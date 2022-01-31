Ведомости«Росатом» выкупил «Квадру» у Михаила Прохорова за 26 млрд рублейВходящая в Росатом компания «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР) купила у группы «Онэксим» Михаила Прохорова энергокомпанию «Квадра», сообщил «Росатом» 31 января.Ведомости"Русатом Инфраструктурные решения" управляет теплоэнергетическим комплексом "Росатома", реализует комплексные проекты развития систем ресурсоснабжения в городах атомной отрасли.ТАССВ сентябре в рамках подготовки к сделке PwC оценил 100% акций "Квадры" в 32,8 млрд рублей с учетом корректировок на чистый долг и прочие статьи.ИнтерфаксСейчас «Квадра» работает в десяти регионах Центрального федерального округа и обеспечивает 25% потребностей ЦФО в тепловой энергии.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКГазета.RuГлавный региональныйДруг для друга (Курск)ИА Красная ВеснаГТРК КурскВоронежские новостиПодробнее о событии«Росатом» купил «Квадру» у ПрохороваКоммерсантъвчера в 14:04«Онэксим» продаст структуре «Росатома» 82,47% акций «Квадры»Интерфаксвчера в 13:36Самое цитируемое«Росатом» купил «Квадру» у ОНЭКСИМа ПрохороваРБКвчера в 14:24Группа «Онэксим» продала «Росатому» 82,47 процента акций электроэнергетической «Квадры»РИА Новостивчера в 14:15Дочерняя компания «Росатома» купила контрольный пакет акций компании «Квадра»ТАССвчера в 14:09«Группа Онэксим» продаст структуре «Росатома» 82,47% акций электроэнергетической «Квадры»ПРАЙМвчера в 15:12Миллиардер Прохоров продал «Квадру» структуре «Росатома»Forbesвчера в 13:54Показать ещёОценить30Поделиться