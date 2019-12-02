Как рассказывает один из источников РБК, основными направлениями сотрудничества "Росатома" и группы "Дело" станет развитие международных мультимодальных и транзитных перевозок на маршруте Азия — Европа — Азия, в том числе через Северный морской путь.

с чего всё началось

Госкорпорация «Росатом» станет совладельцем группы бизнесмена Сергея Шишкарева «Дело», недавно участвовавшей в торгах по «Трансконтейнеру». Сделка будет организована в формате допэмиссии «УК Дело», в результате которой госкорпорация получит 30% в ее капитале.

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