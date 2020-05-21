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Общество Минобороны России потратит 100 млрд рублей на вертолетоносцы Общая стоимость контракта составляет около 100 млрд рублей, заявил источник.

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