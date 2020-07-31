Росавиация назвала первые международные рейсы после снятия ограничений

Первый после снятия ограничений рейс состоится в 07:50 мск из Шереметьево, Boeing 777 «Аэрофлота» вылетит в Стамбул. Также на этот день запланирован рейс «Победы» в Стамбул из Внуково. В свою очередь, во Внуково из Стамбула прибудет рейс Turkish Airlines, а в Домодедово — Pegasus Airlines.