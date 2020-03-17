Коронавирус

Говорит МоскваГоворит МоскваРосавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса

Нерадько отметил, что, по разным оценкам, если ситуация сохранится до конца года, авиакомпании могут потерять свыше 100 млрд рублей.
Читать в источнике
Комментировать108

Подробнее о событии

Крупнейшие российские авиакомпании из-за коронавируса закрыли свыше 20% рейсов

Ведомости16:53

Эксперт оценил риски банкротства авиакомпаний в России из-за коронавируса

Известия10:00

Росавиация рассказала о возможных мерах поддержки авиакомпаний

Газета.Ru09:14

Росавиация оценила потери компаний из-за коронавируса в 100 млрд рублей

Коммерсантъ06:04

Глава Росавиации считает, что ситуация на авиарынке может привести к банкротству компаний

ТАСС05:01

Росавиация оценила возможные убытки от приостановки полётов

RT на русском05:15

Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за COVID-19

Интерфакс04:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 19:19, Ашберн
Авто

Составлен топ-5 впечатляющих автоновинок 2020 года

OAnews вчера в 11:25
Политика

Власти Кипра запретили прием рейсов из РФ и еще 27 стран

Как сообщало ИА REGNUM, по данным за 14 марта, в Республике Кипр был зафиксирован 21 случай заражения коронавирусом COVID-19.
REGNUM 18:29
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Газета.Ru 13:29
Авто

АвтоВАЗ приступил к сборке обновленной Lada Largus Cross

АвтоВАЗ приступил к сборке на линии B0 главного конвейера обновленных универсалов и фургонов LADA Largus FL.
МонаВиста вчера в 16:45
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости 13:32
Общество

Коронавирус обнаружили во всех штатах США

В Западной Вирджинии подтвердили первый случай заражения коронавирусом.
РБК 19:11
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru 10:01
Общество

Расписание ЕГЭ изменят из-за коронавируса

В понедельник, 16 марта, стало известно, что в России поменяют расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Карелинформ вчера в 15:00
Происшествия

Расстрел австралийским военным безоружного афганца попал на видео

В сети появилось видео убийства безоружного местного жителя австралийским спецназовцем в Афганстане. Кадры опубликовал телеканал ABC.
Lenta.ru 18:02
Авто

Мировой авторынок в феврале рухнул на 20%

Февраль стал для мирового авторынка далеко не лучшим месяцем в плане продаж.
CarsWeek.ru вчера в 02:43
Общество

«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян

«Аэрлофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны.
РБК 17:21
Хоккей

Кастерова рассказала о «тревожном спокойствии» на улицах в США

Журналистка, супруга хоккеиста клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Анна Кастерова заявила, что в Питтсбурге и Майами очень заметно влияние нового коронавируса на жизнь людей.
SM News вчера в 09:58
Общество

Первые испытания вакцины от коронавируса провели в США

Как сообщает РИА Новости, в Америке стартовали мероприятия по проведению первых клинических испытаний препарата, разработанного для борьбы с коронавирусом.
Live24 02:43
Общество

Плавучий космодром «Морской старт» прибыл из США в Приморье

Судно Sea Launch Commander плавучего космодрома "Морской старт" прибыло в порт Славянка на Дальнем Востоке, передает "Комсомольская правда".
Москва 24 00:32
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Ведомости 10:36
Общество

Минпромторг предлагает не пускать в кафе клиентов с простудой

Предлагается не пускать в заведения посетителей с простудой.
News.ru 12:10
Здоровье

В Свердловской области подтвердился первый случай коронавируса

Московский Комсомолец Екатеринбург 08:41
Космос

Черная дыра в центре нашей Галактики стала более активной

Астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, об этом говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.
Взгляд.ру 08:58
Шоу-бизнес

Сын Наташи Королёвой сменил имя и отказался от фамилии

Сын Наташи Королёвой увлечён музыкальной карьерой. Архип Глушко стал певцом и уже записал свой первый хит под названием «Бутылка вина».
Газета Кемерова 06:02
Гаджеты

Caviar выпустила в России антимикробные iPhone 11 Pro

В серии представлены iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, корпус которых выполнен из серебра.
Astera 17:21
Технологии

Запущена обновленная Публичная кадастровая карта РФ

Росреестр совместно с Федеральной кадастровой палатой обновили онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта», в котором размещены общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 07:46
Космос

Маск планирует собирать ракеты Starship каждые 72 часа

Хайтек+ вчера в 02:30
Происшествия

Адвокат фигуранта дела «Сети» пожаловался на давление из-за расследования убийства

Адвокат фигуранта дела «Сети» Максима Иванкина Константин Карташов рассказал, что на его подзащитного оказывают давление — к нему приходили неизвестные оперативники и «угрозами и намеками» вынуждали признаться в причастности к убийству.
Дождь 17:08
Гаджеты

Бренд Xiaomi начал продажи гаджета для дезинфекции смартфонов

Бренд Xiaomi Youpin начал продажи бактерицидной сумки EUE Phone для дезинфекции смартфонов и небольших предметов.
Дни24 10:16
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:08
Здоровье

Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
SMINEWS в Подольске 12:22
Общество

На Украине число случаев заражения коронавирусом выросло до 14

Четырнадцать случаев заражения коронавирусной инфекцией на Украине подтверждено лабораторными исследованиями, наибольшее число заболевших зафиксировано в Черновицкой области, сообщил центр общественного здоровья минздрава страны.
РИА Новости 15:05
Политика

Корабли ВМФ России охраняют единственный в стране трубоукладчик

Наша версия 09:49
Политика

Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом

Ранее во вторник Путин призвал россиян не запасаться продуктами в связи с распространением коронавируса, ситуация с поставками в магазины стабильная, подчеркнул президент.
Известия 09:42
Происшествия

Суд отклонил иск бывшего полковника Захарченко к «Лефортово»

Лефортовский суд Москвы отказался удовлетворить иск бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к СИЗО "Лефортово", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:44
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное