Коронавирус
Говорит МоскваРосавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса
Нерадько отметил, что, по разным оценкам, если ситуация сохранится до конца года, авиакомпании могут потерять свыше 100 млрд рублей.
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Авто
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Политика
Власти Кипра запретили прием рейсов из РФ и еще 27 стран
Как сообщало ИА REGNUM, по данным за 14 марта, в Республике Кипр был зафиксирован 21 случай заражения коронавирусом COVID-19.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Авто
АвтоВАЗ приступил к сборке обновленной Lada Largus Cross
АвтоВАЗ приступил к сборке на линии B0 главного конвейера обновленных универсалов и фургонов LADA Largus FL.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Общество
Коронавирус обнаружили во всех штатах США
В Западной Вирджинии подтвердили первый случай заражения коронавирусом.
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Общество
Расписание ЕГЭ изменят из-за коронавируса
В понедельник, 16 марта, стало известно, что в России поменяют расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Происшествия
Расстрел австралийским военным безоружного афганца попал на видео
В сети появилось видео убийства безоружного местного жителя австралийским спецназовцем в Афганстане. Кадры опубликовал телеканал ABC.
Авто
Мировой авторынок в феврале рухнул на 20%
Февраль стал для мирового авторынка далеко не лучшим месяцем в плане продаж.
Общество
«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян
«Аэрлофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны.
Хоккей
Кастерова рассказала о «тревожном спокойствии» на улицах в США
Журналистка, супруга хоккеиста клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Анна Кастерова заявила, что в Питтсбурге и Майами очень заметно влияние нового коронавируса на жизнь людей.
Общество
Первые испытания вакцины от коронавируса провели в США
Как сообщает РИА Новости, в Америке стартовали мероприятия по проведению первых клинических испытаний препарата, разработанного для борьбы с коронавирусом.
Общество
Плавучий космодром «Морской старт» прибыл из США в Приморье
Судно Sea Launch Commander плавучего космодрома "Морской старт" прибыло в порт Славянка на Дальнем Востоке, передает "Комсомольская правда".
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Общество
Минпромторг предлагает не пускать в кафе клиентов с простудой
Предлагается не пускать в заведения посетителей с простудой.
Здоровье
В Свердловской области подтвердился первый случай коронавируса
Космос
Черная дыра в центре нашей Галактики стала более активной
Астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, об этом говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королёвой сменил имя и отказался от фамилии
Сын Наташи Королёвой увлечён музыкальной карьерой. Архип Глушко стал певцом и уже записал свой первый хит под названием «Бутылка вина».
Гаджеты
Caviar выпустила в России антимикробные iPhone 11 Pro
В серии представлены iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, корпус которых выполнен из серебра.
Технологии
Запущена обновленная Публичная кадастровая карта РФ
Росреестр совместно с Федеральной кадастровой палатой обновили онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта», в котором размещены общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости.
Космос
Маск планирует собирать ракеты Starship каждые 72 часа
Происшествия
Адвокат фигуранта дела «Сети» пожаловался на давление из-за расследования убийства
Адвокат фигуранта дела «Сети» Максима Иванкина Константин Карташов рассказал, что на его подзащитного оказывают давление — к нему приходили неизвестные оперативники и «угрозами и намеками» вынуждали признаться в причастности к убийству.
Гаджеты
Бренд Xiaomi начал продажи гаджета для дезинфекции смартфонов
Бренд Xiaomi Youpin начал продажи бактерицидной сумки EUE Phone для дезинфекции смартфонов и небольших предметов.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
Общество
На Украине число случаев заражения коронавирусом выросло до 14
Четырнадцать случаев заражения коронавирусной инфекцией на Украине подтверждено лабораторными исследованиями, наибольшее число заболевших зафиксировано в Черновицкой области, сообщил центр общественного здоровья минздрава страны.
Политика
Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом
Ранее во вторник Путин призвал россиян не запасаться продуктами в связи с распространением коронавируса, ситуация с поставками в магазины стабильная, подчеркнул президент.
Происшествия
Суд отклонил иск бывшего полковника Захарченко к «Лефортово»
Лефортовский суд Москвы отказался удовлетворить иск бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к СИЗО "Лефортово", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.