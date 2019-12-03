Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Шишкарева

Госкорпорация «Росатом» станет совладельцем группы бизнесмена Сергея Шишкарева «Дело», недавно участвовавшей в торгах по «Трансконтейнеру». Сделка будет организована в формате допэмиссии «УК Дело», в результате которой госкорпорация получит 30% в ее капитале.
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с чего всё началось

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

«Группа компаний «Дело» совместно с госкорпорацией «Росатом» продолжит развивать логистический бизнес на базе имеющихся активов и рыночных компетенций компаний, включая мультимодальные и транзитные перевозки», — приводятся в сообщении слова Шишкарева.
РБКвчера в 16:00

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«Росатом» подтвердил покупку доли в группе «Дело» Шишкарева

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