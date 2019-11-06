Происшествия

ТАССТАССРосавиация может ограничить деятельность Azur Air

Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Росавиация предупредила AZUR air о возможности ограничения ее деятельности

Интерфакс12:30

В Azur Air планируют устранить в срок замечания Росавиации

RT на русском11:23

Azur Air проведет служебное расследование после проверки Росавиации

ТАСС12:16

Росавиация допустила ограничение работы Azur Air после жесткой посадки

РБК11:06

Azur Air намерена устранить в срок замечания Росавиации, заявили в компании

РИА Новости11:06

Azur Air пообещала устранить в срок замечания Росавиации

Известия11:45

Росавиация нашла нарушения в обеспечении безопасности полетов Azur Air

Ведомости11:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 21:51, Ашберн
Общество

Госдума одобрила возрождение системы вытрезвителей

Система вытрезвителей будет восстановлена в России. Государственная Дума приняла пакет законопроектов об этом в первом чтении.
Тагильский рабочий 01:50
Политика

Россия отправила очередную колонну с гуманитарной помощью в Донбасс

РБК 21:39
Шоу-бизнес

У 19-летней дочери телеведущей Гузеевой обнаружили опухоль

Ольга Бухарова, дочь телеведущей Ларисы Гузеевой, рассказала в соцсетях, что у нее вновь нашли опухоль.
Телеканал 360° 16:52
Наука

Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»

Группа международных ученых заявила, что при сохранении сегодняшнего уровня выбросов углекислого газа человечество ждет «неописуемые страдания».
7 новостей вчера в 23:41
Политика

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
Гаджеты

Xiaomi презентовала первые умные часы Mi Watch

Китайская компания Xiaomi сегодня презентовала свои первые умные часы, которые называются Mi Watch.
Вечерний курьер вчера в 09:55
Происшествия

Появились кадры с места атаки боевиков на погранзаставу в Таджикистане

Lenta.ru 02:06
Кино

Режиссеры «Мстителей: Финал» сняли несколько альтернативных сцен смерти Тони Старка

Киноафиша России вчера в 18:30
Политика

Путин проведёт встречу с Токаевым в Омске

Президент России Владимир Путин проведёт встречу с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Омске на XVI Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
RT на русском 04:26
Футбол

«Шахтер» на 98-й минуте ушел от поражения в матче ЛЧ с загребским «Динамо»

Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде в компенсированное время ушли от поражения в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо".
РИА Новости 17:12
Происшествия

Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

Lenta.ru 08:35
Происшествия

Взрыв машины с российско-украинским бизнесменом в Киеве попал на видео

РБК 18:37
Спорт

Устюгов рассказал, как Сундбю показательно использовал ингалятор

Российский лыжник Сергей Устюгов поделился мнением о норвежских коллегах, которые принимают противоастматические препараты.
Матч ТВ 00:47
Общество

Неплатежи за вывоз мусора со стороны компаний достигли в России 70%

Mossovetinfo.ru – Неплатежи юридических лиц за вывоз мусора достигли в России 65-70%, сообщил в интервью РБК гендиректор «Российского экологического оператора» Юрий Бурцев.
Моссовет вчера в 04:25
Единоборства

Отец Хабиба назвал условия боя между Нурмагомедовым и Мэйуэзером

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на предложение боксера Флойда Мэйуэзера организовать поединок с его сыном по правилам бокса.
РИА Новости 05:05
Политика

Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту

Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса.
Российская газета 17:08
Политика

Трамп и Эрдоган провели телефонные переговоры

Трамп и Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых подтвердили встречу в Вашингтоне 13 ноября.
RuNews24.ru 20:20
Авто

Россияне купили новых автомобилей на 1,8 трлн рублей

По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2019 года на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 1 трлн 819 млрд рублей.
Автостат 00:01
Политика

Постпред США в ЕС назвал главное условие встречи Трампа с Зеленским

Постоянный представитель Соединенных Штатов в Европейской союзе Гордон Сондланд назвал главное условие встречи президента Америки Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
SM News вчера в 14:54
Игры

Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Известия 00:44
Футбол

Алексей Миранчук повторил достижение Роналду в матче ЛЧ с «Ювентусом»

Газета.Ru 18:53
Шоу-бизнес

Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»

Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 17:25
Армия и оружие

Сирия захватила израильскую секретную ракету ПВО

BFM.ru 21:03
Политика

Британский МИД высмеял заявления о вмешательстве РФ в дела Лондона

Глава МИД Великобритании указал на то, что доклад о «российском вмешательстве» не содержит какой-либо информации.
ГЛАС.RU 10:22
Общество

МВД собирается блокировать сотовую связь в колониях и тюрьмах

Договорно-правовое управление и главное управление МВД по противодействию экстремизму совместно с Минкомсвязью разработают поправки в законодательство, запрещающие операторам сотовой связи пропускать голосовой трафик от звонящего без идентификационных данных (номер, идентификатор Skype и т.п.).
Давыдов.Индекс 02:45
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда 03:27
Происшествия

Жительницу Оренбургской области насмерть засыпало семечками

Следственные органы Оренбургской области выясняют обстоятельства гибели работницы элеватора, которая, предположительно, задохнулась, упав в коробку с семечками, сообщает следственное управление СК РФ по области.
РИА Новости 14:53
Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия 08:43
Политика

Кадыров предложил наказания для оскорбляющих честь в сети

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о способах наказания оскорбивших чью-то честь пользователей сети.
Газета.Ru 19:26
Армия и оружие

В Госдепе рассказали о добыче нефти в подконтрольных США районах Сирии

В октябре президент США Дональд Трамп, который ранее говорил о намерении вывести все американские силы из этих районов, заявил, что часть военнослужащих останется, чтобы "охранять нефть" от боевиков ИГ*.
РИА Новости 17:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Azur Air
Авиакомпания
Российская чартерная авиакомпания. Под этим брендом компания начала работу с декабря 2014 года. До конца 2014 года компания именовалась Катэкавиа и являлась региональной авиакомпанией, специализирующейся на авиаперевозках в Сибирском и Приволжском федеральных округах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное