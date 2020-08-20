Росавиация открыла для международных полетов еще три города
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Еще три российских города открылись для международных авиарейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию. Авиакомпании смогут выполнять международные полеты из Казани, Калининграда и Новосибирска.В источнике
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Россия 20 августа возобновила международные рейсы из Казани, Калининграда и Новосибирска
Интерфаксвчера в 14:41