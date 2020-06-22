Экономика

Политика СегодняПолитика СегодняРосавиация отказалась предоставлять субсидии «Победе»

Причина, по которой отказали "Победе" — недостоверная информация о компании, переданная в Росавиацию, информирует ТАСС. Еще одним основанием может стать несоответствие лоукостера нескольким требованием. Например, компания не может быть иностранным юридическим лицом.
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с чего всё началось

Источник: Росавиация отказала «Победе» в субсидиях из-за потери пассажиропотока

Росавиация отказала лоукостеру "Победа" в предоставлении субсидий на частичную компенсацию расходов в связи со снижением доходов из-за падения объемов пассажирских перевозок. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Росавиации.
ТАССвчера в 09:01

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Власти отказали «Победе» в субсидиях

News.ruвчера в 09:24

Росавиация отказалась выделить «Победе» субсидии из-за потери пассажиров

РБКвчера в 12:59

Росавиация отказалась компенсировать «Победе» потерю пассажиропотока

Взгляд.рувчера в 09:57

ТАСС: Росавиация отказала «Победе» в компенсации потерь из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 09:46

Авиакомпания «Победа» осталась без субсидий, на которые могли рассчитывать перевозчики из-за пандемии

Эхо Москвывчера в 14:33

«Победе» единственной из авиакомпаний отказано в бюджетных субсидиях

Ведомостивчера в 09:15

Источник: Росавиация отказала «Победе» в субсидиях из-за потери пассажиропотока

ТАССвчера в 09:01
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Политика

Путин выступит с телеобращением

Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:31
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Общество

Роскачество рассказало о проверке куриного филе

RT на русском 02:32
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Происшествия

Экс-президент Киргизии Атамбаев осужден на 11 лет

Первомайский районный суд Бишкека во вторник приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Интерфакс 05:35
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Происшествия

Адвокат опроверг сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

Известия 04:57
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Политика

Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 05:42
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Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

Газета.Ru 04:08
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Общество

ЦИК назвал число проголосовавших по Конституции досрочно россиян

Более 67 тыс. россиян, находящихся в труднодоступных местах, досрочно проголосовали по поправкам в Конституцию.
РБК 05:29
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Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $43

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,2% к отметке закрытия предыдущей сессии и достигла $43,1 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:15 мск.
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Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

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Здоровье

Онколог рассказала предвестниках рака, появляющихся на коже

Врач-онколог Елена Смирнова утверждает: если на теле образуются кондиломы, существует риск развития рака кожи.
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Политика

Бизнесмен Евгений Пригожин написал открытое письмо Конгрессу США

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин написал открытое письмо Конгрессу США в ответ на выпущенные ранее директивы H.RES.996 и S.RES.624.
Народные новости 21 июня в 15:11
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Общество

В Вашингтоне протесты превратились в беспорядки

Протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки.
Газета.Ru 02:18
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Общество

Туроператор «Ника» заявил о прекращении деятельности

Один из крупнейших туроператоров Петербурга "Ника" заявил о прекращении своей деятельности.
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Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

Российская газета вчера в 05:44
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Шоу-бизнес

Иван Охлобыстин заявил о мистике в ДТП с Ефремовым

Русская Планета 05:25
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Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
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Политика

Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно

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Шоу-бизнес

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Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
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Культура

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Наука

Около Стоунхенджа обнаружили шахты эпохи неолита

Археологи обнаружили памятник эпохи неолита, которому более 4,5 тысяч лет, в трех километрах от Стоунхенджа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зарубежные СМИ.
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Фигурное катание

Восьмилетняя фигуристка покинула Тутберидзе ради Плющенко

Lenta.ru 05:31
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Болтон назвал отношение Трампа к Путину загадкой

Личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину было загадкой, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
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Директор театра Виктюка назвал чушью обвинение в изнасиловании

Директор театра Виктюка Валерий Райков назвал чушью обвинение в изнасиловании со стороны секретаря этого же театра.
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Общество

В Москве открываются фитнес-клубы и бассейны

С сегодняшнего дня разрешается работа фитнес-центров, бассейнов, физкультурных комплексов.
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Составлен топ-5 опасных препаратов из домашней аптечки

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Намеренное искажение хотя бы одного показателя способно вызвать эффект бабочки, который приведет к тому, что сразу же непредсказуемо «посыпятся» остальные показатели, отметил в интервью РБК глава Росстата Павел Малков.
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Стали известны зарплаты магнитогорского «Металлурга»

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Футбол

Гончаренко больше не тренирует ЦСКА

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Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»

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