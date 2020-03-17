Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРосавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса

Росавиация не исключает банкротства авиакомпаний из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя федерального агентства Александра Нерадько.
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Росавиация оценила потери компаний из-за коронавируса в 100 млрд рублей

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Росавиация сообщила о рисках банкротств авиакомпаний из-за коронавируса

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Российским авиакомпаниям грозит банкротство из-за коронавируса

URA.Ru05:01

Глава Росавиации считает, что ситуация на авиарынке может привести к банкротству компаний

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Авиакомпаниям предсказали банкротство из-за коронавируса

Lenta.ru04:46

Росавиация оценила возможные убытки от приостановки полётов

RT на русском05:15

Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за COVID-19

Интерфакс04:30
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Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru вчера в 02:59
Политика

Арбитраж в Гааге не вынес решения по Крыму в споре между РФ и Украиной

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, отказался выносить решение относительно суверенитета Крыма в разбирательстве между Россией и Украиной.
Газета.Ru 06:51
Политика

В Кремле назвали несправедливой критику Минска за закрытие границы

Россия предупреждала Белоруссию о мерах со своей стороны по борьбе с распространением коронавируса и считает критику Минска в ответ на частичное закрытие границы несправедливой.
Известия 06:02
Экономика

Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
RT на русском 02:38
Транспорт

Киевское метро закроют до 3 апреля из-за коронавируса

Метрополитен в Киеве закроется во вторник в 23.00 (24.00 мск) и не будет работать предварительно до 3 апреля из-за пандемии коронавируса, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 07:04
Общество

Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 20:22
Политика

Шнуров дал загадочный ответ на вопрос о принадлежности Крыма

Лидер группы «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров в ответ на вопрос о принадлежности Крыма загадочно ответил «Поживем — увидим».
Lenta.ru 05:12
Политика

Путин заявил, что каждое второе преступление в России не раскрывается

Президент РФ Владимир Путин потребовал улучшить ситуацию с раскрываемостью преступлений - каждое второе преступление в стране остается нераскрытым.
Интерфакс 06:45
Общество

Сбежавших из больницы в Коммунарке пациентов нашли

Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что сбежавшие ранее из медицинского комплекса в Коммунарке пациенты найдены и доставлены обратно в медицинское учреждение.
Газета.Ru 05:03
Армия и оружие

Sohu объяснило, почему США не осмелятся поднять руку на Россию

Sohu объяснило, почему США не осмелятся поднять руку на Россию. Перевод материала опубликовали в издании "ПолитЭксперт".
Piter.tv 05:46
Общество

СКР проверяет латышских легионеров СС на причастность к геноциду

REGNUM 02:57
Футбол

ЦСКА получил от «Роснефти» 4,5 млрд рублей в 2019 году

ЦСКА в 2019 году получил 4,5 млрд рублей от «Роснефти», сообщает «РБ-Бизнес» со ссылкой на финансовую отчетность клуба.
Sports.ru 05:41
Кино

Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм

В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".
Piter.tv 04:24
Общество

В России выздоровели пять пациентов с коронавирусом

По последним данным, пять пациентов, заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в России, выздоровели.
RT на русском 03:23
Здоровье

ВОЗ рекомендовала при самолечении от коронавируса пить парацетамол

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса, а пить парацетамол, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.
РИА Новости 06:52
Общество

Вирусолог оценил вероятность распространения коронавируса летом

«Можем предположить, что если вирус закрепится в человеческой популяции, как это произошло с пандемическим гриппом, то он будет иметь такую же примерно сезонность, приуроченную к зимнему периоду», — приводит его слова «РИА Новости».
Известия 05:44
Общество

Институт Роберта Коха предсказал два года пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, вирус будет распространяться волнами, завил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.
РИА Новости 06:42
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big отправится на «Евровидение»

Панк-фрик-рейверы Little Big собирались оставить танцовщика только в клипе, на конкурс поехать без него.
Телеканал Санкт-Петербург 07:05
Общество

Вернувшихся в течение 14 дней из Европы в Россию проверят на COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала губернаторов проверить на коронавирус всех, кто вернулся из Европы в Россию в течение последних двух недель.
RT на русском 06:57
Политика

Акция против обнуления президентских сроков прошла у Госдумы

Коммерсантъ 03:34
Общество

Гендир Большого театра Урин госпитализирован в Москве

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин госпитализирован в Москве с высокой температурой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 07:09
Политика

Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию

В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.
Национальная служба новостей вчера в 07:46
Происшествия

В СК подтвердили возобновление дела о похищении летчика Ярошенко

Следственный комитет России подтвердил возобновление расследования уголовного дела в отношении сотрудников спецслужб США и Республики Либерия, причастных к похищению летчика Константина Ярошенко.
ТАСС 06:55
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли на 5%

Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Деловое.ТВ 02:27
Общество

Алма-Ату и Нур-Султан закрыли на карантин из-за коронавируса

Два крупнейших в Казахстане города — Алма-Ата и Нурсултан вводят карантин в связи с эпидемиологической обстановкой.
Росбалт 06:57
Армия и оружие

В Ираке обстреляли военную базу международной коалиции

В Ираке обстреляли ракетами военную базу. На ней располагаются силы международной коалиции, возглавляемой США.
Новостной фронт 05:32
Происшествия

В Москве ребенок два дня просидел в квартире с умершей матерью

На западе Москвы 2-летняя девочка провела два дня в квартире с погибшей матерью, передает ТАСС.
Российская газета 03:24
Общество

В московских детсадах и младших классах школ откроют дежурные группы

Занятия в московских школах будут отменены с 21 марта по 12 апреля включительно.
Вести.Ru 03:35
Общество

Финляндия закроет железнодорожное сообщение с Россией

Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией будет приостановлено с 19 марта, сообщил финский оператор железных дорог VR.
РИА Новости 04:59
Транспорт

В Петербурге отменяют автобусные рейсы

Автобусные перевозчики международных отправлений отменяют рейсы с автовокзала Санкт-Петербурга из-за коронавирусной инфекции.
Konkretno.ru 07:14
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Александр Васильевич Нерадько
Российский политик
Российский государственный деятель. Руководитель Росавиации с 14 декабря 2009 года, первый заместитель министра транспорта Российской Федерации с 6 марта 2020 года.
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