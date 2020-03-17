Коронавирус
Газета.RuРосавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса
Росавиация не исключает банкротства авиакомпаний из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя федерального агентства Александра Нерадько.
Читать в источнике
Оценить91
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 07:19, Ашберн
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Политика
Арбитраж в Гааге не вынес решения по Крыму в споре между РФ и Украиной
Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, отказался выносить решение относительно суверенитета Крыма в разбирательстве между Россией и Украиной.
Политика
В Кремле назвали несправедливой критику Минска за закрытие границы
Россия предупреждала Белоруссию о мерах со своей стороны по борьбе с распространением коронавируса и считает критику Минска в ответ на частичное закрытие границы несправедливой.
Экономика
Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России
Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
Транспорт
Киевское метро закроют до 3 апреля из-за коронавируса
Метрополитен в Киеве закроется во вторник в 23.00 (24.00 мск) и не будет работать предварительно до 3 апреля из-за пандемии коронавируса, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Общество
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
Политика
Шнуров дал загадочный ответ на вопрос о принадлежности Крыма
Лидер группы «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров в ответ на вопрос о принадлежности Крыма загадочно ответил «Поживем — увидим».
Политика
Путин заявил, что каждое второе преступление в России не раскрывается
Президент РФ Владимир Путин потребовал улучшить ситуацию с раскрываемостью преступлений - каждое второе преступление в стране остается нераскрытым.
Общество
Сбежавших из больницы в Коммунарке пациентов нашли
Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что сбежавшие ранее из медицинского комплекса в Коммунарке пациенты найдены и доставлены обратно в медицинское учреждение.
Армия и оружие
Sohu объяснило, почему США не осмелятся поднять руку на Россию
Sohu объяснило, почему США не осмелятся поднять руку на Россию. Перевод материала опубликовали в издании "ПолитЭксперт".
Футбол
ЦСКА получил от «Роснефти» 4,5 млрд рублей в 2019 году
ЦСКА в 2019 году получил 4,5 млрд рублей от «Роснефти», сообщает «РБ-Бизнес» со ссылкой на финансовую отчетность клуба.
Кино
Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм
В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".
Общество
В России выздоровели пять пациентов с коронавирусом
По последним данным, пять пациентов, заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в России, выздоровели.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала при самолечении от коронавируса пить парацетамол
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса, а пить парацетамол, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Общество
Вирусолог оценил вероятность распространения коронавируса летом
«Можем предположить, что если вирус закрепится в человеческой популяции, как это произошло с пандемическим гриппом, то он будет иметь такую же примерно сезонность, приуроченную к зимнему периоду», — приводит его слова «РИА Новости».
Общество
Институт Роберта Коха предсказал два года пандемии COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, вирус будет распространяться волнами, завил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big отправится на «Евровидение»
Панк-фрик-рейверы Little Big собирались оставить танцовщика только в клипе, на конкурс поехать без него.
Общество
Вернувшихся в течение 14 дней из Европы в Россию проверят на COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала губернаторов проверить на коронавирус всех, кто вернулся из Европы в Россию в течение последних двух недель.
Политика
Акция против обнуления президентских сроков прошла у Госдумы
Общество
Гендир Большого театра Урин госпитализирован в Москве
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин госпитализирован в Москве с высокой температурой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Политика
Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию
В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.
Происшествия
В СК подтвердили возобновление дела о похищении летчика Ярошенко
Следственный комитет России подтвердил возобновление расследования уголовного дела в отношении сотрудников спецслужб США и Республики Либерия, причастных к похищению летчика Константина Ярошенко.
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 5%
Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
Алма-Ату и Нур-Султан закрыли на карантин из-за коронавируса
Два крупнейших в Казахстане города — Алма-Ата и Нурсултан вводят карантин в связи с эпидемиологической обстановкой.
Армия и оружие
В Ираке обстреляли военную базу международной коалиции
В Ираке обстреляли ракетами военную базу. На ней располагаются силы международной коалиции, возглавляемой США.
Происшествия
В Москве ребенок два дня просидел в квартире с умершей матерью
На западе Москвы 2-летняя девочка провела два дня в квартире с погибшей матерью, передает ТАСС.
Общество
В московских детсадах и младших классах школ откроют дежурные группы
Занятия в московских школах будут отменены с 21 марта по 12 апреля включительно.
Общество
Финляндия закроет железнодорожное сообщение с Россией
Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией будет приостановлено с 19 марта, сообщил финский оператор железных дорог VR.
Транспорт
В Петербурге отменяют автобусные рейсы
Автобусные перевозчики международных отправлений отменяют рейсы с автовокзала Санкт-Петербурга из-за коронавирусной инфекции.