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RuNews24.ruRuNews24.ruПервый регулярный рейс вылетел из Шереметьево за рубеж

Самолет вылетел в 7:45 по московскому времени в Стамбул. На его борту потенциально может находиться 400 пассажиров, сообщили в Росавиации. Однако о том, сколько человек летит этим рейсом, данных нет.
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с чего всё началось
После возобновления авиасообщения с 1 августа международные рейсы возобновят четыре авиакомпании — «Аэрофлот», «Победа», Pegasus Airlines и Turkish Airlines, сообщила
 Росавиация.
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На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
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