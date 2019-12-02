Экономика
РБК«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
В «Росатоме» и группе «Дело» от комментариев отказались. Меньше недели прошло с того момента, как Шишкарев значительно масштабировал свой бизнес — 27 ноября в ходе аукциона он приобрел 50% плюс две акции компании «Трансконтейнер», крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора в России.
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Экономика
Российские олигархи начали богатеть гораздо быстрее
На первом месте один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, чье состояние оценивают в 25,6 миллиарда долларов (рост с начала года — почти шесть миллиардов).
Технологии
Amazon начала предлагать услуги по квантовым вычислениям
Google и IBM продолжают борьбу за «квантовое» превосходство, но Amazon уже объявила о запуске облачного сервиса для квантовых вычислений, в котором компания станет посредником между существующими квантовыми системами и пользователями.
Авто
ВИП-гараж: изучаем, на каких машинах ездят в свободное время главные свердловские силовики
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелся ангар
В Санкт-Петербурге на площади 12000 кв. метров загорелся ангар. Объявлен повышенный уровень пожара.
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Космос
ESA проведет миссию HERA по отклонению астероидов
Происшествия
Контрабандисты вывезли из Забайкалья в Китай лес на 800 млн рублей
Преступники в 2014-2018 годах экспортировали в Китай свыше 113 тысяч кубометров лесоматериалов стоимостью более 800 миллионов рублей, сообщает Федеральная таможенная служба.
Единоборства
Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил олимпийскому чемпиону по боксу Рахиму Чахкиеву, бросившему ему вызов.
Футбол
Курский «Авангард» ввел потолок зарплат
"Авангард" ввел лимит на зарплаты.
Политика
Песков прокомментировал высказывания Володина о рисках распада Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее, после попытки украинской делегации помешать выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека («Единая Россия») на 12-й сессии форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин указал украинским властям на недопустимость нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп.
Шоу-бизнес
Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без мамы
Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте этого года на 39-м году жизни.
Политика
Захарова оценила слова Зеленского о «потерявшихся» жителях Донбасса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook заявление украинского лидера Владимира Зеленского о «потерявшихся» жителях самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Политика
Зеленский назвал бегом на месте отсутствие диалога с Путиным
В опубликованном Зеленским видеоролике с беговой дорожки глава Украины подчеркнул необходимость проведения диалога с Владимиром Путиным, президентом РФ.
Политика
Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге
Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), передает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНР.
Хоккей
«Авангард» подтвердил подписание Гарипова
Общество
Россияне готовятся к праздникам на распродажах
Россияне готовятся к праздникам на распродажах Самый дорогой подарок на новогодние праздники россияне хотят сделать сами себе: на это они готовы потратить в среднем 10 тыс. руб.— вдвое больше, чем годом ранее, выяснила Nielsen.
Музыка
Николай Носков впервые после инсульта спел
Политика
Посадивших самолет Путина в туман пилотов наградили пирогом
Пилотам, которые посадили самолет президента России Владимира Путина в условиях плохой видимости в Бишкеке, подарили вишневый пирог.
Футбол
Танкреди Палмери: «Роналду сидел в машине, пока не пришло время получать приз лучшему игроку Серии А»
34-летний португалец сегодня пропустил церемонию вручения «Золотого мяча».
Политика
Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты
Президент Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты.
Происшествия
В Казахстане опрокинулся автобус с пассажирами
Авто
Первый кроссовер Genesis был заснят без камуфляжа
Первый серийный кроссовер марки Genesis был запечатлен фотошпионами без камуфляжа.
Авто
Компания Lifan останется на рынке России
Здоровье
Ученые рассказали, как определить рак легких по рукам
Британские ученые выяснили, как определить рак легких у человека по состоянию его рук.
Политика
В МИД Украины вручили ноту протеста послу Венгрии
В Министерстве иностранных дел Украины вызвали посла Венгрии Иштвана Ийдярто и вручили ему ноту протеста.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР.
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17
Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.