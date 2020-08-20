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BFM.ru
BFM.ru

Росавиация открыла для международных полетов еще три города

В Росавиации отметили, что список российских городов, из которых возобновлено международное воздушное сообщение, расширен в соответствии с решением правительства. Ранее международные полеты можно было выполнять только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

В России разрешили полеты за рубеж еще из трех городов

РИА Новости14:48
РБК

Россия возобновит зарубежные полеты еще из трех городов

РБК14:12
ТурДом

Международные рейсы разрешат еще из трех городов России

ТурДом12:04
Газета.Ru

Международные рейсы из Казани, Калининграда и Новосибирска возобновлены

Газета.Ru13:52
ТАСС

Авиакомпании могут возобновить международные полеты еще из трех городов

ТАСС13:46
Интерфакс

Россия 20 августа возобновила международные рейсы из Казани, Калининграда и Новосибирска

Интерфакс14:41
RT на русском

Россия с 20 августа разрешает полёты за рубеж ещё из трёх городов

RT на русском13:54

Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

Франция готова оказать поддержку основателю ФБК Алексею Навальному, включая предоставление убежища, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Sputnik France.
Ведомости13:32
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Назван неожиданный эффект смешивания разных видов бензина при заправке

Издание АвтоВзгляд выяснило, что в этом случае никаких неприятных неожиданностей не происходит, поскольку основа разного бензина одна и та же, а октановое число регулируются специальными химическими добавками, которые в автомобильных кругах называют присадками.
Профильвчера в 11:50
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