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Росавиация открыла для международных полетов еще три города

Еще из трех российских городов отечественные и зарубежные авиакомпании сногут осуществлять международные перелеты, сообщили в Росавиации 20 августа. Для полетов открылись Казань, Новосбирск и Калининград.В источнике
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ТурДом

Международные рейсы разрешат еще из трех городов России

ТурДомвчера в 12:04
РИА Новости

Росавиация открыла для международных полетов еще три города

РИА Новостивчера в 14:48
РБК

Россия возобновит зарубежные полеты еще из трех городов

РБКвчера в 14:12
URA.Ru

Международные рейсы разрешат еще из трех российских городов

URA.Ruвчера в 14:55
ТАСС

Авиакомпании могут возобновить международные полеты еще из трех городов

ТАССвчера в 13:46
Интерфакс

Россия 20 августа возобновила международные рейсы из Казани, Калининграда и Новосибирска

Интерфаксвчера в 14:41
Газета.Ru

Правительство открыло для международных полетов еще три города

Газета.Ruвчера в 16:27

В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю

За прошедшую неделю к российским границам приближались 40 иностранных самолётов-разведчиков и 14 разведывательных беспилотников, свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю
RT на русском21:47

Ветеран ВМС США предупредил о последствиях борьбы с подлодками России

Размышления США и стран НАТО о методах эффективной борьбы с российским флотом в случае военного конфликта чреваты применением атомного оружия, приводит слова ветерана ВМС США Брэдфорда Дисмьюкса Naval College Review.
Известия23:01
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Российскую вакцину против коронавируса испытают на 40 тыс. человек

Москва, 20 августа 2020, 16:58 — REGNUM Пострегистрационные клинические испытания российской антикоронавирусной вакцины охватят 40 тыс. человек, заявили 20 августа журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и замдиректора центра Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
REGNUMвчера в 09:58
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