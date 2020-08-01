Общество
НТВРоссия планирует открыть авиасообщение со всеми странами 11 августа
С 1 августа Россия возобновила авиасообщение только с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. Кроме того, открылась граница с Абхазией.
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с чего всё началось
Открытие Россией международного авиасообщения со всеми странами обсуждается с 11 августа, но окончательное решение пока не принято, сообщили ТАСС два источника в авиаотрасли. "Обсуждается открытие полетов во все страны с 11 августа", - сообщил собеседник ТАСС.ТАССвчера в 20:15
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто организовал Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину.
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РИА Новости 30 июля в 15:18
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В России резко подорожали яблоки
В России в июне 2020 года яблоки подорожали на 30 процентов в рознице по сравнению с июнем 2019-го.
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Директор департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов заявил, что руководство команды не сможет передать клуб в управление болельщикам к 2023 году.
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Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвине Набиуллиной продумать новые меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках.
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Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
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По данным ВОЗ на 1 августа, количество новых случаев заражения коронавирусом составило 292 527 человек.
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Кержаков продлил контракт с «Зенитом» вслед за Жирковым
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