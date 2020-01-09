Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРосавиация назвала ограничения вывоза россиян из-за границы

Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что количество чартерных рейсов для вывоза россиян из-за рубежа со вторника, 31 марта, будет сокращено.
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Россия ограничит число возвращающихся из-за рубежа граждан до 500 человек в сутки

Территория.Самара15:46

Возвращение россиян из-за границы в Москву ограничено до 500 человек в сутки

ТАСС14:23

Власти ограничили число вывозимых из-за границы россиян

РБК14:43

Росавиация назвала ограничения вывоза россиян из-за границы

RT на русском14:36

Росавиация уточнила, насколько сократится число рейсов для вывоза россиян из-за рубежа

Интерфакс14:45

РИА «Новости»: В Москве ограничивают рейсы для возвращающихся из-за границы россиян

URA.Ru13:56

Россия ограничила количество возвращающихся из-за рубежа граждан

РИА Новости14:28
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 20:26, Ашберн
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием

Российская газета 19:56
Авто

Обновленный Mitsubishi Pajero появится в 2021 году

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на китайский портал Autohome, премьера нового Pajero состоится в 2021 году, а старт продаж – в 2022-м.
Автоновости дня вчера в 05:00
Экономика

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Вести.Ru 17:09
Происшествия

Девять нарушителей карантина по коронавирусу привлечены к административной ответственности на Сахалине

Нарушителям вменяется ч.1 ст.19.4 КоАП РФ (неповиновение законному требованию должностного лица, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор).
Интерфакс - Россия 05:51
Экономика

Минпромторг предлагает ввести «арендную амнистию» для потребрынка

Минпромторг предлагает ввести в России "арендную амнистию" для всех предприятий потребительского рынка, кроме продовольственной торговли, на время кризиса, который может вызвать распространение в России коронавируса.
ТАСС вчера в 09:26
Спорт

Норвежские лыжники провели забег на 516 км и установили мировой рекорд

Чемпионат 03:22
Общество

Заммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом

Ракова отметила, что после указа властей Москвы от 29 марта о режиме самоизоляции горожан «ситуация существенно улучшилась», на улицах практически нет людей.
Известия 15:55
Общество

Режим самоизоляции ввели в Петербурге

Как указывается в документе, жители старше 65 лет должны соблюдать режим до 14 апреля.
Телеканал 360° 14:11
Экономика

ЦБ с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

Банк России с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов, сообщил регулятор.
Коммерсантъ 12:53
Общество

Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах

Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.
Известия 09:27
Общество

Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Live24 16:03
Футбол

Моуринью составил символическую сборную из игроков, которых тренировал

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью составил символическую сборную из футболистов, которых он тренировал, сообщает Manchester Evening News.
Евро-футбол.ру вчера в 17:44
Экономика

«Роснефть» выкупила свои акции и расписки на биржах в Москве и Лондоне

«Роснефть» выкупила 4,936 млн акций компании и 1,889 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) в рамках обратного выкупа акций (buyback) за период с 23 по 27 марта.
РБК 05:29
Общество

В Москве опровергли сообщения о продлении режима изоляции до 14 апреля

Оперативный штаб по коронавирусу в Москве откорректировал информацию о продлении режима самоизоляции в городе до 14 апреля, уточнив, что его необходимо соблюдать в "ближайшее время".
РИА Новости 12:02
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсацию в связи с коронавирусом

В Москве окажут поддержку оставшимся безработным в связи с пандемией COVID-2019.
Москва. Северо-Запад вчера в 16:17
Спорт

Олимпийская чемпионка Резцова призвала отказаться от карантина

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала карантин по коронавирусу и заявила, что не соблюдает его.
URA.Ru вчера в 13:03
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК 13:43
Общество

В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии

Чебоксары, 30 марта 2020, 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий.
REGNUM 01:48
Технологии

Johnson & Johnson начнет тестирование вакцины от коронавируса на людях в сентябре

Американская компания Johnson & Johnson объявила в понедельник, 30 марта, что планирует начать испытания разрабатываемой ею вакцины от коронавируса на людях не позднее сентября.
Коммерсантъ 15:44
Здоровье

Чай и кофе назвали вредными во время болезни

Медицинский журналист Ольга Кашубина в интервью радио Sputnik рассказала, что популярные напитки, такие как кофе и чай замедляют процесс выздоровления человека от гриппа или простуды из-за большого количества кофеина.
Aobe.ru 20:04
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс 12:59
Здоровье

Не губить бизнес: глава Бурятии определил задачи нерабочей недели

Напомним, к настоящему времени на территории республики подтверждены уже 13 случаев заражения новой инфекцией.
REGNUM 08:53
Общество

Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян

Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
RuNews24.ru вчера в 08:32
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru вчера в 16:54
Здоровье

Врач рассказал о «суперспособности» коронавируса

Врач-терапевт Захар Лейкин предупредил об уникальной способности коронавируса.
Известия 15:47
Общество

Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине

С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции.
Вести Подмосковья 11:43
Экономика

Жители российских регионов уже встают на биржу труда, говорят эксперты

У российской экономики есть ресурсы для дальнейшего увеличения пособия и полного разрушения российской финансовой системы ждать не стоит, сказал «Эху Москвы» экономист Игорь Николаев.
Эхо Москвы 00:04
Происшествия

В Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом

Ведомости 15:33
Политика

Рада приняла закон, разрешающий продажу сельхозземель на Украине

Верховная рада Украины на внеочередном заседании принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
РИА Новости 17:49
Спорт

МОК объявил новые даты проведения Олимпиады в Токио

РБК 08:24
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