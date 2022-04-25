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Росавиация указала на недопустимость необоснованного роста цен на билеты

Российским авиакомпаниям в том числе рекомендовано проанализировать тарифообразование на каждом маршруте, чтобы стоимость авиаперевозок оставалась доступной для граждан.
ФАН
В совещании приняли участие представители ведущих российских авиакомпаний.
РИА Новости
Росавиация сообщает, что Потешкин 22 апреля провел совещание по вопросу бесперебойного выполнения полетов в период майских праздников.
РИА Новости
В ходе совещания
 Росавиация также поручила компаниям вернуть деньги за билеты на рейсы в города юга России, аэропорты которых были закрыты после начала военной операции на Украине, либо предоставить клиентам альтернативные маршруты.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

В Росавиации рекомендовали авиакомпаниям проанализировать стоимость полетов
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Росавиация напомнила о недопустимости необоснованного роста цен на билеты
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Росавиация указала на недопустимость необоснованного роста цен на билеты
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