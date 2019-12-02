В «Росатоме» и группе «Дело» от комментариев отказались. Меньше недели прошло с того момента, как Шишкарев значительно масштабировал свой бизнес — 27 ноября в ходе аукциона он приобрел 50% плюс две акции компании «Трансконтейнер», крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора в России.

Экономика Российские олигархи начали богатеть гораздо быстрее На первом месте один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, чье состояние оценивают в 25,6 миллиарда долларов (рост с начала года — почти шесть миллиардов).

Технологии Amazon начала предлагать услуги по квантовым вычислениям Google и IBM продолжают борьбу за «квантовое» превосходство, но Amazon уже объявила о запуске облачного сервиса для квантовых вычислений, в котором компания станет посредником между существующими квантовыми системами и пользователями.

Происшествия В Санкт-Петербурге загорелся ангар В Санкт-Петербурге на площади 12000 кв. метров загорелся ангар. Объявлен повышенный уровень пожара.

Политика Песков прокомментировал высказывания Володина о рисках распада Украины Как сообщало ИА REGNUM, ранее, после попытки украинской делегации помешать выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека («Единая Россия») на 12-й сессии форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин указал украинским властям на недопустимость нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп.

Политика Захарова оценила слова Зеленского о «потерявшихся» жителях Донбасса Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook заявление украинского лидера Владимира Зеленского о «потерявшихся» жителях самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Общество Россияне готовятся к праздникам на распродажах Россияне готовятся к праздникам на распродажах Самый дорогой подарок на новогодние праздники россияне хотят сделать сами себе: на это они готовы потратить в среднем 10 тыс. руб.— вдвое больше, чем годом ранее, выяснила Nielsen.