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BFM.ru
BFM.ru

Росавиация открыла для международных полетов еще три города

Еще три российских города открылись для международных авиарейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию. Авиакомпании смогут выполнять международные полеты из Казани, Калининграда и Новосибирска.В источнике
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РИА Новости

В России разрешили полеты за рубеж еще из трех городов

РИА Новости14:48
РБК

Россия возобновит зарубежные полеты еще из трех городов

РБК14:12
ТурДом

Международные рейсы разрешат еще из трех городов России

ТурДом12:04
RT на русском

Россия с 20 августа разрешает полёты за рубеж ещё из трёх городов

RT на русском13:54
ТАСС

Авиакомпании могут возобновить международные полеты еще из трех городов

ТАСС13:46
Интерфакс

Россия 20 августа возобновила международные рейсы из Казани, Калининграда и Новосибирска

Интерфакс14:41
URA.Ru

Международные рейсы разрешат еще из трех российских городов

URA.Ru14:55

Патриарх Кирилл призвал ограничить поток туристов на Соловки

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе заседания попечительского совета по вопросам развития Соловецкого архипелага предложил наделить острова особым статусом, ограничив их посещение туристами.
Парламентская газета13:13
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Навальный получил отравление нейротоксикантами

Изучив симптомы, врачи пришли к предварительному выводу, что у блогера могут быть нарушения в нервной системе: по первичным признакам специалисты установили, что у Навального нарушена передача нервных импульсов - это вполне способно спровоцировать отравление нейротоксикантами.
РЕН ТВ10:28
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Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре и группе чиновников

Руководитель КНДР Ким Чен Ын передал часть своих полномочий группе чиновников и назначил свою сестру Ким Е Чен фактически вторым лицом в руководстве страны, сообщило в четверг Национальное агентство разведки Южной Кореи.
Интерфакс12:01
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Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в Евросоюзе не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии.
RT на русском13:26
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