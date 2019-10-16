с чего всё началось

Решение о допуске на полеты опубликовано на сайте ведомства (.pdf). S7 сможет осуществлять рейсы Москва—Кутаиси семь раз в неделю. Россия приостановила авиасообщение с Грузией 8 июля.

S7 разрешили летать в Грузию при возобновлении авиасообщения

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Игры Авторы Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 отложили релиз игры Студия Hardsuit Labs объявила о переносе даты выхода Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Игра не поступит в продажу в марте, однако всё равно должна выйти до 2020 года.

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Происшествия Суд арестовал новых фигурантов «московского дела» Напомним, Следственный комитет вчера, 15 октября, предъявил обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) пяти новым фигурантам «московского дела».

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Спорт Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб российских спортсменов В интервью газете The New York Times глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что российская сторона изменила результаты тысяч допинг-проб, чтобы не навредить звездам спорта, которые сегодня являются чиновниками и политиками.