Экономика

РБКРБК«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Как рассказывает один из источников РБК, основными направлениями сотрудничества "Росатома" и группы "Дело" станет развитие международных мультимодальных и транзитных перевозок на маршруте Азия — Европа — Азия, в том числе через Северный морской путь.
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с чего всё началось

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

В «Росатоме» и группе «Дело» от комментариев отказались. Меньше недели прошло с того момента, как Шишкарев значительно масштабировал свой бизнес — 27 ноября в ходе аукциона он приобрел 50% плюс две акции компании «Трансконтейнер», крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора в России.
РБКвчера в 16:00

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:50

«Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Шишкарева

Коммерсантъвчера в 20:28

РБК узал о планах «Росатома» стать совладельцем группы «Дело»

Ведомостивчера в 16:52

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Интерфакс01:02

Росатом приобретает неконтрольную долю в головной компании группы «Дело»

ТАСС04:59

«Росатом» обзаводится контейнерами

Будущее России. Национальные проекты02:26

«Росатом» покупает неконтрольную долю в управляющей компании группы «Дело» Шишкарева

ПРАЙМ05:24
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