Коронавирус

РБКРБКРосавиация описала поэтапную отмену санитарных мер в аэропортах

Росавиация и Роспотребнадзор разработали рекомендации для постепенного снятия санитарных мер в аэропортах и самолетах. Указания опубликованы на сайте Росавиации. Отмена санитарных мер предполагает три этапа.
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