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«Росатом» запросил $3 млрд из-за разрыва Финляндией контракта на строительство АЭС

Российская госкорпорация «Росатом» подала в суд шесть исков, запросив три миллиарда долларов из-за разрыва Финляндий контракта на возведение АЭС «Ханхикиви-1».
Lenta.ru
"На сегодняшний день со стороны "Росатома" подано уже шесть исков на общую сумму три миллиарда долларов. Детали исковых заявлений являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию", – отметили в компании.
Москва 24
В то же время финская энергокомпания Fennovoima подала в суд на «Росатом» из-за срыва проекта АЭС «Ханхикиви-1».
Комсомольская правда
Проект «Ханхикиви-1» предусматривал строительство в Пюхяйоки одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 МВт.
Фонтанка.Ру

Подробнее о событии

Росатом подал шесть исков на $3 млрд к финской Fennovoima
ТАССвчера в 14:16
«Росатом» подал уже 6 исков на $3 млрд в связи с разрывом Финляндией контракта на АЭС
Газета.Ruвчера в 13:41
«Росатом» подал иски на $3 млрд после разрыва контракта на строительство АЭС в Финляндии
Интерфаксвчера в 13:52
«Росатом» подал шесть исков в связи с разрывом Финляндией контракта на АЭС «Ханхикиви-1»
РИА Новостивчера в 13:47
Росатом подал к финской Fennovoima шесть исков на 3 млрд долларов
Комсомольская правдавчера в 13:42
«Росатом» требует $3 млрд из-за срыва проекта АЭС «Ханхикиви-1»
Коммерсантъвчера в 14:07
«Росатом» подал шесть исков в связи с разрывом Финляндией контракта на АЭС «Ханхикиви-1»
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