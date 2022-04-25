Росавиация также поручила компаниям вернуть деньги за билеты на рейсы в города юга России, аэропорты которых были закрыты после начала военной операции на Украине, либо предоставить клиентам альтернативные маршруты.
Российская армия и подразделения Донецкой Народной Республики с 14:00 мск 25 апреля в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия рядом с "Азовсталью", сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая собиралась ликвидировать одного из известных российских журналистов, сообщил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
«Проведенные проверки показали, что на пути от изготовителя до конечного покупателя их стоимость в медучреждениях и аптеках многих регионов выросла в разы по причине порой необъяснимой жадности коммерсантов от медицины», — пояснил он.