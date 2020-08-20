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Росавиация открыла для международных полетов еще три города

Еще из трех российских городов отечественные и зарубежные авиакомпании сногут осуществлять международные перелеты, сообщили в Росавиации 20 августа. Для полетов открылись Казань, Новосбирск и Калининград.В источнике
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Газета.Ru

Правительство открыло для международных полетов еще три города

Газета.Ruвчера в 16:27
РИА Новости

Росавиация открыла для международных полетов еще три города

РИА Новостивчера в 14:48
ТурДом

Международные рейсы разрешат еще из трех городов России

ТурДомвчера в 12:04
ТАСС

Авиакомпании могут возобновить международные полеты еще из трех городов

ТАССвчера в 14:05
URA.Ru

Международные рейсы разрешат еще из трех российских городов

URA.Ruвчера в 14:55
Интерфакс

Россия 20 августа возобновила международные рейсы из Казани, Калининграда и Новосибирска

Интерфаксвчера в 14:41
РБК

Россия возобновит зарубежные полеты еще из трех городов

РБКвчера в 14:12