента Норвегии

Совет Федерации РФ продолжит сотрудничество с парламентом Норвегии только после извинений по поводу ситуации с задержанием сотрудника СФ Михаила Бочкарева, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева.
Аргументы и Факты 05:48
Гаджеты

Компания Huawei научилась обходиться без американских чипов

Китайская компания Huawei научилась обходиться без американских чипов, избавившись от соответствующих компонентов в смартфоне Mate 30 Pro и своих базовых станциях сети связи пятого поколения.
UfacityNews.ru вчера в 15:27
Футбол

В Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщика Евро-2020

В Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщика (Fan ID) на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Peterburg2.ru 04:10
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Общество

ВЦИОМ: Около половины россиян считают свое питание правильным

Газета.Ru 04:16
Игры

Вышел геймплейный трейлер стратегии по вселенной «Звёздного десанта»

Британская студия Slitherine Strategies выложила в сеть первый геймплейный трейлер предстоящей игры Starship Troopers — Terran Command II.
REGNUM вчера в 15:13
Технологии

Президент Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Ридус вчера в 10:09
Политика

Украина решила сменить руководство «Нафтогаза»

Украинский министр энергетики Алексей Оржель заявил, что правительство приняло решение сменить руководство стратегических энергетических предприятий страны, включая газовую компанию «Нафтогаз».
Капитал страны вчера в 09:27
Футбол

Стал известен отрыв Месси от Ван Дейка в борьбе за «Золотой мяч»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси опередил защитника «Ливерпуля» Вирджила Ван Дейка всего на семь баллов в борьбе за «Золотой мяч».
REGNUM 06:00
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально стала мальчиком

Как известно, в семье Анджелины Джоли происходят настолько странные вещи, что старший сын Мэддокс планирует отсудить у Анджелины опеку над братьями и сестрами, а дочь Шайло готовится к операции по смене пола.
Paparazzi.ru 03:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Николаевич Шишкарёв
Российский бизнесмен
Бизнесмен, политик, общественный деятель, основатель и президент Группы компаний «Дело», президент Федерации гандбола России. Доктор юридических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Северный морской путь
Кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком; законодательством РФ определён как «исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное