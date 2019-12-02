Экономика
Коммерсантъ«Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Шишкарева
Госкорпорация «Росатом» станет совладельцем группы бизнесмена Сергея Шишкарева «Дело», недавно участвовавшей в торгах по «Трансконтейнеру». Сделка будет организована в формате допэмиссии «УК Дело», в результате которой госкорпорация получит 30% в ее капитале.
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с чего всё началось
Как рассказывает один из источников РБК, основными направлениями сотрудничества "Росатома" и группы "Дело" станет развитие международных мультимодальных и транзитных перевозок на маршруте Азия — Европа — Азия, в том числе через Северный морской путь.РБКвчера в 16:00
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Происшествия
Школьники устроили порнотрансляцию в торговом центре Брянска
Брянские подростки запустили трансляцию порнографического видеоролика в фуд-корте торгово-развлекательном центре, передает "Интерфакс".
Политика
Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24
В Кремле считают, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди.
Общество
Дарья Глушакова объяснила рекордный иск экс-супруга
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков намерен взыскать со своей бывшей жены Дарьи 204 млн рублей, поскольку считает, что она виновата в том, что «Спартак» расторг с ним контракт.
Экономика
Стали известны темпы роста зарплат белорусских бюджетников в 2020 году
По мнению министра, слова которого цитирует БЕЛТА, на целевое соотношение зарплат в регионах республики не дал выйти ускоренный рост оплаты труда в экономике.
Шоу-бизнес
Михаил Терехин рассказал, как пользовался Ксенией Бородиной
Бывший участник «Дом-2» Михаил Терехин, который ранее состоял в отношениях с Ксенией Бородиной, признался, что использовал свою любовницу в корыстных целях.
Спорт
WADA назвало виновного в подмене данных Московской лаборатории
Начало разбирательств WADA и РУСАДА берет свое начало еще в сентябре прошлого года, когда международное агентство вернуло статус соответствия российской организации при обязательстве предоставить доступ к данным Московской лаборатории.
Здоровье
В Тамбовской области растет число заболевших ОРВИ
За неделю, с 25 ноября по 2 декабря, в больницы региона обратилось 5416 человек с проявлениями ОРВИ. Большинство обратившихся - дети.
Экономика
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Происшествия
В Воронежской области перевернулся автобус с пассажирами
На трассе М-4 "Дон" в Богучарском районе Воронежской области перевернулся междугородний автобус с пассажирами.
Происшествия
В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме
Армия и оружие
В ЛНР зафиксировали ведение огня ВСУ по своим позициям
Происшествия
Петрозаводского маньяка приговорили к пожизненному заключению
Верховный суд Карелии признал 30-летнего жителя Петрозаводска Антона Ипатова виновным в двух убийствах, угрозе убийством и двух эпизодах причинения тяжких телесных повреждений.
Общество
ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Общество
Госдума приняла законы об электронных трудовых книжках
Пакет законов о начале использования электронных трудовых книжек в РФ с января 2020 года Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
Кино
В сети появился новый кадр со съемок второго «Аватара»
Работа над вторым "Аватаром" Джеймса Кэмерона в разгаре, но теперь команда фильма уходит на новогодние каникулы.
Происшествия
СКР завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»
Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о крушении SSJ100 «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево», сообщил ТАСС адвокат Павел Герасимов.
Армия и оружие
Трамп заявил, что США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят
США взяли под контроль месторождения сирийской нефти, чтобы победить террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Политика
Косачев: СФ ждет извинений от парламента Норвегии
Совет Федерации РФ продолжит сотрудничество с парламентом Норвегии только после извинений по поводу ситуации с задержанием сотрудника СФ Михаила Бочкарева, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева.
Гаджеты
Компания Huawei научилась обходиться без американских чипов
Китайская компания Huawei научилась обходиться без американских чипов, избавившись от соответствующих компонентов в смартфоне Mate 30 Pro и своих базовых станциях сети связи пятого поколения.
Футбол
В Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщика Евро-2020
В Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщика (Fan ID) на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Игры
Вышел геймплейный трейлер стратегии по вселенной «Звёздного десанта»
Британская студия Slitherine Strategies выложила в сеть первый геймплейный трейлер предстоящей игры Starship Troopers — Terran Command II.
Технологии
Президент Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года
Политика
Украина решила сменить руководство «Нафтогаза»
Украинский министр энергетики Алексей Оржель заявил, что правительство приняло решение сменить руководство стратегических энергетических предприятий страны, включая газовую компанию «Нафтогаз».
Футбол
Стал известен отрыв Месси от Ван Дейка в борьбе за «Золотой мяч»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси опередил защитника «Ливерпуля» Вирджила Ван Дейка всего на семь баллов в борьбе за «Золотой мяч».
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально стала мальчиком
Как известно, в семье Анджелины Джоли происходят настолько странные вещи, что старший сын Мэддокс планирует отсудить у Анджелины опеку над братьями и сестрами, а дочь Шайло готовится к операции по смене пола.