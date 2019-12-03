Экономика

РБКРБК«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

«Группа компаний «Дело» совместно с госкорпорацией «Росатом» продолжит развивать логистический бизнес на базе имеющихся активов и рыночных компетенций компаний, включая мультимодальные и транзитные перевозки», — приводятся в сообщении слова Шишкарева.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

«Росатом» подтвердил покупку доли в группе «Дело» Шишкарева

РБК05:38

«Росатом» покупает долю в группе «Дело»

Коммерсантъ06:53

«Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Шишкарева

Ведомости06:17

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Интерфакс01:02

Росатом приобретает неконтрольную долю в головной компании группы «Дело»

ТАСС04:59

«Росатом» купит неконтрольную долю в УК «Дело» Шишкарева

Rambler News Service05:52

Росатом купит неконтрольную долю в головной компании группы «Дело»

News.ru06:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:58, Ашберн
Происшествия

Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем

Известия 05:49
Происшествия

10-летний мальчик насмерть замерз в сугробе в Перевозе

Pro Город НН 05:09
Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-13» вывезен на старт

Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что сегодня, 3 декабря 2019 года, грузовой космический корабль «Прогресс МС-13» был вывезен из монтажно-испытательного корпуса и установлен на стартовом комплексе площадки № 31 космодрома Байконур.
3DNews 01:21
Экономика

Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
РИА Новости вчера в 10:48
Футбол

«Уфа»: «Евсеев получил травму. Попытаемся перенести матч»

О травме главного тренера сообщает пресс-служба "Уфы".
Bobsoccer 05:47
Общество

Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири» в Китай

RT на русском вчера в 08:15
Происшествия

В Барселоне задержали испанца по подозрению в убийстве россиянки

Известия 03:15
Происшествия

В Новом Уренгое кот вытолкнул ребенка из окна

В Новом Уренгое семилетняя девочка упала с девятого этажа из-за кота.
Вести.Ru 06:59
Политика

Трамп счел оскорбительным высказывание Макрона о «смерти мозга» НАТО

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о «смерти мозга» Североатлантического альянса оскорбительно для многих стран НАТО и не соответствует действительности, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
REGNUM 05:25
Происшествия

Напавшего с ножом на полицейского пешехода в Мытищах сняли на видео

Вести.Ru 07:09
Происшествия

Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области мальчика

РБК вчера в 15:30
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия 05:04
Гаджеты

Брат Пабло Эскобара выпустил гибкий смартфон за $349

В нынешнем году родной брат Пабло Эскобара, Роберто, выпустил свой собственный огнемёт.
MobiDevices 05:26
Кино

Вышел трейлер фильма «Черная вдова»

Marvel выпустил трейлер фильма "Черная вдова" (Black Widow). Главную роль шпионки Наташи Романофф в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.
ТАСС 03:39
Политика

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
РБК вчера в 17:04
Экономика

Сбербанк запустил новогоднюю акцию по вкладам с повышенными ставками

Сбербанк объявил о запуске двух новогодних вкладов с повышенной ставкой, которые можно будет оформить до 15 и 31 января включительно, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Mockva.ru вчера в 07:50
Шоу-бизнес

Анна Семенович уменьшила грудь до пятого размера

Анне рекомендовали уменьшить свой бюст с девятого размера до пятого. Семенович решилась на операцию и очень этим довольна.
Srnsk вчера в 09:05
Политика

СБУ объявила в розыск фигуранта дела MH17 Цемаха

Владимир Цемах является одним из основных свидетелей по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Коммерсантъ 07:38
Космос

NASA нашло на Луне обломки индийского аппарата «Викрам»

Лунная орбитальная станция Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) нашла на поверхности спутника Земли обломки индийского аппарата «Викрам», разбившегося в сентябре 2019 года.
РБК 05:13
Общество

Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России

Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
Lenta.ru вчера в 11:51
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Политика

Глава МИД Украины надеется на Ruxit

Как сообщало ИА REGNUM, Киев с весны 2014 года ведёт боевую операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик, объявивших о независимости после произошедшего в начале того же года госпереворота на Украине, который отказались поддержать жители Донбасса.
REGNUM 07:31
Общество

Российские школьники не справились с экзаменом

По читательской грамотности результаты московских школьников выросли до 534 баллов по сравнению с 519 баллами в исследовании 2016 года.
Коммерсантъ 06:46
Общество

В Ярославле прошли мероприятия памяти Неизвестного солдата

Городские новости (г. Ярославль) 04:13
Происшествия

Из-за подмены анализов у виновника ДТП в Екатеринбурге завели дело

REGNUM 07:06
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.
ТАСС 01:06
Происшествия

В Петербурге ликвидировали открытое горение в ангаре

Открытое горение ликвидировано в ангаре в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 07:28
Шоу-бизнес

Звезда «Дом-2» Юлия Ефременкова собралась замуж

За плечами Юлии уже есть брак с актером Тимуром Ефременковым, за которого звезда вышла замуж в 2012 году.
Wday.ru вчера в 06:35
Футбол

В Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщика Евро-2020

В Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщика (Fan ID) на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Peterburg2.ru 04:10
Космос

Три спутника «Гонец-М» отправятся в космос за несколько дней до нового года

Сообщается, что три аппарата «Гонец-М» уже доставлены на космодром Плесецк. Запуск будет осуществлён при помощи ракеты-носителя «Рокот».
3DNews 07:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Николаевич Шишкарёв
Российский бизнесмен
Бизнесмен, политик, общественный деятель, основатель и президент Группы компаний «Дело», президент Федерации гандбола России. Доктор юридических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Северный морской путь
Кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком; законодательством РФ определён как «исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное