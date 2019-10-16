Общество
КоммерсантъS7 разрешили летать в Грузию при возобновлении авиасообщения
Решение о допуске на полеты опубликовано на сайте ведомства (.pdf). S7 сможет осуществлять рейсы Москва—Кутаиси семь раз в неделю. Россия приостановила авиасообщение с Грузией 8 июля.
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с чего всё началось
Ранее 16 октября на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) был опубликован документ, разрешающий авиакомпании «Сибирь» полеты из Москвы в Кутаиси с частотой до семи рейсов в неделю.Lenta.ru10:06
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