Росавиация открыла для международных полетов еще три города

В Росавиации отметили, что список российских городов, из которых возобновлено международное воздушное сообщение, расширен в соответствии с решением правительства. Ранее международные полеты можно было выполнять только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.