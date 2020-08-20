Росавиация открыла для международных полетов еще три города

Российские и иностранные авиакомпании с сегодняшнего дня могут летать за границу из Казани, Калининграда и Новосибирска, сообщила Росавиация. Отмечается, что такое решение приняло правительство. Регулярное авиасообщение с некоторыми странами Москва возобновила 1 августа.