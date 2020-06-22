Общество
Общественная служба новостейРосавиация отказала «Победе» в субсидиях из-за потери пассажиропотока
Причиной отказа стали недостоверные сведения, предоставленные о компании. Ранее мы сообщали, что президент Хорватии не приедет на парад победы из-за поломки самолёта.
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с чего всё началось
Росавиация отказала лоукостеру "Победа" в предоставлении субсидий на частичную компенсацию расходов в связи со снижением доходов из-за падения объемов пассажирских перевозок. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Росавиации.ТАСС09:01
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Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
РИА Новости вчера в 04:15
Армия и оружие
Были названы способности российского боевого лазера «Пересвет»
Военные эксперты назвали возможности, на которые способен новый российский боевой лазер «Пересвет».
МедиаПоток 11:44
Политика
Трамп обвинил Обаму в государственной измене
Вашингтон, 23 июня 2020, 05:40 — REGNUM Бывший глава США Барак Обама виновен в государственной измене, заявил американский президент Дональд Трамп 22 июня в интервью телеканалу CBN News.
REGNUM 22:40
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Здоровье
Ученые объяснили, чем могут быть опасны антибиотики при коронавирусе
Исследователи Центра Национальных институтов здравоохранения Соединенных Штатов выявили, что в большинстве случаев пациентам с COVID-19 медики назначают антибиотики в целях предотвращения развития бактериальных инфекций, которые могут вызвать осложнения.
Gazeta.SPb 23:00
Общество
В Тюменской области 25 июня откроют торговые центры
Губернатор Тюменской области Александр Моор в прямом эфире объявил об открытии с 25 июня торгово-развлекательных центров фитнес-центров.
Тюменская область сегодня 09:54
Общество
Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:26
Авто
Жителей Иркутской области приглашают на онлайн-презентацию нового Renault Kaptur
23 июня жителям Иркутской области предлагают присоединиться к онлайн-презентации нового Renault Kaptur.
Твой Иркутск 22:40
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку
ЦСКА может остаться без главного тренера. Как сообщает источник, наставник «армейцев» Виктор Гончаренко хочет покинуть клуб.
Vprognoze.ru вчера в 10:12
Здоровье
В Якутии растет число тяжелобольных коронавирусом
Глава региона отметил, что в Якутии растет число тяжелобольных: их сегодня 33, 11 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Якутия Daily 22:19
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Ученые из США, Китая и Ирана нашли закономерность между группой крови осложнениями, вызванными коронавирусом.
Piter.tv вчера в 12:37
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru 11:39
Общество
В четырех районах Алтайского края ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности ввели в Немецком национальном, Кулундинском, Хабарском и Угловском районах, сообщили в правительстве Алтайского края.
Алтапресс 21:06
Политика
Большинство американцев не знают, какой праздник отмечается 8 мая
Большинство американцев не знают, какой праздник отмечается 8 мая на Западе (день капитуляции Германии), свидетельствуют результаты опроса "Sputnik.Мнения".
РИА Новости 03:00
Политика
Трамп опроверг расторжение торговой сделки с Китаем
Ранее советник президента США по торговле Питер Наварро в эфире телеканала Fox News заявил, что Трамп якобы решил прекратить торговую сделку с Китаем из-за предположений разведки о том, что «пандемия коронавируса возникла в лаборатории в Ухани».
RT на русском 22:45
Общество
Коронавирусом заразились члены экипажа российского судна в Пусане
По информации агентства, судно прибыло под российским флагом из Владивостока. Среди 21 члена экипажа заражение подтвердилось у 16.
Газета.Ru 10:44
Общество
Минкультуры отказалось комментировать дело «Седьмой студии»
Третья экспертиза по делу «Седьмой студии» установила, что в результате незаконной деятельности обвиняемых был причинен ущерб почти в 129 миллионов рублей.
Культуромания 10:16
Общество
Жителям Башкирии сообщили, как оплатят 24 июня
В Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения РБ со ссылкой на Минтруда РФ сообщили, что за 24 июня работникам должны заплатить столько же, как если бы они отработали этот день полностью.
UfacityNews.ru 21:12
Здоровье
Врач Ковальков перечислил самые вредные продукты
Доктор медицинских наук Алексей Ковальков рассказал, какие продукты могут пагубно повлиять на состояние здоровья.
ToDay News Ufa 12:55
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным «запутанной и сложной» работой
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 22 июня, назвал контакты со своим российским коллегой Владимиром Путиным сложной и запутанной работой.
Известия 07:06
Политика
Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября.
RT на русском 23:14
Здоровье
У четверти россиян обнаружились больные коронавирусом знакомые или друзья
У четверти россиян в ближайшем окружении есть люди, заболевшие коронавирусом.
РБК 23:00
Космос
Раскрыты возможности российского космического корабля «Орел»
Новый российский пилотируемый космический корабль «Орел» сможет находиться в составе окололунной станции до полугода, а в случае аварии при запуске приземляться в океане.
Известия 16:02
Общество
ФСБ рассекретила архивы преступлений нацистов в Крыму во время войны
"В День памяти и скорби уникальные документы, в которых зафиксированы многочисленные доказательства геноцида, будут переданы в Государственный архив Республики Крым", — говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости 04:46
Происшествия
В Кемерове в ДТП со скорой помощью пострадали четыре человека
В результате столкновения скорая помощь опрокинулась. Травмы различной степени тяжести получили водитель скорой, два фельдшера и пациент.
REGNUM 22:54
Кино
Умер режиссер «Бэтмена и Робина» Джоэл Шумахер
С 1976 года Шумахер начал пробовать себя как сценариста, а еще через пять лет дебютировал в роли режиссера.
Mockva.ru 16:24
Общество
Названа причина долгого угасания эпидемии коронавируса
Люди, не верящие в опасность COVID, становятся причиной долгого угасания эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 21:37
Армия и оружие
Грузинская армия оснащается новой спецтехникой мировых брендов
Sputnik Грузия 11:44