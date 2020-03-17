Некоторые авиакомпании могут понести значительные убытки и даже обанкротиться на фоне ограничений в связи с распространением коронавируса. Такую вероятность допустил первый замминистра транспорта РФ, глава Росавиации Александр Нерадько.

Политика Спасение от коронавируса Трамп готовил только для Америки Президент Дональд Трамп в начале марта пытался перекупить немецких ученых из фирмы CureVac, работающих над вакциной против коронавируса, сообщила берлинская газета Welt am Sonntag.

Транспорт Финляндия закроет железнодорожное сообщение с Россией Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией будет приостановлено с 19 марта, сообщил финский оператор железных дорог VR.

Общество Россия ограничит въезд иностранцев с 18 марта Ограничения для въезда в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства из-за распространения коронавируса вступят в силу с полуночи 18 марта до полуночи 1 мая.

Финансы Bloomberg предупредил о риске роста курса доллара до 97 рублей Агентство Bloomberg опубликовало подсчеты, согласно которым доллар может вырасти к валютам развивающихся экономик, в том числе и к рублю, еще на 30 процентов (около 97 рублей за доллар) в случае, если вспышка коронавируса нового типа приведет к такому же сильному падению американских фондовых рынков, как это было во время мирового финансового кризиса 2008 года.

Здоровье Сбежавших из больницы в Коммунарке пациентов нашли Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что сбежавшие ранее из медицинского комплекса в Коммунарке пациенты найдены и доставлены обратно в медицинское учреждение.

Общество «Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Религия РПЦ ужесточила санитарные правила при проведении богослужений Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств на фоне распространения коронавируса COVID-19.

Единоборства Отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о переносе боя с Фергюсоном в ОАЭ Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал о возможном переносе боя его сына с американским бойцом Тони Фергюсоном из США.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 85 копеек — до 73,45 рубля. Курс евро увеличился на 53 копейки и составил 81,26 рубля.

Общество ВОЗ обнародовала новые данные о числе заразившихся коронавирусом В самой КНР умерло 3218 человек. За сутки 16 марта число заражённых коронавирусом в мире выросло на 13 903, скончались 862 человека.

Общество На Кубани в школах и детсадах вводится свободное посещение В Краснодарском крае с 18 по 20 марта учащимся разрешено не посещать школы, а каникулы продлятся с 21 марта по 11 апреля, сообщила администрация края.

Энергетика Мировые цены на нефть выросли на 5% Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.

Общество Расписание ЕГЭ изменят из-за коронавируса В понедельник, 16 марта, стало известно, что в России поменяют расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Политика Конституционный суд поддержал обнуление президентских сроков Путина Конституционный суд подтвердил законность внесения поправок в Конституцию, в том числе - об обнулении президентских сроков Владимира Путина, сообщается на сайте суда.

Политика Владимир Путин назвал парламент местом для дискуссий Президент Владимир Путин сказал, что в парламенте должны вестись споры, но он не должен превращаться в место для драк.

Общество На Украине ввели штрафы за нарушение правил карантина Парламент Украины на внеочередном заседании во вторник принял закон, которым предлагается ввести штрафы и усилить уголовную ответственность за нарушение правил карантина, введенного на фоне вспышки коронавируса.

Происшествия Вице-мэра Барнаула задержали за крупную взятку По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, в отношении заместителя главы администрации Барнаула возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).