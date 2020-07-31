Росавиация назвала первые международные рейсы после снятия ограничений
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Первый после снятия ограничений рейс состоится в 07:50 мск из Шереметьево, Boeing 777 «Аэрофлота» вылетит в Стамбул. Также на этот день запланирован рейс «Победы» в Стамбул из Внуково. В свою очередь, во Внуково из Стамбула прибудет рейс Turkish Airlines, а в Домодедово — Pegasus Airlines.В источнике
С чего всё началось
Авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», Turkish Airlines и Pegasus возобновят рейсы между Россией и Турцией с 1 августа, еще семь российских перевозчиков начнут полеты с 10 августа, сообщает Росавиация на своем сайте
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