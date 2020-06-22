Общество

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейРосавиация отказала «Победе» в субсидиях из-за потери пассажиропотока

Причиной отказа стали недостоверные сведения, предоставленные о компании. Ранее мы сообщали, что президент Хорватии не приедет на парад победы из-за поломки самолёта.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось

Источник: Росавиация отказала «Победе» в субсидиях из-за потери пассажиропотока

Росавиация отказала лоукостеру "Победа" в предоставлении субсидий на частичную компенсацию расходов в связи со снижением доходов из-за падения объемов пассажирских перевозок. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Росавиации.
ТАСС09:01

Подробнее о событии

Власти отказали «Победе» в субсидиях

News.ru09:24

Росавиация отказалась выделить «Победе» субсидии из-за потери пассажиров

РБК12:59

Росавиация отказалась компенсировать «Победе» потерю пассажиропотока

Взгляд.ру09:57

ТАСС: Росавиация отказала «Победе» в компенсации потерь из-за коронавируса

Коммерсантъ09:46

Авиакомпания «Победа» осталась без субсидий, на которые могли рассчитывать перевозчики из-за пандемии

Эхо Москвы14:33

«Победе» единственной из авиакомпаний отказано в бюджетных субсидиях

Ведомости09:15

Источник: Росавиация отказала «Победе» в субсидиях из-за потери пассажиропотока

ТАСС09:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 23:35, Ашберн
Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

REGNUM 10:38
855
Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

РИА Новости вчера в 04:15
1,4K
Армия и оружие

Были названы способности российского боевого лазера «Пересвет»

Военные эксперты назвали возможности, на которые способен новый российский боевой лазер «Пересвет».
МедиаПоток 11:44
190
Политика

Трамп обвинил Обаму в государственной измене

Вашингтон, 23 июня 2020, 05:40 — REGNUM Бывший глава США Барак Обама виновен в государственной измене, заявил американский президент Дональд Трамп 22 июня в интервью телеканалу CBN News.
REGNUM 22:40
3
Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
1,5K
Здоровье

Ученые объяснили, чем могут быть опасны антибиотики при коронавирусе

Исследователи Центра Национальных институтов здравоохранения Соединенных Штатов выявили, что в большинстве случаев пациентам с COVID-19 медики назначают антибиотики в целях предотвращения развития бактериальных инфекций, которые могут вызвать осложнения.
Gazeta.SPb 23:00
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

РБК 12:45
225
Общество

В Тюменской области 25 июня откроют торговые центры

Губернатор Тюменской области Александр Моор в прямом эфире объявил об открытии с 25 июня торгово-развлекательных центров фитнес-центров.
Тюменская область сегодня 09:54
16
Общество

Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:26
80
Авто

Жителей Иркутской области приглашают на онлайн-презентацию нового Renault Kaptur

23 июня жителям Иркутской области предлагают присоединиться к онлайн-презентации нового Renault Kaptur.
Твой Иркутск 22:40
Футбол

Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку

ЦСКА может остаться без главного тренера. Как сообщает источник, наставник «армейцев» Виктор Гончаренко хочет покинуть клуб.
Vprognoze.ru вчера в 10:12
6
Здоровье

В Якутии растет число тяжелобольных коронавирусом

Глава региона отметил, что в Якутии растет число тяжелобольных: их сегодня 33, 11 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Якутия Daily 22:19
Наука

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Ученые из США, Китая и Ирана нашли закономерность между группой крови осложнениями, вызванными коронавирусом.
Piter.tv вчера в 12:37
854
Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru 11:39
354
Общество

В четырех районах Алтайского края ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности ввели в Немецком национальном, Кулундинском, Хабарском и Угловском районах, сообщили в правительстве Алтайского края.
Алтапресс 21:06
Политика

Большинство американцев не знают, какой праздник отмечается 8 мая

Большинство американцев не знают, какой праздник отмечается 8 мая на Западе (день капитуляции Германии), свидетельствуют результаты опроса "Sputnik.Мнения".
РИА Новости 03:00
184
Политика

Трамп опроверг расторжение торговой сделки с Китаем

Ранее советник президента США по торговле Питер Наварро в эфире телеканала Fox News заявил, что Трамп якобы решил прекратить торговую сделку с Китаем из-за предположений разведки о том, что «пандемия коронавируса возникла в лаборатории в Ухани».
RT на русском 22:45
88
Общество

Коронавирусом заразились члены экипажа российского судна в Пусане

По информации агентства, судно прибыло под российским флагом из Владивостока. Среди 21 члена экипажа заражение подтвердилось у 16.
Газета.Ru 10:44
Общество

Минкультуры отказалось комментировать дело «Седьмой студии»

Третья экспертиза по делу «Седьмой студии» установила, что в результате незаконной деятельности обвиняемых был причинен ущерб почти в 129 миллионов рублей.
Культуромания 10:16
Общество

Жителям Башкирии сообщили, как оплатят 24 июня

В Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения РБ со ссылкой на Минтруда РФ сообщили, что за 24 июня работникам должны заплатить столько же, как если бы они отработали этот день полностью.
UfacityNews.ru 21:12
1
Здоровье

Врач Ковальков перечислил самые вредные продукты

Доктор медицинских наук Алексей Ковальков рассказал, какие продукты могут пагубно повлиять на состояние здоровья.
ToDay News Ufa 12:55
10
Политика

Зеленский назвал переговоры с Путиным «запутанной и сложной» работой

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 22 июня, назвал контакты со своим российским коллегой Владимиром Путиным сложной и запутанной работой.
Известия 07:06
12
Политика

Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября.
RT на русском 23:14
390
Здоровье

У четверти россиян обнаружились больные коронавирусом знакомые или друзья

У четверти россиян в ближайшем окружении есть люди, заболевшие коронавирусом.
РБК 23:00
Космос

Раскрыты возможности российского космического корабля «Орел»

Новый российский пилотируемый космический корабль «Орел» сможет находиться в составе окололунной станции до полугода, а в случае аварии при запуске приземляться в океане.
Известия 16:02
29
Общество

ФСБ рассекретила архивы преступлений нацистов в Крыму во время войны

"В День памяти и скорби уникальные документы, в которых зафиксированы многочисленные доказательства геноцида, будут переданы в Государственный архив Республики Крым", — говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости 04:46
352
Происшествия

В Кемерове в ДТП со скорой помощью пострадали четыре человека

В результате столкновения скорая помощь опрокинулась. Травмы различной степени тяжести получили водитель скорой, два фельдшера и пациент.
REGNUM 22:54
1
Кино

Умер режиссер «Бэтмена и Робина» Джоэл Шумахер

С 1976 года Шумахер начал пробовать себя как сценариста, а еще через пять лет дебютировал в роли режиссера.
Mockva.ru 16:24
Общество

Названа причина долгого угасания эпидемии коронавируса

Люди, не верящие в опасность COVID, становятся причиной долгого угасания эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 21:37
4
Армия и оружие

Грузинская армия оснащается новой спецтехникой мировых брендов

Sputnik Грузия 11:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное