Коронавирус
RT на русскомРосавиация назвала ограничения вывоза россиян из-за границы
Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что количество чартерных рейсов для вывоза россиян из-за рубежа со вторника, 31 марта, будет сокращено.
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Россия ограничит число возвращающихся из-за рубежа граждан до 500 человек в сутки
Территория.Самара15:46
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Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием
Авто
Обновленный Mitsubishi Pajero появится в 2021 году
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на китайский портал Autohome, премьера нового Pajero состоится в 2021 году, а старт продаж – в 2022-м.
Экономика
Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»
Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Происшествия
Девять нарушителей карантина по коронавирусу привлечены к административной ответственности на Сахалине
Нарушителям вменяется ч.1 ст.19.4 КоАП РФ (неповиновение законному требованию должностного лица, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор).
Экономика
Минпромторг предлагает ввести «арендную амнистию» для потребрынка
Минпромторг предлагает ввести в России "арендную амнистию" для всех предприятий потребительского рынка, кроме продовольственной торговли, на время кризиса, который может вызвать распространение в России коронавируса.
Общество
Заммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом
Ракова отметила, что после указа властей Москвы от 29 марта о режиме самоизоляции горожан «ситуация существенно улучшилась», на улицах практически нет людей.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Петербурге
Как указывается в документе, жители старше 65 лет должны соблюдать режим до 14 апреля.
Экономика
ЦБ с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке
Банк России с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов, сообщил регулятор.
Общество
Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах
Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.
Общество
Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Футбол
Моуринью составил символическую сборную из игроков, которых тренировал
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью составил символическую сборную из футболистов, которых он тренировал, сообщает Manchester Evening News.
Экономика
«Роснефть» выкупила свои акции и расписки на биржах в Москве и Лондоне
«Роснефть» выкупила 4,936 млн акций компании и 1,889 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) в рамках обратного выкупа акций (buyback) за период с 23 по 27 марта.
Общество
В Москве опровергли сообщения о продлении режима изоляции до 14 апреля
Оперативный штаб по коронавирусу в Москве откорректировал информацию о продлении режима самоизоляции в городе до 14 апреля, уточнив, что его необходимо соблюдать в "ближайшее время".
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсацию в связи с коронавирусом
В Москве окажут поддержку оставшимся безработным в связи с пандемией COVID-2019.
Спорт
Олимпийская чемпионка Резцова призвала отказаться от карантина
Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала карантин по коронавирусу и заявила, что не соблюдает его.
Общество
Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов
Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
Общество
В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии
Чебоксары, 30 марта 2020, 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий.
Технологии
Johnson & Johnson начнет тестирование вакцины от коронавируса на людях в сентябре
Американская компания Johnson & Johnson объявила в понедельник, 30 марта, что планирует начать испытания разрабатываемой ею вакцины от коронавируса на людях не позднее сентября.
Здоровье
Чай и кофе назвали вредными во время болезни
Медицинский журналист Ольга Кашубина в интервью радио Sputnik рассказала, что популярные напитки, такие как кофе и чай замедляют процесс выздоровления человека от гриппа или простуды из-за большого количества кофеина.
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Здоровье
Не губить бизнес: глава Бурятии определил задачи нерабочей недели
Напомним, к настоящему времени на территории республики подтверждены уже 13 случаев заражения новой инфекцией.
Общество
Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян
Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Здоровье
Врач рассказал о «суперспособности» коронавируса
Врач-терапевт Захар Лейкин предупредил об уникальной способности коронавируса.
Общество
Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине
С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции.
Экономика
Жители российских регионов уже встают на биржу труда, говорят эксперты
У российской экономики есть ресурсы для дальнейшего увеличения пособия и полного разрушения российской финансовой системы ждать не стоит, сказал «Эху Москвы» экономист Игорь Николаев.
Политика
Рада приняла закон, разрешающий продажу сельхозземель на Украине
Верховная рада Украины на внеочередном заседании принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.