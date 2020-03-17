Коронавирус
Газета.RuРосавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса
Росавиация не исключает банкротства авиакомпаний из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя федерального агентства Александра Нерадько.
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Футбол
УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года
УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за коронавируса.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
Мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться после падения в понедельник, стоимость нефти Brent и WTI поднимается уже более чем на 3%, свидетельствую данные торгов.
Кино
Стивен Спилберг показал свежие кадры экранизации «Вестсайдской истории»
Общество
Собянин: Идентифицированы 95% граждан, вернувшихся в РФ из очагов инфекции
Идентифицированы 95 процентов граждан, вернувшихся в Россию из очагов распространения коронавирусной инфекции, сообщил президенту мэр Москвы Сергей Собянин.
Энергетика
Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне
Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Наука
Эксперты выяснили, какая группа крови больше подвержена коронавирусу
Люди с II группой крови наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом, говорится в статье группы китайских ученых, опубликованной на сайте предпринтов медицинских исследований Medrxiv.
Политика
Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев
Кабмин принял решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения COVID-19.
Общество
Институт Роберта Коха: пандемия коронавируса может продлиться два года
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.
Общество
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
Политика
Дума ввела ответственность за нарушения на голосовании по Конституции
Госдума 17 марта в третьем чтении приняла законопроекты о введении уголовной и административной ответственности за нарушения на голосовании по поправкам к Конституции.
Политика
МИД Белоруссии призвал Россию вместе бороться с коронавирусом
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз считает, что Минск и Москва должны вместе бороться с коронавирусной инфекцией COVID-19, а не закрывать совместную границу.
Общество
Второй случай заболевания коронавирусом выявили в Нижнем Новгороде
Первая пациентка уже выздоровела В Нижегородской области подтвердили второй случай заболевания новым коноравирусом COVID-19.
Наука
Химикам удалось отличить выдержанный коньяк от молодого
С помощью особого метода французским химикам удалось определить характерные черты аромата выдержанного коньяка 1982 года и молодого напитка 2011 года.
Общество
В России начали испытывать вакцину от коронавируса
Ученые ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» начали испытания вакцины против Covid-19.
Экономика
Аркадий Ротенберг оказался единственным российским миллиардером, чьи доходы повысились на фоне падения мировых рынков
Отмечается, что другие российские миллиардеры либо теряют, либо имеют нулевую динамику по доходности.
Политика
Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований.
Здоровье
В ВОЗ назвали причины высокой смертности от коронавируса в Италии
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».
Шоу-бизнес
Нюша сменила имидж и стала блондинкой
Политика
Путин вручит госнаграды строителям Крымского моста
Президент России Владимир Путин 18-19 марта посетит Крымский полуостров и вручит госнаграды строителям Крымского моста, сообщила пресс-служба Кремля.
Транспорт
Финляндия закрывает железнодорожное сообщение с Россией
Железнодорожное сообщение между двумя странами будет ограничено с 19 марта.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Общество
В Тюменской области ввели режим повышенной готовности
"Постановлением правительства Тюменской области с 18 марта 2020 года в Тюменской области введен режим повышенной готовности", – сказал Моор в ходе прямой линии о профилактике коронавируса, транслировавшейся на его страницах в соцсетях.
Политика
Путин заявил, что каждое второе преступление в России не раскрывается
Президент РФ Владимир Путин потребовал улучшить ситуацию с раскрываемостью преступлений - каждое второе преступление в стране остается нераскрытым.
Общество
Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Футбол
Билялетдинов: «Ситуация с коронавирусом крупно раскручена. Предпринимаемые действия — это смехота»
Тут есть проблема человеческих жизней, которые уходят каждый год от тех или иных ситуаций. Но эта ситуация — очень крупно раскручена.
Хоккей
Илья Воробьев рассказал о сложном сезоне в «Металлурге» и грядущих изменениях
Илья Воробьев рассказал о том, что сейчас идет «изучение» нескольких новых игроков на следующий сезон.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Политика
Путин призвал россиян не покупать продукты впрок
Президент Владимир Путин призвал россиян не покупать продукты впрок.