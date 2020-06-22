Общество

REGNUMREGNUMРосавиация отказала «Победе» в субсидиях за апрель 2020 года

Москва, 22 июня 2020, 17:47 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) отказало авиакомпании «Победа» в субсидиях на компенсации расходов из-за снижения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Источник: Росавиация отказала «Победе» в субсидиях из-за потери пассажиропотока

Росавиация отказала лоукостеру "Победа" в предоставлении субсидий на частичную компенсацию расходов в связи со снижением доходов из-за падения объемов пассажирских перевозок. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Росавиации.
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