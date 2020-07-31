Коронавирус
RuNews24.ruПервый регулярный рейс вылетел из Шереметьево за рубеж
Самолет вылетел в 7:45 по московскому времени в Стамбул. На его борту потенциально может находиться 400 пассажиров, сообщили в Росавиации. Однако о том, сколько человек летит этим рейсом, данных нет.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
После возобновления авиасообщения с 1 августа международные рейсы возобновят четыре авиакомпании — «Аэрофлот», «Победа», Pegasus Airlines и Turkish Airlines, сообщила Росавиация.Ведомостивчера в 15:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
Пенсионный фонд России сообщил точный возраст детей, родители которых могут претендовать в августе на пособие в 20 тысяч рублей.
ФАН вчера в 04:32
Шоу-бизнес
Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»
Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
Комсомольская правда вчера в 09:23
Общество
Международное авиасообщение может возобновиться с 11 августа
Международное авиасообщение может быть восстановлено уже с 11 августа - такой вариант развития событий обсуждается, однако точного решения еще нет.
Газета.Ru 02:11
Общество
3,5 тыс. жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
Почти 3,5 тыс. человек вышли в Хабаровске на несогласованную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, который был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей и впоследствии отстранен от должности.
Известия 01:56
Происшествия
Тела ребенка и троих взрослых обнаружили на турбазе в Алтайском крае
Вести.Ru вчера в 09:20
Финансы
ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях
Один из крупнейших российских банков ВТБ объявил о снижении ставки по рублевым вкладам на 0,1-0,2 процентных пункта.
Московский Комсомолец 01:57
Музыка
Ариана Гранде и Леди Гага лидируют в номинациях MTV VMA 2020
Лидерами по числу номинаций стали Леди Гага и Ариана Гранде (по девять у каждой), в шести номинациях претендуют на награды Билли Айлиш и Weeknd, в пяти – Тейлор Свифт.
ИА InterMedia 30 июля в 18:15
Футбол
Юран покинул пост главного тренера «Химок»
51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ru вчера в 15:25
Происшествия
Гособвинение по делу Хачатурян представляет прокурор по делу Немцова
Государственное обвинение в Мосгорсуде по уголовному делу в отношении двух старших сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, представляют два прокурора, передает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов девушек Алексея Паршина.
Газета.Ru вчера в 07:38
Наука
Антирадиационный щит для космонавтов сделают из чернобыльской плесени
Evo-rus.com 29 июля в 02:33
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвине Набиуллиной продумать новые меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках.
РБК вчера в 04:06
Происшествия
Россиянам дали рекомендации по избежанию ДТП
Специалисты МЧС дали россиянам рекомендации, как снизить риск попадания в ДТП.
Lenta.ru 00:41
Общество
Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку
С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Общество
В Польше обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому
ИА Новороссия вчера в 02:32
Интернет
Эксперты рассказали об опасностях общественного Wi-Fi для пользователя
Злоумышленники могут перехватить и проанализировать данные в текущий сессии при использовании общественных сетей Wi-Fi, а затем воспользоваться полученной информацией.
Известия вчера в 20:56
Армия и оружие
В РФ начато производство «противокрышевых мин»
Военное дело вчера в 04:59
Общество
Назван уровень загрязнения в районе химзавода под Иркутском
Предельно допустимая концентрация (ПДК) ртути в сточных водах под химическим заводом «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское Иркутской области превышена почти в 34 тысячи раз.
Lenta.ru вчера в 23:13
Здоровье
Онколог рассказал, на что указывает горечь во рту
Врач-хирург и онколог Иван Карасев рассказал в своем инстаграме, что означает горечь во рту, вплоть до жжения, а также желтый налет на языке.
РИА Новости 00:11
Авто
В Польше появятся собственные электрокары
В Польше появилась собственная автомобильная марка под названием Izera, которая займется выпуском электрокаров.
Тарантас Ньюс 30 июля в 23:50
Здоровье
Новый эффективный способ лечения рака освоен российскими медиками
Российские медики начали лечение онкологических заболеваний методом, основанном на принципе лучевой терапии, пишет News.ru.
SMINEWS в Иванове вчера в 12:32
Единоборства
Глава UFC подтвердил, что Макгрегор принял вызов Хамзата Чимаева
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на твит ирландца Конора Макгрегора, в котором он принял вызов шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
РИА Новости 02:33
Общество
В Москве еще 1413 пациентов вылечились от коронавируса
Московский Комсомолец 02:49
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 30 июля в 07:48
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 07:25
Происшествия
Зверски убивший супругу житель Башкирии ранее не был судим
Челябинск, 31 июля 2020, 14:45 — REGNUM Убивший свою жену на глазах у маленьких детей житель Башкирии ранее не был судим.
REGNUM вчера в 07:45
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Политика
Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 млрд долларов
Требование экс-президента Украины Леонида Кравчука заплатить 300 миллиардов долларов за восстановление Донбасса раскритиковал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Российская газета 02:38