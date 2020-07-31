Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РБК
РБК

Росавиация назвала первые международные рейсы после снятия ограничений

Первый после снятия ограничений рейс состоится в 07:50 мск из Шереметьево, Boeing 777 «Аэрофлота» вылетит в Стамбул. Также на этот день запланирован рейс «Победы» в Стамбул из Внуково. В свою очередь, во Внуково из Стамбула прибудет рейс Turkish Airlines, а в Домодедово — Pegasus Airlines.В источнике
С чего всё началось
Авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», Turkish Airlines и Pegasus возобновят рейсы между Россией и Турцией с 1 августа, еще семь российских перевозчиков начнут полеты с 10 августа, сообщает Росавиация на своем сайте
.
Коммерсантъвчера в 15:24
Подробнее о событии
Вести.Ru

Новости на «России 24». В Росавиации рассказали, какие авиакомпании возобновляют перелеты

Вести.Ru18:45
Российская газета

В РФ прибыл первый после возобновления международных полетов регулярный рейс

Российская газета18:45
РБК

Росавиация назвала первые международные рейсы после снятия ограничений

РБКвчера в 15:34
РИА Новости

Россия возобновляет полеты за рубеж

РИА Новости17:16
ТАСС

Первый регулярный рейс после возобновления международных полетов приземлился в России

ТАСС18:44
Интерфакс

British Airways со 2 августа возобновит рейсы из Лондона в Москву

Интерфаксвчера в 14:12
RT на русском

Росавиация заявила о первом с марта регулярном рейсе из России за рубеж

RT на русскомвчера в 14:12
Реклама
Реклама
Реклама

24-летний эсер Макаров стал самым бедным в заксобрании Забайкалья с доходом в 93 тыс. р

Двадцатичетырёхлетний справедливоросс Игорь Макаров задекларировал самый маленький доход среди депутатов Законодательного собрания Забайкальского края за 2019 год – 93 тысячи рублей.
Чита.Ру20:50
Реклама

Сотрудники дома-интерната в Забайкалье записали обращение к Осипову

Работники психоневрологического дома-интерната в селе Хада-Булак Оловяннинского района в видеообращении попросили губернатора Забайкальского края Александра Осипова подтвердить или опровергнуть информацию о закрытии единственного, по их словам, места работы.
Московский Комсомолец Читавчера в 04:50
Реклама

Трутнев поручил представить предложения по дополнительной поддержке авиакомпаний в ДФО

Вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Росавиации, Минэкономразвития и авиакомпаниями, работающими на Дальнем Востоке и Арктике, представить предложения по внедрению дополнительных мер поддержки для обеспечения бесперебойной работы авиакомпаний, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера.
ПРАЙМвчера в 15:53

Болсонару заявил, что все когда-нибудь заразятся коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару, недавно переболевший коронавирусом, во время встречи со своими сторонниками в муниципалитете Баже (штат Риу-Гранди-ду-Сул) вновь преуменьшил риски новой инфекции и попросил людей не бояться, заявив, что почти все когда-нибудь заразятся им, сообщает издание Folha de Sao Paulo.
РИА Новости19:46
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама