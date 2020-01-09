Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что количество чартерных рейсов для вывоза россиян из-за рубежа со вторника, 31 марта, будет сокращено.

Авто Обновленный Mitsubishi Pajero появится в 2021 году Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на китайский портал Autohome, премьера нового Pajero состоится в 2021 году, а старт продаж – в 2022-м.

Экономика Россия учредила компанию «Росзарубежнефть» Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.

Экономика Минпромторг предлагает ввести «арендную амнистию» для потребрынка Минпромторг предлагает ввести в России "арендную амнистию" для всех предприятий потребительского рынка, кроме продовольственной торговли, на время кризиса, который может вызвать распространение в России коронавируса.

Общество Заммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом Ракова отметила, что после указа властей Москвы от 29 марта о режиме самоизоляции горожан «ситуация существенно улучшилась», на улицах практически нет людей.

Общество Режим самоизоляции ввели в Петербурге Как указывается в документе, жители старше 65 лет должны соблюдать режим до 14 апреля.

Общество Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.

Общество Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.

Спорт Олимпийская чемпионка Резцова призвала отказаться от карантина Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала карантин по коронавирусу и заявила, что не соблюдает его.

Общество Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.

Здоровье Чай и кофе назвали вредными во время болезни Медицинский журналист Ольга Кашубина в интервью радио Sputnik рассказала, что популярные напитки, такие как кофе и чай замедляют процесс выздоровления человека от гриппа или простуды из-за большого количества кофеина.

Общество Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.