Открытие Россией международного авиасообщения со всеми странами обсуждается с 11 августа, но окончательное решение пока не принято, сообщили ТАСС два источника в авиаотрасли. "Обсуждается открытие полетов во все страны с 11 августа", - сообщил собеседник ТАСС.

с чего всё началось

СМИ ранее в субботу со ссылкой на источники сообщили, что обсуждается открытие Россией международного авиасообщения со всеми странами с 11 августа, но окончательное решение пока не принято. "Не комментируем", - сказала РИА Новости представитель Росавиации.

Росавиация не комментирует данные о полном возобновлении авиасообщения

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