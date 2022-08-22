"На сегодняшний день со стороны "Росатома" подано уже шесть исков на общую сумму три миллиарда долларов. Детали исковых заявлений являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию", – отметили в компании.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату дать юридическую оценку заявлениям, по предварительным данным, посла Украины в Казахстане Петра Врублевского об убийстве русских.
Бывший глава МИД Чехии и экс-председатель Генассамблеи ООН Ян Каван обвинил США в том, что они проигнорировали слова президента России Владимира Путина о расширении НАТО и этим во многом спровоцировали спецоперацию на Украине.