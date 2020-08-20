Росавиация открыла для международных полетов еще три города

Еще из трех российских городов отечественные и зарубежные авиакомпании сногут осуществлять международные перелеты, сообщили в Росавиации 20 августа. Для полетов открылись Казань, Новосбирск и Калининград.