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«Росатом» выкупил «Квадру» у Михаила Прохорова за 26 млрд рублей

Входящая в Росатом компания «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР) купила у группы «Онэксим» Михаила Прохорова энергокомпанию «Квадра», сообщил «Росатом» 31 января.
Ведомости
"Русатом Инфраструктурные решения" управляет теплоэнергетическим комплексом "Росатома", реализует комплексные проекты развития систем ресурсоснабжения в городах атомной отрасли.
ТАСС
В сентябре в рамках подготовки к сделке PwC оценил 100% акций "Квадры" в 32,8 млрд рублей с учетом корректировок на чистый долг и прочие статьи.
Интерфакс
Сейчас «Квадра» работает в десяти регионах Центрального федерального округа и обеспечивает 25% потребностей ЦФО в тепловой энергии.
РБК

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