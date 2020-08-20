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BFM.ru
BFM.ru

Росавиация открыла для международных полетов еще три города

Еще три российских города открылись для международных авиарейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию. Авиакомпании смогут выполнять международные полеты из Казани, Калининграда и Новосибирска.В источнике
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РИА Новости

В России разрешили полеты за рубеж еще из трех городов

РИА Новостивчера в 14:48
РБК

Россия возобновит зарубежные полеты еще из трех городов

РБКвчера в 14:12
ТурДом

Международные рейсы разрешат еще из трех городов России

ТурДомвчера в 12:04
RT на русском

Россия с 20 августа разрешает полёты за рубеж ещё из трёх городов

RT на русскомвчера в 13:54
ТАСС

Авиакомпании могут возобновить международные полеты еще из трех городов

ТАССвчера в 13:46
Интерфакс

Россия 20 августа возобновила международные рейсы из Казани, Калининграда и Новосибирска

Интерфаксвчера в 14:41
URA.Ru

Международные рейсы разрешат еще из трех российских городов

URA.Ruвчера в 14:55

Кудрин заявил об отставании от плана газификации российских регионов

В настоящее время наблюдается значительное отставание от ранее намеченных планов по газификации страны, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Экономика сегодня19 августа в 11:43
96

Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

"Макрон отметил, что Франция готова предоставить необходимую поддержку, включая медпомощь и убежище, российскому оппозиционеру Алексею Навальному", - сообщает издание Sputnik France Эммануэль подчеркнул, что Париж призывает лидеров остальных государств организовать и провести максимально "прозрачное" расследование инцидента с отравлением основателя Фонда борьбы с коррупцией.
CT newsвчера в 16:32
758

Ахмат — Ротор 3:1

Футбольный клуб "Ахмат" одержал победу над волгоградским "Ротором" в домашнем матче третьего тура российской премьер-лиги (РПЛ).
МК-Спорт19 августа в 12:58

В ЕС считают, что США не смогут продлить санкции против Ирана

Официальный представитель ЕС по иностранным делам Набила Массрали заявила, что США не имеют юридических оснований задействовать механизм восстановления санкций против Ирана после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), сообщает "Интерфакс".
Газета.Ruвчера в 10:20

Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре и группе чиновников

Руководитель КНДР Ким Чен Ын передал часть своих полномочий группе чиновников и назначил свою сестру Ким Е Чен фактически вторым лицом в руководстве страны, сообщило в четверг Национальное агентство разведки Южной Кореи.
Интерфаксвчера в 12:01
9

Самым богатым среди заместителей мэра Москвы стал Ликсутов

Самым богатым в правительстве Москвы в 2019 году стал заместитель мэра по транспорту Максим Ликсутов, заработав 39,5 миллиона рублей, его доходы за год выросли почти в 2 раза, меньше всех в прошлом году заработал мэр Москвы Сергей Собянин, следует из сведений о доходах за прошлый год, опубликованных на официальном портале мэра столицы.
РИА Новостивчера в 12:56
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Adobe случайно удалила фотографии пользователей iPhone и iPad без возможности восстановления

Жалобы сводятся к одному сценарию: пользователь загрузил свежее обновление фоторедактора Lightroom для iOS и, внезапно, с устройства исчезли фотографии и готовые фильтры для быстрой обработки фото.
iXBT.comвчера в 14:03