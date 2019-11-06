Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".

Общество Росстат назвал среднюю зарплату школьного учителя В июле Росстат сообщил, что зарплаты 20% работников сферы образования оказались ниже 14,7 тыс. рублей в месяц, а 7% получали ниже минимального размера оплаты труда, установленного в объеме 11,28 тыс. рублей.

Здоровье Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма Как заявила изданию "Вечерняя Москва" диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль, хурма противопоказана больным с камнеобразованием в почках, так как она обладает мочегонным эффектом.

Политика Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове Украинский президент Владимир Зеленский был шокирован тем, что за 10 лет работы Харьковский завод транспортного машиностроения имени Вячеслава Малышева выпустил лишь один танк.

Шоу-бизнес Ребенка потеряла Наташа Королева после скандала с фото Разгорелся скандал, казалось свое мнение о снимках не высказал лишь ленивый, об этом сообщает teleprogramma.pro Снимки вспылили в сети в 2015 году, хейтеры сошлись тогда во мнении, что Королева сама обнародовала фотографии и сделала это на фоне снижающейся популярности.

Политика В Госдуму внесут законопроект об упрощенном получении гражданства "Будет внесён законопроект до декабря месяца, который будет революционер в сфере гражданства...

Политика Зеленский: покупку завода «Мотор Сич» со мной никто не обсуждал Ранее News.ru со ссылкой на The Wall Street Journal писал, что основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс может приобрести украинского производителя авиационных двигателей «Мотор Сич».

Наука Найдена связь между курением и шизофренией Британские ученые проанализировали более полумиллиона ДНК людей и пришли к выводу, что курение может провоцировать развитие шизофрении и депрессии.

Наука Ученые предрекли «неописуемые страдания» всему человечеству Ученые со всего мира предрекли "неописуемые страдания" человечеству. Документ подписали 11 тысяч научных деятелей из 153 государств.

Общество Россиянин без вести пропал в Турции Во время отдыха в Турции без вести пропал 25-летний уроженец республики Коми Никита Василевский, сообщает газета "Аргументы и Факты" со ссылкой на обращение тети пропавшего Елизаветы Кызьюровой.

Политика В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.

Футбол «Ливерпуль» сыграет разными составами в Кубке лиги и на клубном ЧМ "Ливерпуль" будет вынужден сыграть двумя разными составами в матче 1/4 финала Кубка английской лиги (EFL) с "Астон Виллой" и полуфинале клубного чемпионата мира.

Футбол «Ювентус» забил 300-й гол в Лиге чемпионов Футболист «Ювентуса» Аарон Рэмзи отличился в матче четвертого тура Лиги чемпионов против «Локомотива».

Шоу-бизнес Опубликовано видео конфликта актера МХАТ имени Горького с худруком Актер МХАТ имени Горького Николай Сахаров снял на видео конфликт с худруком театра Эдуардом Бояковым.

Общество Катрин Денев перенесла ишемический инсульт Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.

Шоу-бизнес Бузова откровенно рассказала о пережитом домашнем насилии Певица Ольга Бузова шокировала поклонников новым признанием — она пережила опыт домашнего насилия.

Политика В «Википедии» не поняли слов Путина о замене энциклопедии По словам исполнительного директора Wikimedia Foundation Станислава Козловского, заявление российского лидера Владимира Путина о замене «Википедии» на Большую российскую энциклопедию вызывает тревожные чувства.

Армия и оружие The New York Times: в Ливию прибыли около 200 российских наемников В Ливию за последние шесть недель прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы из ЧВК «Вагнер».

Политика В США уверены, что Россия, КНР и Иран попробуют вмешаться в выборы Россия, Китай и Иран попытаются вмешаться в процесс голосования на президентских выборах в США в 2020 году или повлиять на предпочтения избирателей, говорится в распространенном в среду совместном заявлении глав минюста, минобороны, ФБР и ряда других правоохранительных ведомств США.

Музыка Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия» Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.

Наука Известно, как клетки печени защищаются от диабета первого типа Ученые Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН и Марийского государственного университета выяснили, как клетки печени защищаются от диабета.