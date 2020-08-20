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РИА Новости
РИА Новости

Росавиация открыла для международных полетов еще три города

Российские и иностранные авиакомпании с сегодняшнего дня могут летать за границу из Казани, Калининграда и Новосибирска, сообщила Росавиация. Отмечается, что такое решение приняло правительство. Регулярное авиасообщение с некоторыми странами Москва возобновила 1 августа.В источнике
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RT на русском

Россия с 20 августа разрешает полёты за рубеж ещё из трёх городов

RT на русскомвчера в 13:54
РБК

Россия возобновит зарубежные полеты еще из трех городов

РБКвчера в 14:12
URA.Ru

Международные рейсы разрешат еще из трех российских городов

URA.Ruвчера в 14:55
РИА Новости

Росавиация открыла для международных полетов еще три города

РИА Новостивчера в 14:48
ТАСС

Авиакомпании могут возобновить международные полеты еще из трех городов

ТАССвчера в 13:46
Интерфакс

Россия 20 августа возобновила международные рейсы из Казани, Калининграда и Новосибирска

Интерфаксвчера в 14:41
ТурДом

Международные рейсы разрешат еще из трех городов России

ТурДомвчера в 12:04

Лавров выразил надежду на скорое возобновление авиасообщения с Грузией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» выразил надежду, что авиасообщение с Грузией будет восстановлено в ближайшем будущем, и подтвердил установку Москвы на нормализацию отношений с Тбилиси.
Лавров выразил надежду на скорое возобновление авиасообщения с Грузией
RT на русском18:17

18-летний южносахалинец утонул в заливе Анива

18 августа в Корсаковский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области (с местом дислокации в городе Анива) поступило сообщение о том, что на берегу Анивского залива, обнаружено тело неустановленного молодого человека.
Сахалин.Инфовчера в 05:05

Ксения Собчак заработала за год 186 млн рублей

Доход господина Богомолова составил 19 млн руб. В собственности у Собчак — три земельных участка (общая площадь — 3,1 тыс. кв. м), дом (482 кв. м), три квартиры (74,4 и 353,7 кв. м в Москве и 1/3 квартиры в 245,7 кв. м в Санкт-Петербурге).
Коммерсантъ18:47
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В России стартовала программа кешбэка за туристические поездки

В России 21 августа стартует программа поддержки внутреннего туризма, в рамках которой те, кто этой осенью или зимой отправится в путешествие по стране, смогут вернуть часть потраченных на путевки или проживание в гостинице средств.
РБК17:00

Дизайн космического корабля «Орел» захотели привести к трендам

Дизайн интерьера перспективного российского космического корабля «Орел» может быть изменен для большего соответствия современному уровню, рассказал директор Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» Национального исследовательского технологического университета МИСиС Владимир Пирожков.
Взгляд.рувчера в 00:58
1

Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану

Россия запросила проведение заседания СБ ООН в пятницу в связи с намерением США запустить процедуру восстановления санкций против Ирана в рамках резолюции 2231, сообщили РИА Новости источники в Совбезе.
РИА Новости18:47
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СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Известиявчера в 09:19
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Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре и группе чиновников

Руководитель КНДР Ким Чен Ын передал часть своих полномочий группе чиновников и назначил свою сестру Ким Е Чен фактически вторым лицом в руководстве страны, сообщило в четверг Национальное агентство разведки Южной Кореи.
Интерфаксвчера в 12:01
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Конец «мировой фабрики»: компании выводят свои производства из Китая

Первыми по мировой фабрике товаров ударили торговые войны в 2018-2019 годах между Китаем и США, и США с ЕС, а пандемия ускорила уход глобальных компаний из Китая и разрушение глобальных цепочек поставок китайских комплектующих.
Вести.Ruвчера в 04:20
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