Росавиация отказала лоукостеру "Победа" в предоставлении субсидий на частичную компенсацию расходов в связи со снижением доходов из-за падения объемов пассажирских перевозок. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Росавиации.

с чего всё началось

Росавиация отказала лоукостеру «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») в получении субсидий из бюджета, которые выделяют для компенсации убытков из-за COVID-19. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо замруководителя Росавиации Александра Суханова гендиректору «Победы» Андрею Калмыкову.

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