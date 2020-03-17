Коронавирус

ИзвестияИзвестияРосавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса

Некоторые авиакомпании могут понести значительные убытки и даже обанкротиться на фоне ограничений в связи с распространением коронавируса. Такую вероятность допустил первый замминистра транспорта РФ, глава Росавиации Александр Нерадько.
Читать в источнике
Комментировать41

Подробнее о событии

Потери авиакомпаний от закрытия рейсов из-за коронавируса могут составить 100 млрд руб

Коммерсантъ05:09

Глава Росавиации считает, что ситуация на авиарынке может привести к банкротству компаний

ТАСС05:01

Росавиация сообщила о рисках банкротств авиакомпаний из-за коронавируса

Ведомости04:46

Авиакомпаниям предсказали банкротство из-за коронавируса

Lenta.ru04:46

Глава Росавиации озвучил убытки авиакомпаний РФ из-за ограничений по коронавирусу

ТК Звезда04:40

Росавиация оценила возможные убытки от приостановки полётов

RT на русском05:15

Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за COVID-19

Интерфакс04:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 05:46, Ашберн
Политика

Спасение от коронавируса Трамп готовил только для Америки

Президент Дональд Трамп в начале марта пытался перекупить немецких ученых из фирмы CureVac, работающих над вакциной против коронавируса, сообщила берлинская газета Welt am Sonntag.
Взгляд.ру вчера в 13:10
Транспорт

Финляндия закроет железнодорожное сообщение с Россией

Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией будет приостановлено с 19 марта, сообщил финский оператор железных дорог VR.
РИА Новости 04:59
Общество

Россия ограничит въезд иностранцев с 18 марта

Ограничения для въезда в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства из-за распространения коронавируса вступят в силу с полуночи 18 марта до полуночи 1 мая.
Известия вчера в 22:03
Финансы

Bloomberg предупредил о риске роста курса доллара до 97 рублей

Агентство Bloomberg опубликовало подсчеты, согласно которым доллар может вырасти к валютам развивающихся экономик, в том числе и к рублю, еще на 30 процентов (около 97 рублей за доллар) в случае, если вспышка коронавируса нового типа приведет к такому же сильному падению американских фондовых рынков, как это было во время мирового финансового кризиса 2008 года.
РИА Новости вчера в 21:58
Политика

Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд

Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование.
BFM.ru 05:38
Здоровье

Сбежавших из больницы в Коммунарке пациентов нашли

Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что сбежавшие ранее из медицинского комплекса в Коммунарке пациенты найдены и доставлены обратно в медицинское учреждение.
Газета.Ru 05:03
Общество

«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус

В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Ведомости 04:00
Политика

Глава Мосгоризбиркома Горбунов ушел в отставку

Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов покинул свой пост.
РИА Новости 04:58
Религия

РПЦ ужесточила санитарные правила при проведении богослужений

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств на фоне распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 04:33
Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о переносе боя с Фергюсоном в ОАЭ

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал о возможном переносе боя его сына с американским бойцом Тони Фергюсоном из США.
iReactor 05:21
Культура

Актриса Марина Орлова сообщила о съемках сериала о Юлии Началовой

Как сообщает ToDay News Ufa, актриса Марина Орлова, которая сыграет главную роль в фильме о жизни Юлии Началовой, поделилась подробностями, происходящими на съемочной площадке.
ToDay News Ufa вчера в 11:26
Футбол

Президент ФИФА Инфантино выступил с обращением

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с обращением в связи с пандемией коронавируса.
Спорт-Экспресс вчера в 17:42
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 85 копеек — до 73,45 рубля. Курс евро увеличился на 53 копейки и составил 81,26 рубля.
RT на русском вчера в 03:01
Общество

Российские торговые сети создают запасы продуктов

Газета.Ru 15 марта в 10:53
Общество

ВОЗ обнародовала новые данные о числе заразившихся коронавирусом

В самой КНР умерло 3218 человек. За сутки 16 марта число заражённых коронавирусом в мире выросло на 13 903, скончались 862 человека.
REGNUM 01:54
Общество

На Кубани в школах и детсадах вводится свободное посещение

В Краснодарском крае с 18 по 20 марта учащимся разрешено не посещать школы, а каникулы продлятся с 21 марта по 11 апреля, сообщила администрация края.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 03:32
Происшествия

В Екатеринбурге четырёх человек госпитализируют по решению суда

В Екатеринбурге четырёх человек, контактировавших с больным коронавирусом в поезде Москва — Новый Уренгой, принудительно госпитализируют по решению суда.
RT на русском 02:50
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли на 5%

Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
Коммерсантъ вчера в 22:58
Политика

Украина временно закрыла границы с Крымом

Украинские власти временно ограничили пропуск на территорию Крыма из-за коронавирусной ситуации.
Газета.Ru 02:33
Политика

Лукашенко озадачился закрытием Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило решение РФ закрыть границу с Белоруссией.
News.ru вчера в 05:34
Общество

Расписание ЕГЭ изменят из-за коронавируса

В понедельник, 16 марта, стало известно, что в России поменяют расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Карелинформ вчера в 15:00
Политика

Конституционный суд поддержал обнуление президентских сроков Путина

Конституционный суд подтвердил законность внесения поправок в Конституцию, в том числе - об обнулении президентских сроков Владимира Путина, сообщается на сайте суда.
ЗакC.Ру вчера в 10:03
Политика

Владимир Путин назвал парламент местом для дискуссий

Президент Владимир Путин сказал, что в парламенте должны вестись споры, но он не должен превращаться в место для драк.
Моя Москва.онлайн 04:32
Общество

Россиянам дали советы по защите от кибер-коронавируса

IT-эксперты рассказали, что вызванная коронавирусом пандемия привела к активизации мошенничества в интернете.
Газета.Ru 03:31
Общество

На Украине ввели штрафы за нарушение правил карантина

Парламент Украины на внеочередном заседании во вторник принял закон, которым предлагается ввести штрафы и усилить уголовную ответственность за нарушение правил карантина, введенного на фоне вспышки коронавируса.
РИА Новости 02:40
Происшествия

300 тысяч рублей отсудил у Минфина экс-губернатор Василий Юрченко

Экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко отсудил 300 тысяч рублей компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование, об этом сообщило издание «Коммерсант».
АиФ Новосибирск 04:34
Происшествия

Вице-мэра Барнаула задержали за крупную взятку

По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, в отношении заместителя главы администрации Барнаула возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Российская газета вчера в 09:04
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала трогательное фото с сыном

Известная телеведущая и журналист Ксения Собчак опубликовала трогательную фотографию с сыном Платоном.
Вечерняя Москва вчера в 05:45
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно поплыло в Мозамбик

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное достроить газопровод «Северный поток-2», в очередной раз изменило курс и вместо египетского Суэца поплыло в Мозамбик, свидетельствуют данные портала Myshiptracking.
Lenta.ru 05:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Васильевич Нерадько
Российский политик
Российский государственный деятель. Руководитель Росавиации с 14 декабря 2009 года, первый заместитель министра транспорта Российской Федерации с 6 марта 2020 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное