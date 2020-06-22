Росавиация отказала лоукостеру "Победа" в предоставлении субсидий на частичную компенсацию расходов в связи со снижением доходов из-за падения объемов пассажирских перевозок. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Росавиации.

с чего всё началось

Росавиация отказала лоукостеру «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») в получении субсидий из бюджета, которые выделяют для компенсации убытков из-за COVID-19. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо замруководителя Росавиации Александра Суханова гендиректору «Победы» Андрею Калмыкову.

Экономика На заседании 23 июня Госдума рассмотрит отчет Банка России 23 июня Государственная Дума рассмотрит отчет Банка России за 2019 год. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. 28

Футбол «Барселона» — «Атлетик Б». Прогноз: баски выжмут из Месси, Суареса и Пике все соки Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетик Б» Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 23 июня «Барселона» — «Атлетик Б» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.64, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.29.

Политика США ужесточили правила работы четырёх китайских СМИ In order to ensure greater transparency of CCP-run operations in the United States, I directed the designation of four additional PRC propaganda outlets as foreign missions.

Происшествия В массовом ДТП на КАД в Петербурге погиб один человек В массовом ДТП с участием пяти легковых машин и одного грузовика на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге погиб один человек и шесть пострадали, сообщили ТАСС в городском главке МЧС. 10

Общество В Тульской области продлили режим самоизоляции для пенсионеров В Тульской области подлили режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет.

Общество Нурмагомедов сообщил новые данные о состоянии отца Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в эфире Первого канала сообщил новые данные о состоянии отца Абдулманапа Нурмагомедова.

Технологии WWDC 2020. Apple сделала новую macOS Big Sur Сегодня, 22 июня, во время презентации WWDC 2020 компания Apple показала миру новую операционную систему macOS 10.16 с фирменным названием Big Sur. 1

Авто Назвали 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке России Покупка автомобиля с пробегом всегда таит опасность, но эксперты провели мониторинг рынка и назвали список моделей, которые отличаются своей надежностью. 3

Политика В ДНР возобновил работу пропускной пункт «Еленовка» Первым возобновил работу пункт "Еленовка", передает "Интерфакс" в понедельник, 22 июня Сообщается, что к 9:00 у КПВВ на выезд на Украину собрались около сотни автомобилей. 7

Спорт 30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.

Общество Москва переходит к новому этапу снятия ограничений Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений. 824

Политика В Госдепе утверждают, что США не добиваются ухода России из Сирии Соединенные Штаты не рассматривают на данном этапе вариант вывода своих войск из Сирии, подтвердил также Джеффри, комментируя вступление в силу новых американских санкций в рамках так называемого "закона Цезаря". 34

Общество Серебренников заявил на суде, что гордится проектом «Платформа» Режиссер Кирилл Серебренников заявил в прениях сторон по его уголовному делу, что не жалеет о времени, которое он потратил на проект "Платформа", ставший причиной его уголовного преследования, передал корреспондент "Интерфакса". 1

Кино Умер режиссер «Бэтмена» Джоэл Шумахер В Нью-Йорке в возрасте 80 лет скончался знаменитый режиссер Джоэл Шумахер.

Культура Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры Худрук московского Театра сатиры Александр Ширвиндт назвал Федора Добронравова "свободным художником" и рассказал о причине его ухода из труппы. 271

Шоу-бизнес Ольга Бузова намекнула на беременность Подписчики тут же оставили множество комментариев о том, что Ольга наверняка ждет ребенка. 10

Путешествия Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов. 327