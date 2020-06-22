Общество
Общественная служба новостейРосавиация отказала «Победе» в субсидиях из-за потери пассажиропотока
Причиной отказа стали недостоверные сведения, предоставленные о компании. Ранее мы сообщали, что президент Хорватии не приедет на парад победы из-за поломки самолёта.
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с чего всё началось
Росавиация отказала лоукостеру "Победа" в предоставлении субсидий на частичную компенсацию расходов в связи со снижением доходов из-за падения объемов пассажирских перевозок. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Росавиации.ТАСС09:01
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