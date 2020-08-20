Росавиация открыла для международных полетов еще три города
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В Росавиации отметили, что список российских городов, из которых возобновлено международное воздушное сообщение, расширен в соответствии с решением правительства. Ранее международные полеты можно было выполнять только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.В источнике
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