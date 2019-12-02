В «Росатоме» и группе «Дело» от комментариев отказались. Меньше недели прошло с того момента, как Шишкарев значительно масштабировал свой бизнес — 27 ноября в ходе аукциона он приобрел 50% плюс две акции компании «Трансконтейнер», крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора в России.

с чего всё началось

Госкорпорация получит 30% в ООО «УК Дело», головной компании группы. По информации одного из собеседников РБК, о сделке может быть объявлено в ближайшие дни. В «Росатоме» и группе «Дело» от комментариев отказались.

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