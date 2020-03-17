Коронавирус
ИзвестияРосавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса
Некоторые авиакомпании могут понести значительные убытки и даже обанкротиться на фоне ограничений в связи с распространением коронавируса. Такую вероятность допустил первый замминистра транспорта РФ, глава Росавиации Александр Нерадько.
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Политика
Спасение от коронавируса Трамп готовил только для Америки
Президент Дональд Трамп в начале марта пытался перекупить немецких ученых из фирмы CureVac, работающих над вакциной против коронавируса, сообщила берлинская газета Welt am Sonntag.
Транспорт
Финляндия закроет железнодорожное сообщение с Россией
Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией будет приостановлено с 19 марта, сообщил финский оператор железных дорог VR.
Общество
Россия ограничит въезд иностранцев с 18 марта
Ограничения для въезда в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства из-за распространения коронавируса вступят в силу с полуночи 18 марта до полуночи 1 мая.
Финансы
Bloomberg предупредил о риске роста курса доллара до 97 рублей
Агентство Bloomberg опубликовало подсчеты, согласно которым доллар может вырасти к валютам развивающихся экономик, в том числе и к рублю, еще на 30 процентов (около 97 рублей за доллар) в случае, если вспышка коронавируса нового типа приведет к такому же сильному падению американских фондовых рынков, как это было во время мирового финансового кризиса 2008 года.
Политика
Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд
Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование.
Здоровье
Сбежавших из больницы в Коммунарке пациентов нашли
Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что сбежавшие ранее из медицинского комплекса в Коммунарке пациенты найдены и доставлены обратно в медицинское учреждение.
Общество
«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус
В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Политика
Глава Мосгоризбиркома Горбунов ушел в отставку
Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов покинул свой пост.
Религия
РПЦ ужесточила санитарные правила при проведении богослужений
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств на фоне распространения коронавируса COVID-19.
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о переносе боя с Фергюсоном в ОАЭ
Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал о возможном переносе боя его сына с американским бойцом Тони Фергюсоном из США.
Культура
Актриса Марина Орлова сообщила о съемках сериала о Юлии Началовой
Как сообщает ToDay News Ufa, актриса Марина Орлова, которая сыграет главную роль в фильме о жизни Юлии Началовой, поделилась подробностями, происходящими на съемочной площадке.
Футбол
Президент ФИФА Инфантино выступил с обращением
Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с обращением в связи с пандемией коронавируса.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 85 копеек — до 73,45 рубля. Курс евро увеличился на 53 копейки и составил 81,26 рубля.
Общество
Российские торговые сети создают запасы продуктов
Общество
ВОЗ обнародовала новые данные о числе заразившихся коронавирусом
В самой КНР умерло 3218 человек. За сутки 16 марта число заражённых коронавирусом в мире выросло на 13 903, скончались 862 человека.
Общество
На Кубани в школах и детсадах вводится свободное посещение
В Краснодарском крае с 18 по 20 марта учащимся разрешено не посещать школы, а каникулы продлятся с 21 марта по 11 апреля, сообщила администрация края.
Происшествия
В Екатеринбурге четырёх человек госпитализируют по решению суда
В Екатеринбурге четырёх человек, контактировавших с больным коронавирусом в поезде Москва — Новый Уренгой, принудительно госпитализируют по решению суда.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 5%
Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
Политика
Украина временно закрыла границы с Крымом
Украинские власти временно ограничили пропуск на территорию Крыма из-за коронавирусной ситуации.
Политика
Лукашенко озадачился закрытием Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило решение РФ закрыть границу с Белоруссией.
Общество
Расписание ЕГЭ изменят из-за коронавируса
В понедельник, 16 марта, стало известно, что в России поменяют расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Политика
Конституционный суд поддержал обнуление президентских сроков Путина
Конституционный суд подтвердил законность внесения поправок в Конституцию, в том числе - об обнулении президентских сроков Владимира Путина, сообщается на сайте суда.
Политика
Владимир Путин назвал парламент местом для дискуссий
Президент Владимир Путин сказал, что в парламенте должны вестись споры, но он не должен превращаться в место для драк.
Общество
Россиянам дали советы по защите от кибер-коронавируса
IT-эксперты рассказали, что вызванная коронавирусом пандемия привела к активизации мошенничества в интернете.
Общество
На Украине ввели штрафы за нарушение правил карантина
Парламент Украины на внеочередном заседании во вторник принял закон, которым предлагается ввести штрафы и усилить уголовную ответственность за нарушение правил карантина, введенного на фоне вспышки коронавируса.
Происшествия
300 тысяч рублей отсудил у Минфина экс-губернатор Василий Юрченко
Экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко отсудил 300 тысяч рублей компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование, об этом сообщило издание «Коммерсант».
Происшествия
Вице-мэра Барнаула задержали за крупную взятку
По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, в отношении заместителя главы администрации Барнаула возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала трогательное фото с сыном
Известная телеведущая и журналист Ксения Собчак опубликовала трогательную фотографию с сыном Платоном.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно поплыло в Мозамбик
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное достроить газопровод «Северный поток-2», в очередной раз изменило курс и вместо египетского Суэца поплыло в Мозамбик, свидетельствуют данные портала Myshiptracking.