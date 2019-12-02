Экономика

РБКРБК«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Госкорпорация получит 30% в ООО «УК Дело», головной компании группы. По информации одного из собеседников РБК, о сделке может быть объявлено в ближайшие дни. В «Росатоме» и группе «Дело» от комментариев отказались.
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«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

В «Росатоме» и группе «Дело» от комментариев отказались. Меньше недели прошло с того момента, как Шишкарев значительно масштабировал свой бизнес — 27 ноября в ходе аукциона он приобрел 50% плюс две акции компании «Трансконтейнер», крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора в России.
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«Росатом» войдет в «Дело»: госкорпорация купит часть компании Шишкарева

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