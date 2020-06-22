Общество

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейРосавиация отказала «Победе» в субсидиях из-за потери пассажиропотока

Причиной отказа стали недостоверные сведения, предоставленные о компании. Ранее мы сообщали, что президент Хорватии не приедет на парад победы из-за поломки самолёта.
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с чего всё началось

Источник: Росавиация отказала «Победе» в субсидиях из-за потери пассажиропотока

Росавиация отказала лоукостеру "Победа" в предоставлении субсидий на частичную компенсацию расходов в связи со снижением доходов из-за падения объемов пассажирских перевозок. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Росавиации.
ТАСС09:01

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Авиакомпания «Победа» осталась без субсидий, на которые могли рассчитывать перевозчики из-за пандемии

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Коммерсантъ09:46

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РБК12:59

Власти отказали «Победе» в субсидиях

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«Победе» единственной из авиакомпаний отказано в бюджетных субсидиях

Ведомости09:15

Источник: Росавиация отказала «Победе» в субсидиях из-за потери пассажиропотока

ТАСС09:01
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Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

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Происшествия

Блогер из России погибла в ДТП на Бали

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В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими

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Кино

Режиссер Алексей Учитель завершил съемки фильма о Викторе Цое

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Энергетика

Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ

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Политика

Путин прокомментировал выход республик из состава СССР

Президент России Владимир Путин прокомментировал выход республик из состава Советского Союза.
Sputnik Таджикистан вчера в 08:52
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Энергетика

Цены на нефть 22 июня оставались стабильными

Цены на нефть в понедельник оставались стабильными, чему способствовали поставки со стороны крупных производителей.
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Грузинская армия оснащается новой спецтехникой мировых брендов

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Общество

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости".
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Зеленский заявил о нежелании посещать парад Победы в Москве

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Общество

Китай приостановил ввоз американского мяса птицы

Речь идёт о продукции компании Tyson. Китай приостановил ввоз американского мяса птицы.
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Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
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Политика

США приостановят выдачу рабочих виз до конца года

До конца года власти США решили продлить ограничения в отношении грин-карт, а также приостановить выдачу ряда виз.
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Культура

Церемония вручения «Золотого глобуса» состоится в феврале 2021 года

Организаторы церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус" перенесли мероприятие на февраль 2021 года.
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Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
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Политика

Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву

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Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
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WWDC 2020: Apple представила обновления для операционных систем

Компания Apple на ежегодной конференции для разработчиков WWDC в Сан-Хосе, Калифорнии представила новые версии операционных систем для iPhone, iPad, Mac и Apple Watch. iOS 14 для iPhone В iOS14 появились новые опции настройки экрана - на страницах домашнего экрана можно настраивать виджеты.
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С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
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