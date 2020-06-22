Росавиация отказала лоукостеру "Победа" в предоставлении субсидий на частичную компенсацию расходов в связи со снижением доходов из-за падения объемов пассажирских перевозок. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Росавиации.

с чего всё началось

Причина, по которой отказали "Победе" — недостоверная информация о компании, переданная в Росавиацию, информирует ТАСС. Еще одним основанием может стать несоответствие лоукостера нескольким требованием. Например, компания не может быть иностранным юридическим лицом.

Политика Путин выступит с телеобращением Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 165

Кино Майкл Китон ведет переговоры о возвращении к роли Бэтмена Похоже, что у Warner Bros. еще не угасла надежда вылепить из киновселенной DC нечто стройное и связанное, потому что, как сообщает The Wrap, студия в настоящее время ведет переговоры с Майклом Китоном о его возвращении к роли Бэтмена. 2

Политика Кремль с пониманием относится к тому, что ряд лидеров не приедут на парад РФ с пониманием относится к тому, что ряд приглашенных лидеров, в том числе президент Хорватии Зоран Миланович, не смогут приехать на парад Победы в Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество Ленинградцы смогут бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу У жителей Ленинградской области появится уникальная возможность бесплатно сдать тест на антитела к вирусу SARS CoV-2, вызывающего COVID-19.

Общество BCG: Москва справилась с пандемией эффективней других мегаполисов Международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG) распространила исследование "Москва и другие мегаполисы и страны в борьбе с пандемией", в котором привела данные о том, что российская столица справилась с коронавирусом эффективнее других мегаполисов мира. 1

Здоровье Таблетки для лечения коронавируса поступят в Ивановскую область 1 июля Первая партия лекарства «Авифавир» для лечения больных, зараженных коронавирусом, поступит в Ивановскую область 1 июля.

Происшествия Державший сына на цепи отец задержан в Ленобласти По данным следствия, отец "в воспитательных целях" несколько раз ударил ремнем своего сына, надел ему на руку хомут с цепью и закрыл его замком, прикрепив цепь к батарее.

Общество Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости". 106

Экономика ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми В апреле стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. После запуска госпрограммы крупные банки принялись улучшать собственные ипотечные программы. 66

Технологии Microsoft закрывает игровой стриминг Mixer Microsoft объявила, что закрывает Mixer с 22 июля, а всем его пользователям предлагает использовать Facebook Gaming. 19

Авто Появились изображения новых кроссоверов Toyota Накануне на сайте патентного ведомства Японии появились изображения сразу двух новинок, относящихся к компактному и среднему классу SUV.

Общество Forbes обновил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики. 256

Общество В Санкт-Петербурге запретят мини-рюмочные в жилых домах Согласно изменениям, торговать спиртным теперь запрещено в ресторанах, барах, кафе, буфетах, которые находятся в жилых домах или на прилегающих к ним территориях площадью менее 50 метров. 32

Экономика Малый бизнес восстановил оборот до 88% докризисного уровня Малый и средний бизнес в России быстро восстанавливается: торговый оборот розничных точек и сферы услуг вырос до 88,2%, подсчитала ИТ-компания "Эвотор", оператор свыше 650 тысяч онлайн-касс в России. 1

Политика Украина предупредила о возможном прекращении транзита российского газа Возможный сценарий расторжения Украиной договора с ПАО «Газпром» на транзит газа назвал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев 22 июня в интервью изданию Liga.net. 313

Происшествия Директор театра Виктюка назвал чушью обвинение в изнасиловании Директор театра Виктюка Валерий Райков назвал чушью обвинение в изнасиловании со стороны секретаря этого же театра. 14

Общество Роскачество рассказало о проверке куриного филе Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку. 440

Общество В Кызыле из-за эпидемии остановили весь общественный транспорт Кызыл, 23 июня 2020, 08:35 — REGNUM В столице Тувы Кызыле с 23 июня временно приостановил работу общественный транспорт.