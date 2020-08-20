Росавиация открыла для международных полетов еще три города
Смотрите также
Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
Генпрокурор США сообщил о намерении добиваться смертной казни Царнаева
В Германии планируют выслать самолет за Навальным
В Петербурге горит здание ресторана на площади 700 кв. м
В Москве завершилась церемония прощания с Легкоступовой
NASA выявило гигантскую аномалию над Землей
Навальный находится в тяжелом состоянии в одной из больниц Омска
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
Машков уволил Розу Хайруллину из театра Олега Табакова
Доктор Мясников назвал альтернативную версию случившегося с Навальным
Передачу стаканчика Навальному зафиксировали камеры аэропорта в Томске
Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о детях Алины Кабаевой
Планировавшие похитить лидера ополченцев Донбасса признали вину
НАТО в ускоренном режиме стягивает войска к границам Норвегии
Лидер преступного мира Азербайджана убит в Анталье
В России стартовала программа кэшбэка за туры по стране
В Кремле пожелали Навальному скорейшего выздоровления
Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану
Росавиация открыла для международных полетов еще три города
Планировавшие похитить лидера ополченцев Донбасса признали вину
Головченко оценил решение Евросоюза выделить €53 млн Белоруссии
Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям
NASA оценило угрозу из-за утечки воздуха на МКС
Генпрокурор США сообщил о намерении добиваться смертной казни Царнаева
Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре
Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии
Россия направит в Мексику 2 тыс. доз вакцины «Спутник V» для испытаний
Вильфанд предупредил об аномальном тепле в ряде регионов России
Еще из трех российских городов отечественные и зарубежные авиакомпании сногут осуществлять международные перелеты, сообщили в Росавиации 20 августа. Для полетов открылись Казань, Новосбирск и Калининград.В источнике
Подробнее о событии
Россия 20 августа возобновила международные рейсы из Казани, Калининграда и Новосибирска
Интерфаксвчера в 14:41