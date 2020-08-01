Общество

РИА НовостиРИА НовостиРосавиация не комментирует данные о полном возобновлении авиасообщения

СМИ ранее в субботу со ссылкой на источники сообщили, что обсуждается открытие Россией международного авиасообщения со всеми странами с 11 августа, но окончательное решение пока не принято. "Не комментируем", - сказала РИА Новости представитель Росавиации.
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Россия обсуждает вариант полного открытия международного авиасообщения с 11 августа

Открытие Россией международного авиасообщения со всеми странами обсуждается с 11 августа, но окончательное решение пока не принято, сообщили ТАСС два источника в авиаотрасли. "Обсуждается открытие полетов во все страны с 11 августа", - сообщил собеседник ТАСС.
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Росавиация отказалась комментировать данные о возобновлении полетов во все страны

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