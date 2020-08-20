Росавиация открыла для международных полетов еще три города

Еще три российских города открылись для международных авиарейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию. Авиакомпании смогут выполнять международные полеты из Казани, Калининграда и Новосибирска.