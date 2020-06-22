Росавиация отказала лоукостеру "Победа" в предоставлении субсидий на частичную компенсацию расходов в связи со снижением доходов из-за падения объемов пассажирских перевозок. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Росавиации.

с чего всё началось

Причина, по которой отказали "Победе" — недостоверная информация о компании, переданная в Росавиацию, информирует ТАСС. Еще одним основанием может стать несоответствие лоукостера нескольким требованием. Например, компания не может быть иностранным юридическим лицом.

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