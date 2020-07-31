с чего всё началось

Самолет вылетел в 7:45 по московскому времени в Стамбул. На его борту потенциально может находиться 400 пассажиров, сообщили в Росавиации. Однако о том, сколько человек летит этим рейсом, данных нет.

Первый регулярный рейс вылетел из Шереметьево за рубеж

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