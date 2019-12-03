Экономика

РБКРБК«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
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с чего всё началось

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

«Группа компаний «Дело» совместно с госкорпорацией «Росатом» продолжит развивать логистический бизнес на базе имеющихся активов и рыночных компетенций компаний, включая мультимодальные и транзитные перевозки», — приводятся в сообщении слова Шишкарева.
РБКвчера в 16:00

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Росатом приобретает неконтрольную долю в головной компании группы «Дело»

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«Росатом» подтвердил покупку доли в группе «Дело» Шишкарева

РБК05:38

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Интерфакс01:02
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