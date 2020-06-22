Экономика
Политика СегодняРосавиация отказалась предоставлять субсидии «Победе»
Причина, по которой отказали "Победе" — недостоверная информация о компании, переданная в Росавиацию, информирует ТАСС. Еще одним основанием может стать несоответствие лоукостера нескольким требованием. Например, компания не может быть иностранным юридическим лицом.
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с чего всё началось
Росавиация отказала лоукостеру "Победа" в предоставлении субсидий на частичную компенсацию расходов в связи со снижением доходов из-за падения объемов пассажирских перевозок. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Росавиации.ТАССвчера в 09:01
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Политика
Путин выступит с телеобращением
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:31
Кино
Майкл Китон ведет переговоры о возвращении к роли Бэтмена
Похоже, что у Warner Bros. еще не угасла надежда вылепить из киновселенной DC нечто стройное и связанное, потому что, как сообщает The Wrap, студия в настоящее время ведет переговоры с Майклом Китоном о его возвращении к роли Бэтмена.
Российская газета 04:59
Политика
Кремль с пониманием относится к тому, что ряд лидеров не приедут на парад
РФ с пониманием относится к тому, что ряд приглашенных лидеров, в том числе президент Хорватии Зоран Миланович, не смогут приехать на парад Победы в Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:38
Общество
Ленинградцы смогут бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу
У жителей Ленинградской области появится уникальная возможность бесплатно сдать тест на антитела к вирусу SARS CoV-2, вызывающего COVID-19.
Online47.ru вчера в 09:33
Общество
BCG: Москва справилась с пандемией эффективней других мегаполисов
Международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG) распространила исследование "Москва и другие мегаполисы и страны в борьбе с пандемией", в котором привела данные о том, что российская столица справилась с коронавирусом эффективнее других мегаполисов мира.
Московский Комсомолец 05:14
Здоровье
Таблетки для лечения коронавируса поступят в Ивановскую область 1 июля
Первая партия лекарства «Авифавир» для лечения больных, зараженных коронавирусом, поступит в Ивановскую область 1 июля.
Частник.Ru 04:41
Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
Газета.Ru 04:08
Технологии
Apple провела крупнейшую презентацию
Lenta.ru вчера в 15:51
Происшествия
Державший сына на цепи отец задержан в Ленобласти
По данным следствия, отец "в воспитательных целях" несколько раз ударил ремнем своего сына, надел ему на руку хомут с цепью и закрыл его замком, прикрепив цепь к батарее.
Интерфакс 04:08
Общество
Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:26
Экономика
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
В апреле стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. После запуска госпрограммы крупные банки принялись улучшать собственные ипотечные программы.
Ведомости вчера в 04:29
Политика
Радаев о криках коммунистов в думе: Бред этот слушать не собираюсь
Губернатор Валерий Радаев заявил, что он и находящаяся в зале «половина состава правительства» не намерены слушать спорные высказывания некоторых депутатов.
Четвертая Власть 03:18
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
Технологии
Microsoft закрывает игровой стриминг Mixer
Microsoft объявила, что закрывает Mixer с 22 июля, а всем его пользователям предлагает использовать Facebook Gaming.
Вести.Ru 04:12
Политика
Осуждённый за шпионаж Пол Уилан отказался от обжалования приговора
Осуждённый за шпионаж Пол Уилан написал письменный отказ от обжалования своего приговора.
RT на русском 04:32
Авто
Появились изображения новых кроссоверов Toyota
Накануне на сайте патентного ведомства Японии появились изображения сразу двух новинок, относящихся к компактному и среднему классу SUV.
Новые автомобили 05:38
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Общество
В Санкт-Петербурге запретят мини-рюмочные в жилых домах
Согласно изменениям, торговать спиртным теперь запрещено в ресторанах, барах, кафе, буфетах, которые находятся в жилых домах или на прилегающих к ним территориях площадью менее 50 метров.
Newia.ru 05:17
Общество
В Вашингтоне протесты превратились в беспорядки
Протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки.
Газета.Ru 02:18
Экономика
Малый бизнес восстановил оборот до 88% докризисного уровня
Малый и средний бизнес в России быстро восстанавливается: торговый оборот розничных точек и сферы услуг вырос до 88,2%, подсчитала ИТ-компания "Эвотор", оператор свыше 650 тысяч онлайн-касс в России.
Вести.Ru 03:30
Политика
Украина предупредила о возможном прекращении транзита российского газа
Возможный сценарий расторжения Украиной договора с ПАО «Газпром» на транзит газа назвал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев 22 июня в интервью изданию Liga.net.
ИА Красная Весна вчера в 14:15
Футбол
Футболисту «Манчестер Сити» Агуэро потребуется операция
RT на русском 04:37
Общество
Эксперт спрогнозировал снижение смертности от коронавируса в России
По словам эксперта, в столице и Подмосковье пик эпидемии пройден и показатели летальности будут снижаться.
Известия 04:24
Армия и оружие
На параде Победы покажут модернизированный ЗРПК «Панцирь»
ИА Красная Весна 20 июня в 18:18
Происшествия
Директор театра Виктюка назвал чушью обвинение в изнасиловании
Директор театра Виктюка Валерий Райков назвал чушью обвинение в изнасиловании со стороны секретаря этого же театра.
Газета.Ru 04:37
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.
RT на русском 02:32
Кино
Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
ГЛАС.RU вчера в 08:36
Общество
В Кызыле из-за эпидемии остановили весь общественный транспорт
Кызыл, 23 июня 2020, 08:35 — REGNUM В столице Тувы Кызыле с 23 июня временно приостановил работу общественный транспорт.
REGNUM 01:35
Общество
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38