Экономика
РБК«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
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с чего всё началось
«Группа компаний «Дело» совместно с госкорпорацией «Росатом» продолжит развивать логистический бизнес на базе имеющихся активов и рыночных компетенций компаний, включая мультимодальные и транзитные перевозки», — приводятся в сообщении слова Шишкарева.РБКвчера в 16:00
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Футбол
Умяров признан лучшим дебютантом года в РПЛ
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров признан лучшим дебютантом года РПЛ.
Культура
В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо
В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
Происшествия
Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты
Солдат-срочник из Ставрополя скончался на второй день службы в одной из воинских частей Белгорода.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова на сцене перепутала фамилию Льва Лещенко
Получившая пару статуэток на музыкальной премии певица попала в неловкую ситуацию, когда оказалась на сцене после народного артиста РСФСР Льва Лещенко.
Происшествия
СК выясняет обстоятельства нападения на полицейского в Мытищах
Следователи выясняют обстоятельства нападения 26-летнего жителя подмосковных Мытищ на полицейского, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Подмосковью Ольга Врадий.
Армия и оружие
Путин рассказал об оснащении ВМФ современным вооружением
«Доля современного вооружения ВМФ составляет 68%», - заявил глава государства на очередном совещании по оборонной тематике в Сочи.
Экономика
«Дочка» «Газпрома» выкупит еще одного подрядчика из топ-10
Компания из топ-10 подрядчиков "Газпром" продал "Газпром автоматизацию" в 2014 году частному инвестору — бизнесмену Авшолуму Юнаеву.
Политика
Макрон предложил разработать новый ДРСМД с участием Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Лондоне отметил, что Европа должна участвовать в создании нового договора о стратегических ядерных вооружениях, передает ТАСС.
Происшествия
Фанаты «Зенита» поддержали арестованных болельщиков «Спартака»
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
Общество
В Испании возобновили уголовное дело против фонда Месси
Судья Мария Тардон возобновила уголовное дело против благотворительного фонда нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Abc.
Футбол
Стадион ЦСКА получил награду от мэра Москвы
Клуб получил награду от мэра Москвы Сергея Собянина. Официальное открытие стадиона состоялось 23 августа 2016 года.
Политика
В США заявили, что замедлили реализацию «Северного потока — 2»
США замедлили реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», но он не остановлен.
Общество
В США двух россиян обвинили в попытке купить турбину в обход санкций
В попытке избежать американские санкции компания KSE в лице Никитина и Черемухина обратилась к Виллоне и Капарини для получения турбины от GVA.
Кино
Вышел трейлер фильма «Черная вдова»
Marvel выпустил трейлер фильма "Черная вдова" (Black Widow). Главную роль шпионки Наташи Романофф в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.
Политика
Трамп припугнул Китай по поводу торговой сделки
Торговая сделка США и Китая, подписание первой части которой ожидали в декабре, может быть отложена на год.
Происшествия
На Урале отец обвиняемого в массовом ДТП подменил его анализы своими
В помещении находился отец молодого человека, но воспользовался ситуацией и сдал анализ за своего сына, устроившегося аварию.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Общество
Российские школьники не справились с экзаменом
Напомним, в 2018 году международная консалтинговая группа Bain & Company представила доклад "Московское образование: повышение эффективности на фоне глобальных перемен", в котором Москва заняла пятое место в мире по блоку "Знания", где оценивали средний уровень знаний школьников, доступность знаний и достижения сильнейших учащихся.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Футбол
В Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщика Евро-2020
В Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщика (Fan ID) на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Наука
Острый перец притормозил активность мух и продлил им жизнь
Китайские ученые выяснили, что острый перец может снижать смертность животных, притормаживая их дневную активность.
Хоккей
Сборная России по хоккею назвала состав на Кубок Первого канала
Список игроков, которые выступят в составе национальной команды на Кубке Первого канала, опубликован на официальном сайте Федерации хоккея России.
Здоровье
Врач рассказала о вреде селедки под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об опасности селедки под шубой для организма и посоветовала, чем заменить это блюдо на новогоднем столе.
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Политика
Зеленский анонсировал новую программу для возврата украинцев на родину
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о запуске государственной программы, направленной на возвращение уехавших за рубеж украинцев.
Технологии
Работающую PlayStation 5 показали на фото
В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.