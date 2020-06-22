Общество
ДождьРосавиация отказала «Победе» в компенсации убытков из-за коронавируса
Росавиация отказала лоукостеру «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») в получении субсидий из бюджета, которые выделяют для компенсации убытков из-за COVID-19. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо замруководителя Росавиации Александра Суханова гендиректору «Победы» Андрею Калмыкову.
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с чего всё началось
Росавиация отказала лоукостеру "Победа" в предоставлении субсидий на частичную компенсацию расходов в связи со снижением доходов из-за падения объемов пассажирских перевозок. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Росавиации.ТАССвчера в 09:01
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Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
RT на русском вчера в 11:53
Общество
Туроператор «Ника» сообщил о прекращении деятельности
Один из старейших российских туроператоров России - петербургская компания "Ника" - объявил о прекращении деятельности с 22 июня в связи с невозможностью продления существующего договора страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма.
ТАСС 03:24
Происшествия
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
Газета.Ru вчера в 12:36
Политика
США прекратят выдачу рабочих виз до конца 2020 года
Соединенные Штаты прекратят выдачу некоторых категорий неиммиграционных рабочих виз до конца 2020 года, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США.
Газета.Ru вчера в 15:47
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
Общество
В России за сутки коронавирусом заразились 7600 человек
В России за последние сутки зафиксировали 7 600 новых случаев заражения, сообщил оперативный штаб.
Компания вчера в 03:59
Музыка
У Билана отняли победу на «Евровидении-2008»
Волга-Медиа 01:06
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.
RT на русском 02:32
Спорт
Чемпионка мира по стрельбе из Сербии умерла после тяжелых родов
Бобана Момчилович-Величкович является чемпионкой мира 2014 года в командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.
Вечерняя Москва вчера в 11:00
Общество
Глава Росстата объяснил данные о смертности от коронавируса
Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19.
РИА Новости 02:31
Общество
В Москве выявили 1081 новый случай COVID-19
Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 1081, Подмосковье - 504.
РИА Новости 03:40
Экономика
Малый бизнес восстановил оборот до 88% докризисного уровня
Малый и средний бизнес в России быстро восстанавливается: торговый оборот розничных точек и сферы услуг вырос до 88,2%, подсчитала ИТ-компания "Эвотор", оператор свыше 650 тысяч онлайн-касс в России.
Вести.Ru 03:30
Здоровье
Дело о массовом заражении в Покровской больнице рассмотрят в суде
COVID-19 подхватили 68 человек. Суд Северной столицы зарегистрировал материалы на Покровскую больницу.
Neva.Today вчера в 12:45
Политика
Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина о допуске к выборам
Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором просить разрешения участвовать в выборах главы региона.
Газета.Ru 03:31
Здоровье
В Пермском крае выявили еще 64 случая коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено 64 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
ВЕТТА 03:40
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Рафаэл Кариока продлил контракт с «Тигрес»
Бывший полузащитник «Спартака» Рафаэл Кариока подписал новый контракт с мексиканским «Тигрес».
Спорт-Экспресс 02:59
Политика
Болтон признался, что не хотел оставлять Трампа наедине с Путиным
Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что не хотел тет-а-тета президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Газета.Ru 00:42
Политика
Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш
Интерфакс вчера в 06:34
Хоккей
Третьяк оценил сдвиг сроков чемпионата мира по хоккею 2021 года
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил озвученные сроки проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году.
Нева Спорт вчера в 14:31
Шоу-бизнес
Виктория Боня рассказала о тяжелой болезни бывшего мужа
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в своем микроблоге рассказала о том, что ее бывший гражданский супруг – миллионер Александр Смерфит, борется с тяжелой болезнью.
Bimru.ru вчера в 12:58
Общество
В Вашингтоне протесты превратились в беспорядки
Газета.Ru 02:18
Экономика
СД «Транснефти» не принял рекомендацию по дивидендам за 2019 год
Совет директоров "Транснефти" на заседании 19 июня не принял рекомендацию по дивидендам за 2019 год из-за отсутствия директивы правительства.
Finam.Ru 03:00
Общество
России предсказали снижение смертности от коронавируса
Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что быстрое закрытие границы с Китаем и увеличение количества тестов на коронавирус стали причиной низкой смертности от инфекции в России.
Lenta.ru вчера в 22:50
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила показ мод дома
Лиза Галкина устроила модный показ Отметим, что в минувший четверг в семье Галкина и Пугачевой был праздник – юмористу исполнилось 44 года.
Вокруг ТВ вчера в 08:19
Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 11:29
Технологии
Microsoft закрывает свою платформу для стриминга игр
Компания Microsoft объявила о том, что стриминговая платформа Mixer закроется 22 июля.
Российская газета 03:27
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро
Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля.
Газета.Ru вчера в 03:25
Политика
Россия и США обсуждали в Вене продление ДСНВ в течение 10 часов
Россия и США возобновляют консультации по вопросам стратегической стабильности. Очередной раунд переговоров прошел 22 июня в Вене.
Газета.Ru вчера в 14:27
Общество
Жителей европейской части России предупредили о жаре
В Москве и в западной половине европейской части России на выходных ожидается жаркая погода, сообщается на сайте Гидрометцентра.
РИА Новости 01:59