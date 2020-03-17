Росавиация не исключает банкротства авиакомпаний из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя федерального агентства Александра Нерадько.

Политика В Кремле назвали несправедливой критику Минска за закрытие границы Россия предупреждала Белоруссию о мерах со своей стороны по борьбе с распространением коронавируса и считает критику Минска в ответ на частичное закрытие границы несправедливой.

Транспорт Киевское метро закроют до 3 апреля из-за коронавируса Метрополитен в Киеве закроется во вторник в 23.00 (24.00 мск) и не будет работать предварительно до 3 апреля из-за пандемии коронавируса, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Общество Сбежавших из больницы в Коммунарке пациентов нашли Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что сбежавшие ранее из медицинского комплекса в Коммунарке пациенты найдены и доставлены обратно в медицинское учреждение.

Здоровье ВОЗ рекомендовала при самолечении от коронавируса пить парацетамол Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса, а пить парацетамол, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.

Общество Вирусолог оценил вероятность распространения коронавируса летом «Можем предположить, что если вирус закрепится в человеческой популяции, как это произошло с пандемическим гриппом, то он будет иметь такую же примерно сезонность, приуроченную к зимнему периоду», — приводит его слова «РИА Новости».

Общество Гендир Большого театра Урин госпитализирован в Москве Генеральный директор Большого театра Владимир Урин госпитализирован в Москве с высокой температурой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Политика Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.

Происшествия В СК подтвердили возобновление дела о похищении летчика Ярошенко Следственный комитет России подтвердил возобновление расследования уголовного дела в отношении сотрудников спецслужб США и Республики Либерия, причастных к похищению летчика Константина Ярошенко.