Коронавирус
РБКРосавиация описала поэтапную отмену санитарных мер в аэропортах
Росавиация и Роспотребнадзор разработали рекомендации для постепенного снятия санитарных мер в аэропортах и самолетах. Указания опубликованы на сайте Росавиации. Отмена санитарных мер предполагает три этапа.
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Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Политика
Путин внес в Госдуму поправки о воспитании в системе образования
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования в закон «Об образовании в Российской Федерации».
Известия 09:48
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Общество
Мэр Москвы подписал указ о первом этапе смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Известия 18:36
Политика
В Крыму призвали ООН отреагировать на водную блокаду полуострова
Мусаев призвал ООН найти ресурсы для решения этой проблемы, подчеркнув, что вопрос подачи воды должен решаться с учетом того, что полуостров - российская территория.
Российская газета 21:59
Политика
Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru вчера в 14:15
Экономика
Украина и МВФ договорились на рабочем уровне о резервном кредите
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о предоставлении Киеву резервного кредита на 18 месяцев.
RT на русском 19:08
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru 10:38
Шоу-бизнес
Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
15 июня сего года в Головинском суде Москвы пройдет первое заседание по делу о разводе звездной пары, которая в российском шоу-бизнесе считалась образцово-показательной, - Джигана и Оксаны Самойловой.
Что происходит вчера в 11:17
Общество
Доктор Мясников назвал причину «русского чуда» во время коронавируса
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, назвал причины «русского чуда» во время коронавируса.
Lenta.ru 22:44
Общество
Минобороны России потратит 100 млрд рублей на вертолетоносцы
Общая стоимость контракта составляет около 100 млрд рублей, заявил источник.
Газета.Ru 20:44
Наука
Сенотерапевтики могут помочь в лечении рака печени
Сенотерапевтики – лекарственные средства, направленные на лечение клеточного старения, могут притупить прогрессирование рака печени в животных моделях.
MedikForum.ru 00:33
Здоровье
В Бурятии за сутки выявили 42 новых случая коронавируса
В Бурятии за сутки выявили 42 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в правительстве региона.
RT на русском 18 мая в 23:30
Политика
США заявили о слежке за Трампом в рамках Договора по открытому небу
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Россия в рамках Договора по открытому небу (ДОН) следила за Дональдом Трампом.
Коммерсантъ 20:53
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 11:06
Общество
В Рособрнадзоре назвали даты проведения ЕГЭ по всем предметам
В Рособрнадзоре анонсировали даты проведения ЕГЭ по всем предметам.
Реальное время 10:47
Общество
Определены условия работы авиакомпаний в условиях пандемии
Росавиация и Роспотребнадзор согласовали условия работы авиакомпаний, которые предполагают, что меры безопасности, связанные с пандемией, будут сниматься в три этапа.
Вести.Ru 17:26
Общество
Попова: в России прививать от коронавируса начнут с групп риска
Москва, 22 мая 2020, 06:15 — REGNUM При отсутствии возможности изготовления вакцины для всего населения России прививать на первом этапе будут группы риска, сообщила 21 мая журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
REGNUM 23:15
Общество
Жириновский предложил продать мумию Ленина
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил продать мумию Владимир Ленина, находящуюся в мавзолее на Красной площади.
РБК 22:50
Авто
Mazda начала выпуск первого электрокроссовера MX-30
Модель начали собирать на автопредприятии бренда в Хиросиме. Напомним, что дебют электромобиля состоялся в октябре прошлого года.
Somanyhorses 04:58
Общество
Названа дата проведения парада Победы и голосования по Конституции
Парад Победы и голосование по Конституции могут провести в один день. Предварительная дата – 24 июня 2020 года.
9111.ru вчера в 03:24
Спорт
В Steam бесплатно раздают шутер DayZ
Игра DayZ станет бесплатной в Steam с 20:00 в четверг, 21 мая, по московскому времени.
Дни24 10:20
Общество
Госдума одобрила поправку об удвоении выплат семьям с детьми
С 1 июня, пояснил председатель ГД Вячеслав Володин, минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится с 3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 752 рублей.
Российская газета 06:30
Наука
Создан бионический глаз, который позволит человеку видеть в темноте
Высокая чувствительность позволяет им превосходить оптический диапазон длины волн человеческого глаза.
Rusargument 04:20
Авто
Объявлены российские цены на новый Volkswagen Polo
Компания Volkswagen назвала цены и комплектации на новый лифтбек Volkswagen Polo для РФ.
Новые автомобили 22:47
Общество
22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому
22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России.
Российская газета 17:20